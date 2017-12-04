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Материалы по теме:

Названы сборные и даты самарских матчей группового этапа ЧМ-2018

Названы сборные и даты самарских матчей группового этапа ЧМ-2018

В групповых матчах ЧМ-2018 по футболу в Самаре сыграют сборные России, Уругвая, Коста-Рики, Сербии, Дании, Австралии, Сенегала и Колумбии. Об этом стало известно сегодня, 1 декабря, в ходе финальной жеребьевки ЧМ-2018, которая прошла в Москве в Большом Кремлевском дворце. Игры 

1 декабря 2017, 08:28
Сборные России и Уругвая сыграют групповой матч ЧМ-2018 в Самаре 25 июня

Сборные России и Уругвая сыграют групповой матч ЧМ-2018 в Самаре 25 июня

Только что стало известно, что сборная России сыграет со сборной Уругвая в Самаре 25 июня. 

 

Сегодня, 1 декабря, в Большом Кремлевском дворце проходит финальная жеребьевка ЧМ-2018, в ходе которой станет известно, какие сборные сыграют в Самаре в матчах группового этапа, а 

1 декабря 2017, 07:58
Букмекеры назвали вероятных соперников российской сборной на ЧМ-2018

Букмекеры назвали вероятных соперников российской сборной на ЧМ-2018

Наиболее вероятными противниками российской футбольной дружины на групповом отрезке Мундиаля могут оказаться национальные команды Туниса, Египта, Сенегала или Ирана. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на «Рейтинг букмекеров». Эксперты оценили шансы этих сборных с коэффициентом 5,95.
С другой стороны, 

1 декабря 2017, 04:25
АСВ выставило на продажу долги перед «ФИА-Банком» на 700 млн рублей

АСВ выставило на продажу долги перед «ФИА-Банком» на 700 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов выставило на торги часть имущества тольяттинского «ФИА-Банка», признанного банкротом. Общая стоимость предложенных активов превышает 700 миллионов рублей, следует из сообщения на сайте АСВ. Конкурсный управляющий ищет покупателей на права требования к юридическим лицам. Как показывает практика, 

1 декабря 2017, 01:08
Названы сборные, для которых Самара может стать базой на время ЧМ-2018

Названы сборные, для которых Самара может стать базой на время ЧМ-2018

Сегодня, 1 декабря, в Кремле пройдет финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу. Команды-участники ЧМ-2018 распределят по группам и решат, кто с кем в итоге будет играть и где.

Между тем, по информации источников ТРК «ТЕРРА», во время чемпионата мира 
1 декабря 2017, 11:10
Самарские «Крылья Советов» ушли в отпуск

Самарские «Крылья Советов» ушли в отпуск

Футболисты  самарского ФК «Крылья Советов» ушли в отпуск, сообщает пресс-служба клуба. Игрой с ярославским «Шинником», состоявшейся в прошедшие выходные, самарцы завершили осеннюю часть первенства ФНЛ. В 25 состоявшихся матчах волжане набрали 51 очко и обосновались на третьей строчке в турнирной 
29 ноября 2017, 08:08
Самара прощается с большим футболом до весны

Самара прощается с большим футболом до весны

«Крылья Советов» провели последний матч в 2017 году. Уйти на зимний перерыв максимально приблизившись к лидирующим «Оренбургу» и «Енисею», набрав 3 очка - такая задача стояла перед подопечными Андрея Тихонова во встрече с «Шинником". Казалось, "Крылья" решили исход поединка еще в 
27 ноября 2017, 08:09
Самара: фотограф атаковал пресс-атташе «КС» после игры

Самара: фотограф атаковал пресс-атташе «КС» после игры

На пресс-конференции после матча «КС» - «Шинник» произошел инцидент. Один из присутствовавших там мужчин на повышенных тонах начал общаться с главным тренером «Крыльев Советов» Андреем Тихоновым, высказывая ему претензии за ход 
27 ноября 2017, 11:19
Весной «Крылья Советов» проведут на «Самара Арене» игры ФНЛ

Весной «Крылья Советов» проведут на «Самара Арене» игры ФНЛ

Футболисты клуба «Крылья Советов» весной должны сыграть на поле нового стадиона «Самара Арена». Предварительно планируется провести три матча. На 7 апреля намечен матч с командой «Спартак-2», на 15-е – встреча с «Енисеем», на шестое мая – игра с «Кубанью», рассказал 

17 ноября 2017, 07:09
В Самаре должникам перекрыли канализацию и они отдали деньги

В Самаре должникам перекрыли канализацию и они отдали деньги

В Самаре должники отдали деньги после того, как им перекрыли канализацию.
 
«Более 2 миллионов рублей долгов удалось получить СКС благодаря процедуре тампонирования канализации», - сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные системы».
 
С начала года, после получения уведомления о тампонировании 

14 ноября 2017, 01:34
1500 магазинов и парикмахерских Самары могут оставить без тепла

1500 магазинов и парикмахерских Самары могут оставить без тепла

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» планирует приступить к прекращению поставки тепла в нежилые помещения в многоквартирных домах, указано в сообщении организации. Речь идет о фирмах и предпринимателях-должниках – магазинах, парикмахерских и пекарнях, которые c начала года задолжали энергетикам за «бездоговорное потребление 

7 ноября 2017, 04:10
Названа общая сумма долга лопнувших самарских банков

Названа общая сумма долга лопнувших самарских банков

Суммарная задолженность ликвидированных самарских региональных банков перед вкладчиками и кредиторами на настоящий момент превышает 36 миллиардов рублей. Такие данные содержатся в отчетах их конкурсных управляющих. При этом самый большой долг у тольяттинского «Фиа-Банка» - более 17 миллиардов рублей. На второй 

26 октября 2017, 04:45
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