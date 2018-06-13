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Материалы по теме:

Найдены нарушения при ремонте самарских дорог

Найдены нарушения при ремонте самарских дорог

Контрольно-счетная палата Самары оценила качество ремонта дорог. Проверке подверглись не только документы, но и фактическое состояние асфальтового полотна. Без нарушений дело не обошлось.

Например, подрядчики не выдержали норматив по толщине асфальта при обустройстве тротуаров. В частности, эта проблема обнаружилась на Волжском 

14 июня 2018, 10:26
Очередную дорогу перекроют в Самаре

Очередную дорогу перекроют в Самаре

В Самаре произойдет очередное перекрытие дороги. Теперь речь удет о Хрустальном переулке на отрезке у дома №4 в сторону улицы Мориса Тореза. Там будут проводить работы по ремонту электрических сетей и работы по благоустройству территории. Ограничение будет действовать с 08:00 
10 июня 2018, 09:35
Власти собираются обязать жителей Самары ремонтировать свои дома

Власти собираются обязать жителей Самары ремонтировать свои дома

В Самаре власти города собираются обязать жителей отремонтировать свои дома. Речь идет о частных малоэтажных строениях. В случае ненадлежащего содержания фасадов здания будут изымать в судебном порядке и выставлять на торги. Соответствующий порядок был принят администрациями четырёх районов областного центра, 

8 июня 2018, 02:45
Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре

Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре

В Самаре накануне ЧМ-2018 
7 июня 2018, 11:15
В Самаре полностью отремонтируют детскую поликлинику №1 к 2018 году

В Самаре полностью отремонтируют детскую поликлинику №1 к 2018 году

В Самаре к 2018 году полностью отремонтируют детскую поликлинику №1 по адресу ул. Молодежная, 4. Жители Промышленного района рассказали главе региона, что медучреждение работает только наполовину. Таких мощностей не хватает на обслуживание населения. Также родители просят обеспечить санчасть аппаратами УЗИ 

20 ноября 2017, 01:33
Сколько заплатят за проект ремонта «треснувшей» детской поликлиники в Самаре

Сколько заплатят за проект ремонта «треснувшей» детской поликлиники в Самаре

На проект ремонта самарской детской поликлиники № 1 потратят более 2,5 миллиона рублей. Напомним, в начале декабря прошлого года по стенам здания, расположенного на улице Молодёжной, пошли трещины. На место тогда выезжала съёмочная группа «ТЕРРЫ».

Современная поликлиника, рассчитанная 
31 марта 2017, 02:10
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