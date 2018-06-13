В Самаре ищут подрядчика для капитального ремонта детской поликлиники, расположенной по адресу: улица Молодежная, 4. Напомним, в здании были обнаружены дефекты. На официальном портале госзакупок объявили тендер на проведение ремонтных работ. Начальная максимальная цена контракта, указанная в документах – 39,6 миллиона рублей. Деньги выделят из областного бюджета. В списке работ - капитальный ремонт кровли, капремонт фасада и крыльца, работы в подвальной части здания, и внутри помещений, в том числе электромонтажные работы, ремонт дренажных сетей. По результатам рассмотрения первых частей заявок к участию в аукционе не допущено ни одной заявки, поэтому объявлен повторный конкурс. Планируется, что после определения подрядчика, ремонт сделают до конца 2018 года.
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