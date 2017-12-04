Игроки ушли в самый продолжительный отпуск за последние годы - теперь команда мастеров соберется только 14 января. При этом перед главной футбольной командой губернии стоит задача выхода в Премьер-лигу по итогам этого сезона ФНЛ. Задачу на летне-осенний период выступления в футбольной национальной лиге «Крылья Советов» не выполнили. Потеря очков в поединках с аутсайдерами - «Томью», «Ротором», «Факелом» оставила самарский клуб на третьем месте в таблице, которое не дает права напрямую выйти в Премьер-лигу. Реабилитироваться команда должна весной.
Зураб Циклаури, спортивный директор ПФК "Крылья Советов": «Мы как команда, которая претендует на выход в РФПЛ напрямую, не должны терять очки с такими командами безусловно. Мы не должны терять очки и с командами, которые наверху. Мы проиграли "Оренбургу", когда играли в большинстве, мы проиграли "Красноярску" при равной игре».
По оценке спортивного директора клуба Зураба Циклаури, условий, бытовых и тренировочных, которые созданы в Самаре, нет ни у одного клуба ФНЛ. По этим критериям клуб входит в топ-8 РФПЛ.
Зураб Циклаури, спортивный директор ПФК "Крылья Советов": «И футболистам грех, я думаю, жаловаться. Да, в принципе, они и не жалуются. Да, были моменты, связанные с небольшими задержками финансовыми в осенней части. Но хочу сказать, что особенно у нас никто ничего не говорил. Я не думаю, что этот момент мог сказаться как-то на качестве игры. Мальчишки, которые у нас не 1-й год, знают, что в этом клубе стараются все вещи, которые связаны с финансовыми затратами, погашать".
Но для того, чтобы выйти в Премьер-лигу, необходимо усиление. Однако установленный в ФНЛ лимит - три легионера на поле - ограничивает выбор на рынке игроков. Уменьшает возможности клуба и лимитированное финансирование.
Зураб Циклаури, спортивный директор ПФК "Крылья Советов": «Можем мы это делать только из внебюджетных денег - из спонсорских, из тех денег, которые мы заработали, это тоже определенные накладывает ограничения. Приоритет - это крайний полузащитник один, центральный защитник и, может быть, еще качественный игрок в атаку, который добавит нам конкуренции в этой линии. Вот эти три позиции по русским футболистам, которые клуб не против укрепить: кто-то из ФНЛ, кто-то из РФПЛ, по разным причинам».
Вероятно, команду покинут несколько футболистов, меньше всего игравших в основном составе осенью. Как считают эксперты, это полузащитники Павел Голышев и Святослав Георгиевский. У обновленного состава планируется 2 сбора - первый в Турции, второй на Кипре, там команду разделят на 2 части - одна будет играть в кубке ФНЛ, вторая тренироваться отдельно. А первым серьезным испытанием станет игра 1/4 Кубка России с московским «Спартаком», она должна пройти 1 марта в Самаре. Если погодные условия не позволят подготовить «Металлург», в качестве резервной арены заявлен «Республиканский» стадион в Саранске.
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