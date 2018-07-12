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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Растут долги за тепло в Самарской области

Растут долги за тепло в Самарской области

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Миллионы в самарскую канализацию: РЖД заплатит за сточные воды

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За отключение воды в 700 жилых домах в Самаре ответит работник «Самаратрансстрой»

На скамье подсудимых оказался начальник участка компании «Самаратрансстрой» Малюков. Мужчину обвиняют в самоуправстве, которое стало причиной крупной коммунальной аварии в пос.Мехзавод в марте этого года.Тогда без холодной воды остались 673 жилых дома и 11 социальных учреждений. Инженерные сети повредили ковшом экскаватора 

23 мая 2017, 07:38
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Поволжский арбитражный суд в Казани оставил без изменений решение, принятое областным арбитражем 6 июня прошлого года и затем устоявшее в 11-м арбитражном апелляционном суде.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в конце 2014 года из-за порыва почти метровой трубы были затоплены подвал 

19 января 2017, 12:29
СКС отказываются оплачивать академии Наяновой ущерб от потопа

СКС отказываются оплачивать академии Наяновой ущерб от потопа

Компания «Самарские коммунальные системы» отказывается оплачивать ущерб, причиненный областной академии Наяновой полтора года назад. Ресурсоснабжающая организация обжалует в 11-м арбитражном апелляционном суде решение, принятое ранее областным арбитражем. Напомним, 6 июня служители Фемиды обязали ООО «СКС» выплатить образовательному учреждению 7 миллионов 619 

16 августа 2016, 04:34
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