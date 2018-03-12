5
54
19
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Холодная вода отключена в домах на Московском шоссе в Самаре

Холодная вода отключена в домах на Московском шоссе в Самаре

В Самаре в понедельник, 12 марта, с 9:30 будет отключено холодное водоснабжение частных домов, расположенных в границах Московского шоссе, улиц Гастелло, Финской и Ботанического переулка, а также дом №96 по улице Финской, сообщает компания «Самарские коммунальные системы». Это связано с 

12 марта 2018, 10:30
«Иван Иванович, чего дожидаетесь?»: По только что отремонтированному Московскому шоссе уже пошли трещины

«Иван Иванович, чего дожидаетесь?»: По только что отремонтированному Московскому шоссе уже пошли трещины

7 марта, перед праздничной четырёхдневкой, в районе пересечения Московского шоссе с улицей Потапова случилась коммунальная авария. В близлежащем частном секторе перекрыли воду, потом ее дали, но вчера, 10 марта, местные жители снова начали бить тревогу. Но уже по другому поводу. 
11 марта 2018, 02:25
Нашли друг друга: 2 маршрутных ПАЗика столкнулись на площади Кирова в Самаре

Нашли друг друга: 2 маршрутных ПАЗика столкнулись на площади Кирова в Самаре

Сегодня, 10 марта, на пересечении улицы Победы с проспектом Кирова, неподалеку с остановкой общественного транспорта, случилось ДТП. Там столкнулись 2 автобуса. Как пишут очевидцы в паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВК, автобус ПАЗик 268-го маршрута догнал ПАЗик 
10 марта 2018, 04:53
Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице

Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице

Сегодня, 9 марта, рано утром в Самарской области на автотрассе Самара-Бугуруслан произошло ДТП со смертельным исходом
 
По неустановленной пока причине, на 81 километре дороги лоб-в-лоб столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2112.

В больницу после столкновения двух вазовских легковушек доставили обоих водителей и 

9 марта 2018, 04:27
«Всегда красный!»: Самарцы жалуются на сбой работы новых светофоров на Московском шоссе

«Всегда красный!»: Самарцы жалуются на сбой работы новых светофоров на Московском шоссе

Водители Самары опять столкнулись с неполадками светофоров на Московском шоссе. На этот раз – на пересечении главной дороги областной столицы с улицей Ташкентской.
 
Самарец Сергей Павлов в Твиттере обратился к чиновникам и компаниям, ответственным за содержание дорог.
 
8 марта 2018, 05:52
Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб

Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб

Сегодня, 8 марта, утром в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. В 8:30 на обводной дороге около поселка Красный Яр Красноярского района столкнулись фура Volvo и легковой автомобиль Toyota Camry.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, водитель иномарки не 
8 марта 2018, 12:14
Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

6 марта авария произошла в Приволжском районе Самарской области. Примерно в 16:30 32-летний мужчина на снегоходе «Тайга» выезжал с прилегающей территории на главную дорогу. По правилам, он должен был пропустить едущий по трассе транспорт, но сельчанин этого не сделал. В 

7 марта 2018, 02:14
Утечка воды выявлена на Московском шоссе в Самаре

Утечка воды выявлена на Московском шоссе в Самаре

В Самаре в ночь на 7 марта была выявлена утечка воды у Московского шоссе между улицами Димитрова и Бубнова. Сообщение от аккаунта ГКП «АСАДО» появилось в «твиттере». Также опубликованы фотографии с места коммунальной аварии.

«Будьте внимательны и острожны!!! Утечка 
7 марта 2018, 09:40
В блогах: про новые светофоры и «адовую пробку» в Самаре

В блогах: про новые светофоры и «адовую пробку» в Самаре

Блогер Анна Носова поведала про «адовую пробку и разъяренных водителей на 18-м километре». 20 декабря на кольце Волжского и Московское шоссе включили аж 8 светофоров. «Утро самарцев в очередной раз началось с матюков и ярости в адрес чиновников из 
22 декабря 2017, 03:24
Ирина Волк: На самарского организатора перевозки детей завели дело

Ирина Волк: На самарского организатора перевозки детей завели дело

Организатор перевозки детей на автобусе, который застрял в пробке под Сызранью из-за сильного снегопада, не уведомил ГИБДД о рейсе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уже сообщала ТЕРРА, инцидент произошел 5 декабря. В поездку отправились 39 детей 
9 декабря 2017, 04:11
В Самаре фура перекрыла Московское шоссе после ДТП

В Самаре фура перекрыла Московское шоссе после ДТП

В понедельник, 25 сентября, в Самаре произошло ДТП на Московском шоссе. На участке между улицами Луначарского и Киевской столкнулись фура и еще одна машина. В результате большегруз полностью перекрыл проезжую часть. По предварительным данным, фура задела другую машину при повороте. 
25 сентября 2017, 11:49
На Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка

На Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка

В четверг, 29 июня, в Самаре на Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка. Движение встало от Красноглинского до Волжского шоссе.  По словам горожан, поездка на автобусе от 19-го до 18 километра Московского шоссе заняла 40 минут, передает 63.ru. По данным 
29 июня 2017, 09:52
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх