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В Самаре сорвана программа по переселению из ветхого и аварийного жилья
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27 октября 2017, 11:24
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В блогах: 15 000 самарцев переселят из старых домов
Блогер Владимир Марин рассказал, что нужно сделать в Самаре для переселения людей из аварийного жилья. "У нас 203 дома были признаны аварийными до 2012 года, еще почти 600 - после. Из зданий со столетней историей вскоре предстоит переселить примерно …
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6 октября 2017, 08:22
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Самарская область в лидерах по количеству аварийного жилья: как решить проблему?
В Жигулевске провел рабочий день ВРИО губернатора Самарской области Дмитрий Азаров вместе с председателем наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергеем Степашиным. В центре внимания - проблема переселения из аварийного жилья (а его в регионе 400 тысяч квадратных метров). …
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3 октября 2017, 02:40
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Сроки переселения граждан из ветхого и аварийного жилья сорваны?
Областная прокуратура проверила, как в регионе идет процесс переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Сейчас, по данным надзорного ведомства, наша губерния входит в десятку субъектов с наибольшим количеством разрушающихся домов. Пять лет назад такой статус присвоили полутора тысячам многоквартирных …
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28 сентября 2017, 02:42
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В Самаре произошел пожар в трамвае
Сегодня, 7 ноября, в Самаре на ул. Ставропольской произошло возгорание в трамвае, следовавшем по маршруту №13. Это произошло неподалеку от кольца ул. Советской Армии и Антонова-Овсеенко. Как сообщает портал «ProГород – Самара» со ссылкой на слова очевидца, пожар удалось …
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7 ноября 2014, 03:24
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В Самаре на ул. Ставропольской перенесли остановку трамваев №13 и 21
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31 октября 2014, 11:59
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Пожар в кафе на ул. Ставропольской в Самаре тушили 30 человек
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23 октября 2014, 11:19
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ДТП в Самаре: иномарка въехала в грузовую «Газель»
На ул. Ставропольской сегодня, 22 мая, утром произошло ДТП с участием иномарки и грузовой «Газели». Об этом сообщает портал «ProГород – Самара» со ссылкой на очевидца. Жительница города, сделавшая фото произошедшего, рассказывает: «Газель» остановилась, чтобы пропустить пешехода, однако ехавшая следом …
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22 мая 2014, 09:58