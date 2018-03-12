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Холодная вода отключена в домах на Московском шоссе в Самаре
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12 марта 2018, 10:30
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«Иван Иванович, чего дожидаетесь?»: По только что отремонтированному Московскому шоссе уже пошли трещины
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11 марта 2018, 02:25
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Нашли друг друга: 2 маршрутных ПАЗика столкнулись на площади Кирова в Самаре
Сегодня, 10 марта, на пересечении улицы Победы с проспектом Кирова, неподалеку с остановкой общественного транспорта, случилось ДТП. Там столкнулись 2 автобуса. Как пишут очевидцы в паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВК, автобус ПАЗик 268-го маршрута догнал ПАЗик …
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10 марта 2018, 04:53
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Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице
Сегодня, 9 марта, рано утром в Самарской области на автотрассе Самара-Бугуруслан произошло ДТП со смертельным исходом
В больницу после столкновения двух вазовских легковушек доставили обоих водителей и …
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9 марта 2018, 04:27
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«Всегда красный!»: Самарцы жалуются на сбой работы новых светофоров на Московском шоссе
Водители Самары опять столкнулись с неполадками светофоров на Московском шоссе. На этот раз – на пересечении главной дороги областной столицы с улицей Ташкентской.
Самарец Сергей Павлов в Твиттере обратился к чиновникам и компаниям, ответственным за содержание дорог.
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8 марта 2018, 05:52
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Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб
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8 марта 2018, 12:14
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Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области
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7 марта 2018, 02:14
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Утечка воды выявлена на Московском шоссе в Самаре
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7 марта 2018, 09:40
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В блогах: про новые светофоры и «адовую пробку» в Самаре
Блогер Анна Носова поведала про «адовую пробку и разъяренных водителей на 18-м километре». 20 декабря на кольце Волжского и Московское шоссе включили аж 8 светофоров. «Утро самарцев в очередной раз началось с матюков и ярости в адрес чиновников из …
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22 декабря 2017, 03:24
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Ирина Волк: На самарского организатора перевозки детей завели дело
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9 декабря 2017, 04:11
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В Самаре фура перекрыла Московское шоссе после ДТП
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25 сентября 2017, 11:49
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На Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка
В четверг, 29 июня, в Самаре на Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка. Движение встало от Красноглинского до Волжского шоссе. По словам горожан, поездка на автобусе от 19-го до 18 километра Московского шоссе заняла 40 минут, передает 63.ru. По данным …
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29 июня 2017, 09:52