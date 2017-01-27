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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 января 2017г 
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Материалы по теме:

Средний размер пенсии в России – 13 620 рублей

Средний размер пенсии в России – 13 620 рублей

Пенсии граждан России 1 февраля проиндексируют на 5,4%. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабинета министров.
Расходы федерального бюджета на увеличение пособий близки к 9 миллиардам рублей в месяц (это почти 99 миллиардов до конца года). Одновременно 

23 января 2017, 03:34
В Минфине придумали, как сэкономить на пенсиях

В Минфине придумали, как сэкономить на пенсиях

Минфин России предложил определять размер пенсий, исходя из нуждаемости. По мнению главы ведомства Антона Силуанова, подобный подход позволит сэкономить и направить средства на здравоохранение и образование. Пенсионерам важно получение качественных медицинских услуг, считает министр. По его мнению, необходимость в них 

13 января 2017, 05:26
Российские пенсионеры получат по 5000 рублей

Российские пенсионеры получат по 5000 рублей

С 9 января российские пенсионеры начнут получать выплату - 5000 рублей. Единовременную прибавку к пенсии получат все - и гражданские, и военные, и работающие. Тем, кого почтальоны дома не застанут в январе, деньги придут в следующем месяце.

Специально идти в пенсионный 

9 января 2017, 03:18
Размер материнского капитала заморожен до 2020 года

Размер материнского капитала заморожен до 2020 года

Ежегодная индексация на ближайшие 4 года отменяется. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Напомним, право на маткапитал  имеют семьи, где родился или усыновлен второй ребенок. Сейчас размер этой выплаты составляет 453 тысячи рублей. А в 2007 году  все начиналось с 

20 декабря 2016, 01:04
Средний размер страховой пенсии по старости в Самарской области в ноябре составил менее 13 тысяч рублей

Средний размер страховой пенсии по старости в Самарской области в ноябре составил менее 13 тысяч рублей

Выплата по инвалидности - чуть меньше 8 тысяч, по потере кормильца - немногим меньше 9. Это данные пенсионного фонда.
Размер минимальной социальной  пенсии  у тех,  кто официально никогда не работал, 7753 рубля. Эта сумма начисляется мужчинам, начиная с 65 лет, 

30 ноября 2016, 05:26
В Самаре сотрудница почтамта осуждена за хищение пенсий

В Самаре сотрудница почтамта осуждена за хищение пенсий

Вынесен приговор о хищении на самарском почтамте пенсий и пособий на 900 тысяч рублей. Виновной суд признал начальника участка по доставке и выплате пенсий, сообщает прокуратура Самарской области.

В уголовном деле четыре эпизода присвоения и растраты. По версии следствия, 63-летняя женщина 

24 ноября 2016, 04:46
В Тольятти два пенсионера выпили химической жидкости

В Тольятти два пенсионера выпили химической жидкости

На этой неделе стало известно о вызове скорой помощи двум тольяттинским пенсионерам, выпившим химические жидкости. Оба инцидента произошли в минувшую пятницу, 11 ноября.

В Автозаводском районе 80-летний пенсионер отравился моющим средством. Сообщается, что он находился в неадекватном состоянии из-за психического расстройства. 

15 ноября 2016, 09:47
1 октября во всем мире будет отмечаться День пожилого человека

1 октября во всем мире будет отмечаться День пожилого человека

В Самарской области насчитывается свыше 800 тысяч тех, чей возраст превышает 60 лет.
Самые активные пенсионеры пришли в понедельник в Самарскую филармонию, где в торжественной обстановке были отмечены их достижения и неоценимый вклад в развитие губернии.
Каждый четвертый в Самарской 

26 сентября 2016, 06:04
В Самарской области на выплату в 5 тысяч рублей могут рассчитывать около 1 млн пенсионеров

В Самарской области на выплату в 5 тысяч рублей могут рассчитывать около 1 млн пенсионеров

Российское правительство обдумывает варианты экономии бюджета. Одна из последних идей - отмена индексации пенсий, которая должна была состояться в августе. Вместо этого 43 миллиона человек получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Средний размер пенсий в 63-м регионе - 

25 августа 2016, 04:20
С 1 февраля в России увеличиваются социальные выплаты

С 1 февраля в России увеличиваются социальные выплаты

Они будут проиндексированы на 7%. А страховые пенсии неработающих граждан -  на 4%. После этого размер пособий  для тех, кто ушел на заслуженный отдых,  составит  13 132 рубля.
По данным федерального министерства труда, на все про все из бюджета страны 
1 февраля 2016, 10:26
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