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Сергей Шнуров и «Ленинград» заменят футболистов на «Металлурге»
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13 апреля 2017, 12:12
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Скандал и ненормативная лексика: наставник «Крыльев» предстанет перед дисциплинарным комитетом РФС
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12 апреля 2017, 06:31
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«Крылья Советов» прижали «Амкар»: Гаджи Гаджиев о матче в Самаре
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10 апреля 2017, 01:11
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Футболисты самарских «Крыльев Советов» в Москве уступили ЦСКА 1:2
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3 апреля 2017, 10:56
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Анонс программы «Тотальный футбол» 21 марта
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21 марта 2017, 12:58
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«Крылья Советов» после матча с «Ростовом» покинули зону прямого вылета из РФПЛ
«Крылья Советов» покинули зону прямого вылета из Российской футбольной Премьер-лиги, но по-прежнему остаются в числе аутсайдеров. Первый матч года на стадионе «Металлург» принес болельщикам противоречивые эмоции. Впрочем, соперник был достойным.
После минимального поражения на легендарном стадионе «Олд Траффорд» футбольный клуб «Ростов» …
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20 марта 2017, 02:34
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«Крылья Советов» завершили сезон и ушли в отпуск
«Крылья Советов» завершили чемпионат РФПЛ, показав лучший за последние шесть лет результат. В последнем туре первенства на стадионе «Металлург» самарцы сыграли против махачкалинского «Анжи».
«Анжи» прибыл в Самару без трех футболистов основного состава. У «Крыльев Советов» не смогли сыграть Молло, Яхович, …
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23 мая 2016, 02:07
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Семин покинул пост главного тренера «Анжи»
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29 сентября 2015, 05:00
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«Крылья Советов» обыграли «Анжи»
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20 июля 2015, 10:17
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«Крылья Советов» откроют чемпионат РФПЛ в гостях у «Анжи»
Во вторник, 23 июня, был утвержден календарь двадцать четвертого чемпионата Российской футбольной премьер-лиги. Свой первый матч после возвращения в элиту отечественного футбола игроки самарского клуба «Крылья Советов» проведут на выезде против махачкалинского «Анжи». Игра состоится в период с 17 по …
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24 июня 2015, 10:12