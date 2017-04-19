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Трупы на дороге: трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с самарским грузовиком
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19 апреля 2017, 04:59
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Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной
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19 апреля 2017, 02:19
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Почти три миллиона сигарет в Самарской области оказались поддельными
Самарскую губернию захлестнула волна поддельных табачных изделий. Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, сотрудники 3 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области в рамках оперативно-разыскных мероприятий осмотрели гаражные боксы, арендованные жителем Жигулевска 1983 года рождения. В результате было изъято …
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19 апреля 2017, 01:09
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В Самаре трамвай сошел с рельсов и застрял в луже
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19 апреля 2017, 11:44
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В центре Самары сгорел деревянный дом
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18 апреля 2017, 06:44
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Появилось видео ДТП, в котором погибла мать двоих детей
В Интернете появилось видео, снятое в Самаре в момент ДТП, в котором погибла мать двоих детей.
Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась в ночь на 17 апреля на пересечении улиц Гагарина и Карбышева. По данным силовиков, 19-летний водитель …
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18 апреля 2017, 03:48
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Где в Самаре записаться в «Бессмертный полк»?
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18 апреля 2017, 03:20
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В Самаре ожидается снег
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17 апреля 2017, 02:35
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Самые красивые девушки Самары: голосуй за «Мисс Русское Радио»
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12 апреля 2017, 04:57
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Видео с кастинга «Мисс Русское радио» в Самаре
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6 апреля 2017, 03:12
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В Самаре две девушки попали в ДТП, есть фото
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7 марта 2017, 10:49
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Самарским девушкам будут платить за роды до 25 лет
Рождаемость в Самарской области планируют простимулировать за счет специальных выплат. Их планируют назначать за первенца матерям до 25 лет.
По статистике, в последнее время чаще всего женщины становятся матерями в 27-28 лет, отметили чиновники.
Предполагается, что новая мера соцподдержки поможет улучшить демографическую …
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1 марта 2017, 04:37