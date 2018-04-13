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После работы пьяный самарец решил ограбить «Быстроденьги», но не смог

После работы пьяный самарец решил ограбить «Быстроденьги», но не смог

В Самаре задержан подозреваемый в нападении на офис микрозаймов. Инцидент произошел 9 апреля в районе станции метро «Безымянка». В павильон, расположенный на улице Победы, зашел мужчина в темных очках и с капюшоном на голове. Угрожая сотруднице организации кухонным ножом, посетитель 

13 апреля 2018, 11:43
Кофейный аппарат «обманул» на деньги жительницу Сызрани

Кофейный аппарат «обманул» на деньги жительницу Сызрани

Вместо ароматного напитка аппарат выдал девушке пустой стаканчик.Неприятная история произошла на днях с жительницей Сызрани. Они пришла в торговый центр «Автобус», и решила выпить кофе. Женщина решила воспользоваться торговым автоматом. И каково же было ее удивление, когда аппарат вместо бодрящего 
8 апреля 2018, 10:05
Жительница Оренбурга отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей из-за промерзших окон

Жительница Оренбурга отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей из-за промерзших окон

Жительница Оренбурга отсудила 100 тысяч рублей у установщика некачественных окон. Женщина решила установить стеклопакеты в своем жилище. Свои услуги ей предложил местный предприниматель и попросил за всю работу и сами окна 35 тысяч рублей.

Конфликт разгорелся после завершения процесса установки. Оказалось, 

6 апреля 2018, 05:15
Инкассатор из Самары украл пакет с миллионом рублей и купил машину

Инкассатор из Самары украл пакет с миллионом рублей и купил машину

В Самаре бывший инкассатор стал подозреваемым по уголовному делу о присвоении и растрате.По версии силовиков, он украл пакет с миллионом рублей и купил себе машину и несколько гаджетов. Преступление было совершено в Самарском районе. В полицию в конце марта обратились сотрудники банка. 

6 апреля 2018, 09:56
На 1,23 млрд рублей пополнится бюджет Самарской области

На 1,23 млрд рублей пополнится бюджет Самарской области

В бюджет Самарской области планируют внести изменения с учетом безвозмездных поступлений из федеральной казны и перерасчета налога на прибыль. Более 700 миллионов рублей федералы выделяют на продолжение строительства Фрунзенского моста (на фото). «Налоговые деньги» - полмиллиона рублей - предполагается направить 

12 марта 2018, 01:23
Бюджет Самарской области из профицитного снова стал привычно дефицитным

Бюджет Самарской области из профицитного снова стал привычно дефицитным

Расходы казны опять превышают доходы, хотя еще в конце 2017-го расклад был иным. Тогда профицит составлял почти 2,5 миллиарда рублей. Этого требовало законодательство РФ. Тогда областной минфин объяснял это необходимостью гасить огромный внешний долг региона, который составляет почти 60 миллиардов 

12 февраля 2018, 05:01
В новую тольяттинскую набережную вложат 300 миллионов рублей

В новую тольяттинскую набережную вложат 300 миллионов рублей

В Тольятти выделят 300 млн рублей на новую набережную. Местная гордума одобрила предложенные мэрией поправки в бюджет 2018-2019 годов, предусмотрев, в том числе, расходы на проектирование и строительство обновленной береговой линии Автозаводского района. 20 млн рублей предполагается направить в текущем 

8 февраля 2018, 08:02
9 февраля в детсадах Самары распределят свободные места

9 февраля в детсадах Самары распределят свободные места

9 февраля в Самаре пройдет распределение свободных мест в детских садах. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Всем родителям дошколят, которые еще не встали на очередь, необходимо немедленно отправиться в ближайший МФЦ, и сделать это. Тем же, кто уже записан, рекомендуется 
7 февраля 2018, 08:44
Самарцы заплатили в бюджет РФ почти 203 миллиарда рублей

Самарцы заплатили в бюджет РФ почти 203 миллиарда рублей

В 2017 году налогоплательщики Самарской области перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации почти 203 миллиарда рублей. Это на 13% больше, чем в 2016-м. Причем самыми быстрыми темпами растут сборы налога на недвижимое имущество граждан.

«Налогов на имущество поступило полтора миллиарда. Это 

29 января 2018, 09:05
В детсадах Самары могут запретить Деда Мороза

В детсадах Самары могут запретить Деда Мороза

В детсадах Самары, Кирова, Новосибирска и Казани собираются запретить Дедов Морозов на новогодних праздниках. Учреждениям разрешат показывать детям только Снегурочку, в которую должна переодеться нянечка, пишут федеральные СМИ. На радикальные меры муниципалитеты решили пойти из соображений безопасности - ведь под 

29 ноября 2017, 09:04
В России разработали профстандарт для нянь

В России разработали профстандарт для нянь

Профессиональный стандарт для помощников воспитателей детских садов и частных нянь представили по инициативе экспертного совета при кабмине, сообщают «Известия». Минтруд рассмотрит его уже в этом месяце.
По мнению многочисленных экспертов, сегодня люди, несущие ответственность за малышей и работающие нянями, не 

13 сентября 2017, 09:26
8 сентября в Самаре распределят свободные места в детсадах

8 сентября в Самаре распределят свободные места в детсадах

Свободные места в самарских муниципальных детсадах распределят завтра, восьмого сентября. Об этом информирует департамент образования. Родителям его сотрудники советуют внимательно проверить данные заявлений. Это позволит получить больше шансов при распределении.
Речь идет о соответствующей автоматизированной системе. Всю процедуру можно осуществить 

7 сентября 2017, 12:45
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