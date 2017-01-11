2
00
34
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Карантин по гриппу введен во всех 162 школах Самары

Карантин по гриппу введен во всех 162 школах Самары

Классы пустуют. Каникулы продлили до 12 января включительно. Цель таких мер - разобщить детей, которые в первую очередь подвержены сезонным вирусам. При этом сами ученики в эти дни наоборот стараются общаться друг с другом как можно больше. 

За минувшую неделю число 

10 января 2017, 07:11
Топ-новости: В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ, изменились правила взимания коммунальных платежей, в Сызрани вагоны сошли с рельсов

Топ-новости: В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ, изменились правила взимания коммунальных платежей, в Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ. Эпидпорог превышен уже на 28 процентов. Специалисты отмечают, преимущественно циркулируют вирусы парагриппа и гриппа А. Из-за этого в областной столице могут на семь дней продлить школьные каникулы, учреждения официально будут находиться на карантине. 
Когда 
10 января 2017, 05:52
Топ-новости: Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней; рабочий сорвался с крыши; фильм «Викинг» стал рекордсменом проката

Топ-новости: Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней; рабочий сорвался с крыши; фильм «Викинг» стал рекордсменом проката

Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней. В первые дни 2017-го, по данным следственного комитета, было много убийств и смертей в результате получения тяжких телесных повреждений. Подробнее о происшествиях узнаете здесь.
 
В Самаре убиравший снег рабочий упал 
9 января 2017, 06:52
Самарские атлеты завоевали в 2016 году более полутора тысяч медалей

Самарские атлеты завоевали в 2016 году более полутора тысяч медалей

Более 1,5 тысячи медалей различного достоинства на российских и международных соревнованиях завоевали по олимпийским и неолимпийским видам спорта самарские атлеты в 2016 году.

Итоги подвели в областном минспорте. Главная ставка в 2017 году, как рассказали чиновники, будет сделана на параолимпийские виды. 

27 декабря 2016, 06:30
Самарская бригада в Рощинском получила 40 новейших БТР с кондиционерами

Самарская бригада в Рощинском получила 40 новейших БТР с кондиционерами

Мотострелковая бригада, дислоцированная под Самарой в поселке Рощинский, получила более 40 новейших бронетранспортеров, оснащенных кондиционерами. Боевые машины БТР – 82А, также оборудованные модернизированными системами связи и ориентирования, получены бригадой по Гособоронзаказу, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Новые БТР 
14 декабря 2016, 11:13
США объявили, кто в 1967 году предотвратил ядерную войну

США объявили, кто в 1967 году предотвратил ядерную войну

В США рассекретили документы с информацией о том, кто на самом деле предотвратил ядерную войну. Мир спасли синоптики. Статья об этом опубликована в специальном журнале, посвященном метеорологии и погоде.

Почти 50 лет назад, в конце весны 1967 года, в нескольких североамериканских 

10 августа 2016, 05:24
Военные подали в суд на «Самарские канатные дороги»

Военные подали в суд на «Самарские канатные дороги»

«Главное управление обустройства войск» обратилось в арбитражный суд Москвы с иском к компании «Самарские канатные дороги» (СКАДО) о взыскании 518 млн рублей. Согласно материалам дела, дочернее подразделение группы СКАДО должно было построить для военных фуникулер в Сочи. По версии заявителя, 

10 июня 2016, 04:12
Ученые: Жены военнослужащих имеют проблемы со сном

Ученые: Жены военнослужащих имеют проблемы со сном

Американские специалисты из Академии медицины сна утверждают, что свыше 50% жен военных обеспокоены теми или иными проблемами со сном. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных учеными.
В процессе работы изучались данные о более чем одной тысяче женщин, «вторыми половинами» которых 

9 июня 2016, 04:10
В блогах: Пропавшая после парада 9 мая девушка нашлась в Питере у друга Вани

В блогах: Пропавшая после парада 9 мая девушка нашлась в Питере у друга Вани

В ЖЖ-сообществе "Самарский край" сообщают, что "25-летняя Татьяна, которая пропала в Самаре после парада Победы и которую искали всем городом, вроде бы нашлась". Предположительно, юная особа села в районе площади Куйбышева в трамвай № 20 и поехала домой, 
13 мая 2016, 05:43
В Самаре после парада Победы пропала девушка

В Самаре после парада Победы пропала девушка

В ЖЖ-сообществе "Самарский край" сообщают, что в Самаре разыскивают молодую женщину - 25-летнюю Татьяну Осадчую, которая пропала после парада Победы. Предположительно, около 16:00 в районе площади Куйбышева она села в трамвай № 20 и поехала домой, в сторону Солнечной. 
12 мая 2016, 05:04
Опубликована программа мероприятий на День Победы в Самаре

Опубликована программа мероприятий на День Победы в Самаре

Городская администрация опубликовала список праздничных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Самаре 8 и 9 мая. Главным событием традиционно станет парад на площади Куйбышева.

Накануне Дня Победы, 8 мая, 1000 школьников произнесут Клятву 
6 мая 2016, 10:55
В Самарской области обсудили ход подготовки к военному параду

В Самарской области обсудили ход подготовки к военному параду

Военный парад, праздничный концерт и вечерний фейерверк - главные события масштабного празднования 71 годовщины Великой Победы в областном центре. Ход подготовки губернии к встрече 9 мая обсудили в четверг в самарской филармонии.
 
Начиная с 4 мая, к Вечному огню 

21 апреля 2016, 09:50
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна