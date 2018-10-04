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В Самаре прикрыли три подпольных казино
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4 октября 2018, 01:37
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В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня
В Самаре могут основать научно-образовательный центр мирового уровня. Перспективы этого проекта обсуждались на встрече губернатора Дмитрия Азарова и министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова. В частности, в России планируется создать всего 15 подобных центров. Участников проекта, в основе …
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4 октября 2018, 01:12
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В Самаре ночью пламя уничтожило автомобиль на улице Булкина
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4 октября 2018, 12:31
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В Тольятти сегодня ожидается сильный ветер
Мэрия Тольятти передает штормовое предупреждение: по информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 4 октября, в Автограде и Ставропольском районе будет сильный ветер. Синоптики прогнозируют усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 15 м/с, причем, он …
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4 октября 2018, 11:58
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Ночное ДТП: в Самаре автоледи сбила пешехода на Гагарина
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4 октября 2018, 11:28
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Стало известно, кто не будет играть за «Крылья Советов» в матче с «Динамо»
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4 октября 2018, 11:12
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В Самаре стартовала продажа билетов на матч «Крылья Советов» - «Динамо»
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2 октября 2018, 03:21
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«Крылья Советов» уступили «Рубину» в Казани
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2 октября 2018, 08:34
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До сих пор не все строители «Самара Арены» получили свои деньги
Между тем, пока не все строители, возводившие "Самара Арену", получили свою зарплату, сообщает Минтруда Самарской области. По информации ведомства, Государственная инспекция труда по Татарстану направила в следственные органы республики материалы о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей двух фирм-субподрядчиков …
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28 сентября 2018, 10:17
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«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» и вышли в 1/8 финала Кубка России
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28 сентября 2018, 09:31
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«Гол со штрафного нас надломил»: «Крылья Советов» проиграли с разгромным счетом
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24 сентября 2018, 10:14
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«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3
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5 августа 2018, 10:55
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«Нам нелегко»: наставник самарских «Крыльев» рассказал о матче с ЦСКА
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31 июля 2018, 11:13
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Андрей Тихонов сыграл в матче футбольных звезд на Красной площади
В Москве на Красной площади состоялся матч футбольных звезд. Команды играли смешанными составами. В обеих сборных присутствовали иностранные спортсмены и по одному российскому игроку и девушке-футболистке.
За одну из футбольных команд играл наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов. Он специально …
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12 июля 2018, 11:00
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Пять-шесть новичков могут пополнить состав «Крыльев Советов»
Для выступления в чемпионате РФПЛ «Крылья Советов» могут подписать пять-шесть новичков. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Андрей Тихонов. О том, какие конкретно позиции планируется усилить, наставник волжан не сказал, пояснив, что все будет зависеть от объема финансирования.
Также …
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31 мая 2018, 09:45