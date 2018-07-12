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Самарец накопил штрафов на 29 000 рублей, а заплатил почти 70 000
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12 июля 2018, 09:47
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130 млн рублей в кредит возьмет «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары
Самарское муниципальное предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» собирается взять кредит в размере 130 миллионов рублей. Эти деньги должны пойти на пополнение оборотных средств и погашение прежних долгов. Судя по документам, размещенным на сайте госзакупок, рассчитаться с кредитом предприятие должно не более, чем …
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12 июля 2018, 09:31
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Самарца приговорили к 20 часам обязательных работ за долги по алиментам
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3 июля 2018, 01:02
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Растут долги за тепло в Самарской области
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2 июля 2018, 09:00
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Миллионы в самарскую канализацию: РЖД заплатит за сточные воды
ООО «Самарские коммунальные системы» выиграло масштабный судебный спор с крупнейшим отечественным перевозчиком - ОАО «Российские железные дороги». Как уже сообщала «ТЕРРА», в областном арбитражном суде ресурсоснабжающая организация требовала взыскать с РЖД почти 23,5 миллиона рублей за сброс сточных вод, в …
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25 августа 2017, 03:58
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За отключение воды в 700 жилых домах в Самаре ответит работник «Самаратрансстрой»
На скамье подсудимых оказался начальник участка компании «Самаратрансстрой» Малюков. Мужчину обвиняют в самоуправстве, которое стало причиной крупной коммунальной аварии в пос.Мехзавод в марте этого года.Тогда без холодной воды остались 673 жилых дома и 11 социальных учреждений. Инженерные сети повредили ковшом экскаватора …
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23 мая 2017, 07:38
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Компании «Самарские коммунальные системы» придется оплатить ущерб, причиненный академии Наяновой два года назад
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19 января 2017, 12:29
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СКС отказываются оплачивать академии Наяновой ущерб от потопа
Компания «Самарские коммунальные системы» отказывается оплачивать ущерб, причиненный областной академии Наяновой полтора года назад. Ресурсоснабжающая организация обжалует в 11-м арбитражном апелляционном суде решение, принятое ранее областным арбитражем. Напомним, 6 июня служители Фемиды обязали ООО «СКС» выплатить образовательному учреждению 7 миллионов 619 …
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16 августа 2016, 04:34