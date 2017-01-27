Более 270 тысяч самарских пенсионеров останутся без повышения пенсионных выплат. Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале доходы пожилых людей ожидает традиционная индексация - на 5,4%. Сегодня в губернии пенсию по старости получают 990 тысяч граждан. Однако, как и в прошлом году, повышение коснется только неработающих пожилых людей. По данным отделения Пенсионного фонда России по Самарской области, в 63-м регионе работает практически каждый третий пенсионер. Информацию о том, кто из пожилых людей продолжает трудиться, специалисты фонда получают от работодателей, которые с апреля 2016 года обязаны предоставлять специальный отчет о штате своих сотрудников. За недостоверные сведения предусмотрен штраф.
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Средний размер пенсии в России – 13 620 рублей
Пенсии граждан России 1 февраля проиндексируют на 5,4%. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабинета министров.
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13 января 2017, 05:26
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1 февраля 2016, 10:26