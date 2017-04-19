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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Трупы на дороге: трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с самарским грузовиком

Трупы на дороге: трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с самарским грузовиком

Утром 19 апреля в Саратовской области произошло массовое ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля и грузовая «Газель», по словам очевидцев, с самарскими номерами. В ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок примерно 5-6 лет. Все они ехали в вазовской «десятке». 
19 апреля 2017, 04:59
Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной

Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной

В ночь на 19 апреля в Самаре на пересечении улицы Революционной и Московского шоссе снова погиб человек. Трагедия случилась в результате автомобильной аварии – на указанном участке это уже второе смертельное ДТП за последние четверо суток.

По данным полиции, 
19 апреля 2017, 02:19
Почти три миллиона сигарет в Самарской области оказались поддельными

Почти три миллиона сигарет в Самарской области оказались поддельными

Самарскую губернию захлестнула волна поддельных табачных изделий. Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, сотрудники 3 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области в рамках оперативно-разыскных мероприятий осмотрели гаражные боксы, арендованные жителем Жигулевска 1983 года рождения. В результате было изъято 

19 апреля 2017, 01:09
В Самаре трамвай сошел с рельсов и застрял в луже

В Самаре трамвай сошел с рельсов и застрял в луже

Около 10 часов утра в среду, 19 апреля, в Самаре с рельсов сошел трамвай №22. Это произошло на улице Ново-Садовой между остановками «Госуниверситет» и Постников овраг, сообщил очевидец в социальной сети. Он опубликовал фото.

«На овраге трамвай сошёл с 
19 апреля 2017, 11:44
В центре Самары сгорел деревянный дом

В центре Самары сгорел деревянный дом

Сегодня в историческом центре Самары, на пересечении улиц Степана Разина и Ленинградской загорелся деревянный дом. Площадь пожара превысила 100 квадратных метров. В тушении огня принимали участие 5 пожарных расчетов. Примерно к 16-30 пожар был ликвидирован. Как сообщает ГУ МЧС РФ 

18 апреля 2017, 06:44
Появилось видео ДТП, в котором погибла мать двоих детей

Появилось видео ДТП, в котором погибла мать двоих детей

В Интернете появилось видео, снятое в Самаре в момент ДТП, в котором погибла мать двоих детей.

Как уже сообщала «ТЕРРА»,  трагедия случилась в ночь на 17 апреля на пересечении улиц Гагарина и Карбышева. По данным силовиков, 19-летний водитель 
18 апреля 2017, 03:48
Где в Самаре записаться в «Бессмертный полк»?

Где в Самаре записаться в «Бессмертный полк»?

Каждый житель Самары может почтить память героев Великой Отечественной войны в День Победы 9 мая, став участником акции «Бессмертный полк». Для этого необходимо изготовить портрет участника войны в формате А3 или А2, поместив фотографию на плотную основу. 

Участники «Бессмертного полка» в 

18 апреля 2017, 03:20
В Самаре ожидается снег

В Самаре ожидается снег

Появился предварительный прогноз погоды в Самаре на текущую неделю. Согласно данным на сайте «Гисметео», с 20 по 22 апреля в Самаре ожидается снег. В ночь на субботу температура может понизиться - до четырех градусов мороза. В ближайшие дни местами на 
17 апреля 2017, 02:35
Самые красивые девушки Самары: голосуй за «Мисс Русское Радио»

Самые красивые девушки Самары: голосуй за «Мисс Русское Радио»

«Поехали!» - только так и никак иначе в День космонавтики можно объявить о старте голосования «Мисс Русское радио» на сайте trkterra.ru.

Сам конкурс состоится в конце мая, и в отличие от мероприятий предыдущих лет это будет настоящий конкурс красоты, 
12 апреля 2017, 04:57
Видео с кастинга «Мисс Русское радио» в Самаре

Видео с кастинга «Мисс Русское радио» в Самаре

Первые красавицы областной столицы вступили в борьбу за титул «Мисс Русское радио» в Самаре. Девушки, прошедшие кастинг, примут участие в финале регионального этапа конкурса в мае. Его победительницы получат возможность отправиться в Москву на Всероссийский конкурс «Мисс Русское радио». Выбирали 

6 апреля 2017, 03:12
В Самаре две девушки попали в ДТП, есть фото

В Самаре две девушки попали в ДТП, есть фото

В самарском паблике в соцсети появилось фото с места ДТП на Красноглинском шоссе. Столкнулись два автомобиля. По словам очевидца, авария случилась 7 марта около девяти часов утра. «На Красной Глинке перед мостом, две девушки», - сообщил пользователь. По его словам, 
7 марта 2017, 10:49
Самарским девушкам будут платить за роды до 25 лет

Самарским девушкам будут платить за роды до 25 лет

Рождаемость в Самарской области планируют простимулировать за счет специальных выплат. Их планируют назначать за первенца матерям до 25 лет.

По статистике, в последнее время чаще всего женщины становятся матерями в 27-28 лет, отметили чиновники.

Предполагается, что новая мера соцподдержки поможет улучшить демографическую 

1 марта 2017, 04:37
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