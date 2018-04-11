В блогах: «60 лет ракетному цеху АО «РКЦ «Прогресс»



«В 1958 году на Государственном авиационном заводе № 1 (так тогда назывался «Прогресс») был создан цех окончательной сборки и испытаний ракет-носителей, где сегодня изготавливаются ракеты типа … Блогер Нина Дюкова напомнила , что ракетному цеху РКЦ «Прогресс» исполнилось 60 лет.«В 1958 году на Государственном авиационном заводе № 1 (так тогда назывался «Прогресс») был создан цех окончательной сборки и испытаний ракет-носителей, где сегодня изготавливаются ракеты типа