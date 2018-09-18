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Материалы по теме:

В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе

В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе

Во вторник утром, 18 сентября, произошла смертельная авария на Обводном шоссе в Тольятти. Примерно в 7:20 28-летний мужчина ехал на своем автомобиле «Хонда» по Обводному шоссе со стороны села Тимофеевка в направлении улицы Новозаводской.

На 10 километре трассы на 
18 сентября 2018, 11:45
В Самаре пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП с иномаркой

В Самаре пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП с иномаркой

В воскресенье, 16 сентября, в Самаре произошла авария с участием мотоциклиста. В 11:00 50-летний водитель ехал на своем байке Yamaha по Южному шоссе со стороны Заводского в сторону поселка Яицкое. При повороте направо мотоциклист не занял заранее крайне правое положение 
17 сентября 2018, 02:35
Иномарка снесла столб в Самарской области, пострадали трое

Иномарка снесла столб в Самарской области, пострадали трое

Крупная авария произошла 15 сентября в селе Малая Рязань Ставропольского района. Как сообщает паблик «ДТП 163 Самара», водитель автомобиля «Форд» ехал по улице Большой в селе Малая Рязань. Возле одного из дом он влетел в опору ЛЭП. От удара 
17 сентября 2018, 12:41
В Самаре «Калина» перевернулась на Волжском шоссе: есть пострадавшие

В Самаре «Калина» перевернулась на Волжском шоссе: есть пострадавшие

В воскресенье, 16 сентября, на Волжском шоссе, неподалеку от ТРК «Московский» перевернулась легковушка «Лада Калина». Это случилось в 19:58 в районе пересечения Волжского шоссе с улицей Арена 2018. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на место событий выезжали 6 сотрудников 
17 сентября 2018, 10:58
Водитель «Приоры» сбил 8-летнюю школьницу в Крутых Ключах

Водитель «Приоры» сбил 8-летнюю школьницу в Крутых Ключах

В четверг, 13 сентября, Lada-217030  сбила  пешехода в  микрорайоне Крутые Ключи. Авария произошла в 18:50. 31-летний водитель ехал по улице Жалнина в направлении улицы Калиматова. Напротив дома № 11 по Жалнина автомобилист наехал на восьмилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть 
14 сентября 2018, 12:04
В Самаре 69-летний пенсионер на «Ниве» сбил двух девушек на «зебре»

В Самаре 69-летний пенсионер на «Ниве» сбил двух девушек на «зебре»

В среду, 12 сентября, в Промышленном районе Самары водитель «Нивы» сбил двух пешеходов. Это случилось в 16:20 на пешеходном переходе на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. 69-летний водитель наехал на двух девушек 31 и 17 лет. Они получили травмы и 
12 сентября 2018, 09:47
В Сызрани мужчина спас мальчика за секунду до падения в колодец

В Сызрани мужчина спас мальчика за секунду до падения в колодец

Быстрая реакция жителя Сызрани помогла спасти маленького мальчика от несчастного случая. Мужчина по имени Иван заметил, как ребенок наступил ногой на деревянную крышку колодца, расположенного около детсада на улице Циолковского, и провалился. Не теряя ни секунды, горожанин в пару прыжков 
6 сентября 2018, 11:11
Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани

Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани

Утром, 6 сентября в Сызрани местные медики едва не стали жертвами буйного местного жителя. Пациенты поликлиники на улице Советской заметили мужчину, лежавшего без сознания на асфальте и вызвали «скорую». Когда приехавшие на место врачи попытались оказать пострадавшему помощь, он накинулся 
6 сентября 2018, 10:35
Сызранский

Сызранский "бедоносец"

Блогер Тамара Правдина вспоминает фильм "Не стреляйте в белых лебедей" и главного героя Егора Полушкина, которого прозвали бедоносцем.

«Вот и у нас в Сызрани есть свой "бедоносец", - пишет Правдина. - Делает он все по своему разумению. Сейчас 
4 сентября 2018, 05:58
Пожилой пешеход попал под колеса легковушки в Сызрани

Пожилой пешеход попал под колеса легковушки в Сызрани

В воскресенье, 2 сентября, произошла авария с участием пешехода в Сызрани. В 16:00 22-летний молодой человек, получивший права всего год назад, ехал на своей машине по улице Жуковского. По предварительным данным, при повороте налево на улицу Шухова шофер ВАЗа сбил 
3 сентября 2018, 12:42
Под Тольятти «двенадцатая» ушла в кювет после ДТП

Под Тольятти «двенадцатая» ушла в кювет после ДТП

Полицейские выясняют подробности крупной автоаварии, которая произошла под Тольятти. На 8-м километре трассы Тольятти - Хрящевка столкнулись ВАЗ 2112 и «Лада Калина». По словам очевидцев в группе «ДТП 163», «двенадцатая» нырнула в кювет, а у второй легковушки деформирован бампер, 
3 сентября 2018, 08:28
На свадьбе в Самарской области отравились молодожены, диджей и гости

На свадьбе в Самарской области отравились молодожены, диджей и гости

Региональный Роспотребнадзор проводит проверку по факту массового отравления людей на свадьбе. Выяснение причин ЧП займет 30 дней.

По словам одной из потерпевших, в прошлые выходные она отдыхала с семьей на турбазе в Кинеле. Здесь ее компания отмечала свадьбу молодой 
8 августа 2018, 11:33
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