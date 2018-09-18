Крупное ДТП с тремя пострадавшими произошло в ночь на 18 сентября на трассе М-5. По данным полиции, 26-летний мужчина на «Шевроле Авео» ехал от Сызрани в сторону Тольятти. На 907-м километре дороги он вырулил на встречную полосу, и там легковушка столкнулась с «Ладой Вестой». После удара иномарка продолжила движение и протаранила грузовик «Скания».
В результате аварии травмы получили водитель и пассажиры «Шевроле». Пострадавших доставили в больницу.
По факту инцидента проводится проверка, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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