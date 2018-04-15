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Материалы по теме:

В Самаре сорвана программа по переселению из ветхого и аварийного жилья

В Самаре сорвана программа по переселению из ветхого и аварийного жилья

В Самаре сорвана программа по переселению из ветхого и аварийного жилья, которая должна была завершиться к 1 сентября этого года. Однако переезда до сих пор ждет 671 семья. Проблема уже вышла на федеральный уровень - за невыполнение сроков регион могут 

27 октября 2017, 11:24
В блогах: 15 000 самарцев переселят из старых домов

В блогах: 15 000 самарцев переселят из старых домов

Блогер Владимир Марин рассказал, что нужно сделать в Самаре для переселения людей из аварийного жилья. "У нас 203 дома были признаны аварийными до 2012 года, еще почти 600 - после. Из зданий со столетней историей вскоре предстоит переселить примерно 
6 октября 2017, 08:22
Самарская область в лидерах по количеству аварийного жилья: как решить проблему?

Самарская область в лидерах по количеству аварийного жилья: как решить проблему?

В Жигулевске провел рабочий день ВРИО губернатора Самарской области Дмитрий Азаров вместе с председателем наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергеем Степашиным. В центре внимания - проблема переселения из аварийного жилья (а его в регионе 400 тысяч квадратных метров). 

3 октября 2017, 02:40
Сроки переселения граждан из ветхого и аварийного жилья сорваны?

Сроки переселения граждан из ветхого и аварийного жилья сорваны?

Областная прокуратура проверила, как в регионе идет процесс переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Сейчас, по данным надзорного ведомства, наша губерния входит в десятку субъектов с наибольшим количеством разрушающихся домов. Пять лет назад такой статус присвоили полутора тысячам многоквартирных 

28 сентября 2017, 02:42
В Самаре произошел пожар в трамвае

В Самаре произошел пожар в трамвае

Сегодня, 7 ноября, в Самаре на ул. Ставропольской произошло возгорание в трамвае, следовавшем по маршруту №13. Это произошло неподалеку от кольца ул. Советской Армии и Антонова-Овсеенко. Как сообщает портал «ProГород – Самара» со ссылкой на слова очевидца, пожар удалось 
7 ноября 2014, 03:24
В Самаре на ул. Ставропольской перенесли остановку трамваев №13 и 21

В Самаре на ул. Ставропольской перенесли остановку трамваев №13 и 21

На сайте Транспортного оператора Самары появилась информация о переносе остановочного пункта трамваев №13 и №21 на ул. Ставропольской.

С пятницы, 31 октября, посадка и высадка пассажиров трамвая будет производиться на остановке напротив дома № 108 по ул. Ставропольской (неподалеку от входа 

31 октября 2014, 11:59
Пожар в кафе на ул. Ставропольской в Самаре тушили 30 человек

Пожар в кафе на ул. Ставропольской в Самаре тушили 30 человек

Вечером в среду, 22 октября, самарские пожарные выезжали на тушение возгорания в кафе в Кировском районе города. Сообщение о пожаре поступило в 21:53. В заведении, расположенном на ул. Ставропольской, горела мягкая мебель на площади 5 квадратных метров.

К месту ЧП было 

23 октября 2014, 11:19
ДТП в Самаре: иномарка въехала в грузовую «Газель»

ДТП в Самаре: иномарка въехала в грузовую «Газель»

На ул. Ставропольской сегодня, 22 мая, утром произошло ДТП с участием иномарки и грузовой «Газели». Об этом сообщает портал «ProГород – Самара» со ссылкой на очевидца. Жительница города, сделавшая фото произошедшего, рассказывает: «Газель» остановилась, чтобы пропустить пешехода, однако ехавшая следом 
22 мая 2014, 09:58
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