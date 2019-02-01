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В Самаре глыба льда упала на подростков: началась доследственная проверка
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1 февраля 2019, 04:58
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Браконьер из Самарской области заплатил за убитого лося 240 тысяч рублей
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1 февраля 2019, 04:20
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В Самаре запретят ночную парковку на Ташкентской
В конце этого месяца самарских автомобилистов ждет очередное нововведение: с 21 февраля на участке улицы Ташкентской от Солнечной до Демократической запретят остановку и стоянку автомобилей. Ограничение будет действовать с 22:00 до 6:00. Как пояснили представители регионального министерства транспорта, это решение …
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1 февраля 2019, 03:16
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В Сызрани задержали человека, который сообщил о минировании железнодорожного моста
В Сызрани удалось обнаружить и задержать человека, который устроил переполох сегодня утром. В 04:50 1 февраля неизвестный позвонил по телефону «112» и рассказал о возможном заминировании железнодорожного моста. Оперативные службы провели экстренную проверку. Они обследовали территорию, и выяснилось, что сигнал …
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1 февраля 2019, 01:56
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В Сызрани молодой человек выпал из окна 16-этажного дома
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1 февраля 2019, 10:06
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В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской
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31 января 2019, 01:59
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В Тольятти под колеса иномарки на «зебре» попал 10-летний мальчик
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29 января 2019, 11:40
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В Самаре возведут школу на 1360 мест в Крутых Ключах
В областной столице построят новую школу, рассчитанную на 1360 учеников. Располагаться образовательное учреждение будет в жилом районе Крутые Ключи. В департаменте градостроительства рассказали, что сейчас специалисты прорабатывают привязку новой школы за домами по улице Мира, уже «двигают» в сторону оврага …
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28 января 2019, 12:46
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В Самаре водитель «Приоры» проехал на красный и сбил 9-летнюю школьницу
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28 января 2019, 12:00
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Самарцев предупредили о сильном ветре в понедельник
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28 января 2019, 09:06
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В Чапаевске педофил годами насиловал подростка
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25 января 2019, 04:27
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В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе
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24 января 2019, 01:00
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В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге
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17 января 2019, 01:29
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В Самарской области двое рыбаков заблудились на острове в метель
Спасатели помогли двум рыбакам, которые заблудились из-за метели. В среду вечером, 26 декабря, оперативному дежурному сообщили, что на острове Зелененький в Красноглинском районе находятся двое мужчин. Из-за непогоды рыбаки потеряли ориентиры и не смогли самостоятельно вернуться на берег. На помощь …
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27 декабря 2018, 04:40
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