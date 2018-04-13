В городской бюджет Самары были внесены изменения. Депутаты перераспределили 19,5 миллиона рублей, заложенных на 2018 год, и 4,3 миллиона, запланированных на 2019 год. Эти средства направили на строительство трех детсадов в областном центре. Без этих корректировок было бы невозможно рассчитывать на софинансирование из вышестоящих бюджетов.
Детсады будут построены на улице Ташкентской (дома 112, 114, 116), в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса и Березовой Аллеи, а также в 14-м квартале «Волгаря». Стоит отметить, что в каждом из них обустроят ясли для малышей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
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