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Материалы по теме:

В Самаре глыба льда упала на подростков: началась доследственная проверка

В Самаре глыба льда упала на подростков: началась доследственная проверка

В Самаре проведут доследственную проверку инцидента с пострадавшими в Промышленном районе. В пятницу, 1 февраля, в Сети появилась информация о том, что 31 января на детской площадке на двух несовершеннолетних девочек упала глыба льда и они получили травмы. Сотрудники полиции 
1 февраля 2019, 04:58
Браконьер из Самарской области заплатил за убитого лося 240 тысяч рублей

Браконьер из Самарской области заплатил за убитого лося 240 тысяч рублей

В Самарской области задержали браконьера. Мужчину, который незаконно убил лося, 29 января остановили на территории Шигонского района, сообщает департамент охоты и рыболовства Самарской области. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 258 «Незаконная охота». Нарушителю грозил срок от 3 до 5 
1 февраля 2019, 04:20
В Самаре запретят ночную парковку на Ташкентской

В Самаре запретят ночную парковку на Ташкентской

В конце этого месяца самарских автомобилистов ждет очередное нововведение: с 21 февраля на участке улицы Ташкентской от Солнечной до Демократической запретят остановку и стоянку автомобилей. Ограничение будет действовать с 22:00 до 6:00. Как пояснили представители регионального министерства транспорта, это решение 
1 февраля 2019, 03:16
В Сызрани задержали человека, который сообщил о минировании железнодорожного моста

В Сызрани задержали человека, который сообщил о минировании железнодорожного моста

В Сызрани удалось обнаружить и задержать человека, который устроил переполох сегодня утром. В 04:50 1 февраля неизвестный позвонил по телефону «112» и рассказал о возможном заминировании железнодорожного моста. Оперативные службы провели экстренную проверку. Они обследовали территорию, и выяснилось, что сигнал 
1 февраля 2019, 01:56
В Сызрани молодой человек выпал из окна 16-этажного дома

В Сызрани молодой человек выпал из окна 16-этажного дома

В четверг, 31 января, в Сызрани произошла трагедия. Из окна 16-этажного дома № 19 по проспекту Королева по неизвестной причине упал вниз молодой парень. Юноша, на вид примерно 20 лет, получил страшные травмы и погиб на месте. Как говорят очевидцы, 
1 февраля 2019, 10:06
В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской

В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской

Самарская полиция ищет свидетелей скандального инцидента со стрельбой на улице Ленинской. По предварительным данным, конфликт возник в девять часов утра в среду, 30 января, около дома № 199 по Ленинской. Проезжавшие на машине мужчины заметили стаю собак, которые угрожали женщине, 
31 января 2019, 01:59
В Тольятти под колеса иномарки на «зебре» попал 10-летний мальчик

В Тольятти под колеса иномарки на «зебре» попал 10-летний мальчик

Накануне, 28 января, в Автограде произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 16:00 Hyundai Creta ехал по улице Матросова в районе дома № 10. По пути иномарка сбила 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как рассказали 
29 января 2019, 11:40
В Самаре возведут школу на 1360 мест в Крутых Ключах

В Самаре возведут школу на 1360 мест в Крутых Ключах

В областной столице построят новую школу, рассчитанную на 1360 учеников. Располагаться образовательное учреждение будет в жилом районе Крутые Ключи. В департаменте градостроительства рассказали, что сейчас специалисты прорабатывают привязку новой школы за домами по улице Мира, уже «двигают» в сторону оврага 
28 января 2019, 12:46
В Самаре водитель «Приоры» проехал на красный и сбил 9-летнюю школьницу

В Самаре водитель «Приоры» проехал на красный и сбил 9-летнюю школьницу

В субботу, 26 января, под колесами машины в Самаре оказался ребенок. В 02:40 26-летний водитель «Лады Приоры» напротив дома № 175 по Зубчаниновскому шоссе проехал на красный и сбил 9-летнюю девочку. Школьница вместе со своей мамой пересекала проезжую часть по 
28 января 2019, 12:00
Самарцев предупредили о сильном ветре в понедельник

Самарцев предупредили о сильном ветре в понедельник

До вечера понедельника, 28 января, в Самарской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, юго-восточный ветер 7-12 м/с, местами его порывы будут достигать 15-18 м/с. В отдельных районах будет наблюдаться гололедица. Днем по области -8,-13, в Самаре - 9,-11 градусов 
28 января 2019, 09:06
В Чапаевске педофил годами насиловал подростка

В Чапаевске педофил годами насиловал подростка

В Самарской области перед судом предстал мужчина, который надругался над подростком. Во время расследования и суда следователи выяснили, что житель Чапаевска Борис Мыльников с 2015 по 2017 год насиловал несовершеннолетнего юношу, угрожая ему и другим людям убийством. В 2015 году 
25 января 2019, 04:27
В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В ночь на четверг, 24  января, пожарные тушили автобус на Ракитовском шоссе в областной столице. Как только сигнал поступил дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях, на место происшествия выехали девять сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. По 
24 января 2019, 01:00
В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге

В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге

В Тольятти спасатели эвакуировали двух рыбаков со льда на берег Волги. Выяснилось, что двое мужчин отправились рыбачить на участке, который находится напротив поселка Луначарский. Туда они добрались на мотособаке, но, когда нужно было уезжать домой, любители активного отдыха попали в 
17 января 2019, 01:29
В Самарской области двое рыбаков заблудились на острове в метель

В Самарской области двое рыбаков заблудились на острове в метель

Спасатели помогли двум рыбакам, которые заблудились из-за метели. В среду вечером, 26 декабря, оперативному дежурному сообщили, что на острове Зелененький в Красноглинском районе находятся двое мужчин. Из-за непогоды рыбаки потеряли ориентиры и не смогли самостоятельно вернуться на берег. На помощь 
27 декабря 2018, 04:40
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