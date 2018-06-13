Контрольно-счетная палата Самары оценила качество ремонта дорог. Проверке подверглись не только документы, но и фактическое состояние асфальтового полотна. Без нарушений дело не обошлось.

Например, подрядчики не выдержали норматив по толщине асфальта при обустройстве тротуаров. В частности, эта проблема обнаружилась на Волжском …