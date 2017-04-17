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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Сергей Шнуров и «Ленинград» заменят футболистов на «Металлурге»

Сергей Шнуров и «Ленинград» заменят футболистов на «Металлурге»

13 мая в Самаре на стадионе «Металлург» выступит Сергей Шнуров с группой «Ленинград». Полноценный концерт состоится после матча «Крылья Советов» - «Зенит», сообщили в пресс-службе клуба. Шоу приурочено к 75-летию самарской команды. 

Напомним, группа «Ленинград» считается одной из самых 
13 апреля 2017, 12:12
Скандал и ненормативная лексика: наставник «Крыльев» предстанет перед дисциплинарным комитетом РФС

Скандал и ненормативная лексика: наставник «Крыльев» предстанет перед дисциплинарным комитетом РФС

12 апреля контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит удаление главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко.
12 апреля 2017, 06:31
«Крылья Советов» прижали «Амкар»: Гаджи Гаджиев о матче в Самаре

«Крылья Советов» прижали «Амкар»: Гаджи Гаджиев о матче в Самаре

«Крылья Советов» впервые забили на своем поле в этом году, выдав результативный матч против шестой команды Российской футбольной Премьер-лиги - пермского «Амкара». 

«Крылья Советов» пропустили первый мяч уже на восьмой минуте встречи. Столько же им потребовалось, чтобы отыграться - Джанни Бруно 

10 апреля 2017, 01:11
Футболисты самарских «Крыльев Советов» в Москве уступили ЦСКА 1:2

Футболисты самарских «Крыльев Советов» в Москве уступили ЦСКА 1:2

«Крылья Советов» ожидаемо уступили в Москве ЦСКА, показав, тем не менее, достойную игру. На новом стадионе армейцев самарцы играли впервые. Сдерживали атаки хозяев поля до 15-й минуты, когда мяч полетел в створ ворот Гиорги Лория, по сути, в первый раз.

Голкипер 

3 апреля 2017, 10:56
Анонс программы «Тотальный футбол» 21 марта

Анонс программы «Тотальный футбол» 21 марта

Сегодня в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

Концовку смазали, но ничью удержали - разбор матча "Крылья Советов" - "Ростов".

На душе тревога - болельщики о судьбе "Крыльев" в текущем чемпионате России.

Первая весенняя - молодёжная команда "Крылья Советов" одержала 

21 марта 2017, 12:58
«Крылья Советов» после матча с «Ростовом» покинули зону прямого вылета из РФПЛ

«Крылья Советов» после матча с «Ростовом» покинули зону прямого вылета из РФПЛ

«Крылья Советов» покинули зону прямого вылета из Российской футбольной Премьер-лиги, но по-прежнему остаются в числе аутсайдеров. Первый матч года на стадионе «Металлург» принес болельщикам противоречивые эмоции. Впрочем, соперник был достойным.

После минимального поражения на легендарном стадионе «Олд Траффорд» футбольный клуб «Ростов» 

20 марта 2017, 02:34
«Крылья Советов» завершили сезон и ушли в отпуск

«Крылья Советов» завершили сезон и ушли в отпуск

«Крылья Советов» завершили чемпионат РФПЛ, показав лучший за последние шесть лет результат. В последнем туре первенства на стадионе «Металлург» самарцы сыграли против махачкалинского «Анжи».

«Анжи» прибыл в Самару без трех футболистов основного состава. У «Крыльев Советов» не смогли сыграть Молло, Яхович, 

23 мая 2016, 02:07
Семин покинул пост главного тренера «Анжи»

Семин покинул пост главного тренера «Анжи»

Отставка одного из самых известных российских футбольных специалистов. Юрий Семин, свое время стоявший, в частности, у руля российской сборной и столичного «Локомотива», покинул махачкалинский «Анжи».
Этот шаг был предсказуемым, с учетом того, что команда из дагестанской столицы на данный момент 
29 сентября 2015, 05:00
«Крылья Советов» обыграли «Анжи»

«Крылья Советов» обыграли «Анжи»

ФК «Крылья Советов» удачно стартовал в чемпионате Российской футбольной Премьер-лиги. В первом матче самарцы играли на выезде в гостях  махачкалинского «Анжи», который так же, как и «Крылья», в прошлом сезоне вернул себе право выступать в главном футбольном дивизионе страны.
Матч проходил 
20 июля 2015, 10:17
«Крылья Советов» откроют чемпионат РФПЛ в гостях у «Анжи»

«Крылья Советов» откроют чемпионат РФПЛ в гостях у «Анжи»

Во вторник, 23 июня, был утвержден календарь двадцать четвертого чемпионата Российской футбольной премьер-лиги. Свой первый матч после возвращения в элиту отечественного футбола игроки самарского клуба «Крылья Советов» проведут на выезде против махачкалинского «Анжи». Игра состоится в период с 17 по 
24 июня 2015, 10:12
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