Передвижения военных во время подготовки и проведения майского парада в Самаре в этом году обойдутся министерству обороны в 3 миллиона рублей.
Для этого понадобятся 25 автобусов, которые должны будут курсировать до площади Куйбышева и обратно в течение 8 рабочих дней.
Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок. Подрядчики должны обеспечить перевозку личного состава сразу в трех городах - также в Екатеринбурге и Новосибирске. Общая цена контракта - 14 млн 300 тысяч рублей. Средства поступят из федерального бюджета.
Для сравнения: по данным реестра торгов, в 2015 году на перевозку военных по Самаре было выделено из бюджета на 800 тысяч рублей меньше. При этом тогда нужно было возить на 225 человек больше.
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