Самарское предприятие РКЦ «Прогресс» до конца 2019 года поставит Роскосмосу три ракеты-носителя «Союз-2.1а» для запуска грузовых кораблей «Прогресс МС». Стоимость контракта - 3 миллиарда 654 миллиона рублей. Информация опубликована на портале госзакупок. Согласно документу, размер прибыли завода составит 283 миллионов рублей. Эти средства он получит после изготовления аппаратов и представления Роскосмосом в территориальный орган Федерального казначейства акта сдачи-приемки. Способ определения подрядчика - закупка у единственного поставщика, говорится в материалах аукциона. Гарантийный срок хранения и эксплуатации каждой ракеты должен составлять 6,5 лет.
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2 апреля 2018, 09:12
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Стыковка «Союз МС-08» с МКС намечена на 23 марта
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Двигатели новых сверхтяжелых ракет проверят в виртуальном мире
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8 февраля 2018, 09:01
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Россия в следующем году будет чаще запускать космические аппараты. Всего в интересах «Роскосмоса» и коммерческих заказчиков предполагается осуществить 23 старта. Самым ожидаемым станет отправка к Международной космической станции многоцелевого лабораторного модуля. В нем разместится до 8 тонн различной научной аппаратуры. …
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19 декабря 2017, 03:30
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6 декабря 2017, 10:29
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Самарская ракета подняла в космос рекордное число спутников
В пятницу, 14 июля, с космодрома Байконур успешно стартовала самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» с рекордным для отечественной космонавтики количеством спутников. Пуск прошел в штатном режиме, сообщает Роскосмос. На борту изделия ракетно-космического центра «Прогресс», который входит в крупнейшую общественную организацию страны - …
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14 июля 2017, 12:27
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Собери ракету: самарский «Союз» готовят к запуску
Ракета-носитель «Союз-2.1а» доставит на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-06», сообщает пресс-служба Роскосмоса. На Байконуре уже начались работы по подготовке космического аппарата к запуску. Специалисты самарского завода РКЦ «Прогресс», который входит в крупнейшую общественную организацию страны «Союз машиностроителей России», уже выполнили …
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30 мая 2017, 12:06
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Разработана программа для повышения качества сборки самарских ракет
Роскосмос разработал спецпрограмму для повышения качества сборки ракет-носителей «Союз» после аварии «Прогресса», заявил глава госкорпорации Игорь Комаров. По его словам, вводятся дополнительные меры контроля сварных швов, пирозамков, насосоокислителей и сборки агрегатов двигателей. Программа разработана с учетом всех вероятностных причин аварии.
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3 февраля 2017, 04:18
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NASA: США не планируют продлевать контракт с Роскосмосом
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14 июля 2016, 09:55
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Руководство предприятий «Роскосмоса» ждет переаттестация
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6 мая 2016, 02:02