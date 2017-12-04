Названы сборные, для которых Самара может стать базой на время ЧМ-2018 Сегодня, 1 декабря, в Кремле пройдет финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу. Команды-участники ЧМ-2018 распределят по группам и решат, кто с кем в итоге будет играть и где.



Между тем, по информации источников ТРК «ТЕРРА», во время чемпионата мира …