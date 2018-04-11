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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

В блогах: «60 лет ракетному цеху АО «РКЦ «Прогресс»

В блогах: «60 лет ракетному цеху АО «РКЦ «Прогресс»

Блогер Нина Дюкова напомнила, что ракетному цеху РКЦ «Прогресс» исполнилось 60 лет.

«В 1958 году на Государственном авиационном заводе № 1 (так тогда назывался «Прогресс») был создан цех окончательной сборки и испытаний ракет-носителей, где сегодня изготавливаются ракеты типа 
2 апреля 2018, 09:12
Стыковка «Союз МС-08» с МКС намечена на 23 марта

Стыковка «Союз МС-08» с МКС намечена на 23 марта

Вечером 21 марта с космодрома Байконур состоялся успешный старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08». Экипаж корабля - космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Это 55-я долговременная экспедиция к МКС. 23 марта планируется стыковка корабля со 

22 марта 2018, 04:49
Двигатели новых сверхтяжелых ракет проверят в виртуальном мире

Двигатели новых сверхтяжелых ракет проверят в виртуальном мире

Двигатели для новых российских сверхтяжелых ракет опробуют в виртуальном мире. Спецпрограмму для моделирования огневых испытаний разработали в Научно-исследовательском центре ракетно-космической промышленности, сообщает «Роскосмос».

Проект позволит изучить деформацию виртуального двигателя во время включения, сократить сроки конструирования и сэкономить средства. Для моделирования планируется 

22 марта 2018, 09:02
Подробности визита в Самару вице-премьера Дмитрия Рогозина

Подробности визита в Самару вице-премьера Дмитрия Рогозина

Как уже рассказывала «ТЕРРА», 14 марта вице-премьер Дмитрий Рогозин почти весь день провел на крупнейших предприятиях аэрокосмического кластера: ПАО «Кузнецов» и РКЦ «Прогресс».

Крупным авиационно-космическим корпорациям необходимо тесное технологическое сотрудничество, 
15 марта 2018, 03:09
Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» в Самаре

Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» в Самаре

В Самару в среду, 14 марта, прибыл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Он уже посетил РКЦ «Прогресс» вместе с главой региона Дмитрием Азаровым.

«Пояснения по ходу осмотра даёт врио гендиректора предприятия Равиль Ахмедов», - сообщили в департаменте информационной политики администрации 

14 марта 2018, 03:59
На гендиректора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина заведено уголовное дело

На гендиректора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина заведено уголовное дело

Управление Следственного комитета России по Самарской области сообщило о возбуждении уголовного дела против генерального директора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, руководитель космического предприятия заключил с одной из организаций договор на покупку 
15 февраля 2018, 05:06
«Прогресс» не будет платить неустойку «Роскосмосу»

«Прогресс» не будет платить неустойку «Роскосмосу»

Арбитражный суд Самарской области отказал «Роскосмосу» в удовлетворении иска о взыскании с РКЦ «Прогресс» 266 млн рублей за несоблюдение сроков контракта. По версии госкорпорации, в 2011 году самарские ракетостроители с опозданием завершили работу по изготовлению космического аппарата «Фотон-М». «Прогресс» свою 

8 февраля 2018, 09:01
В 2018 году Россия запланировала 23 гражданских пуска в космос

В 2018 году Россия запланировала 23 гражданских пуска в космос

Россия в следующем году будет чаще запускать космические аппараты. Всего в интересах «Роскосмоса» и коммерческих заказчиков предполагается осуществить 23 старта. Самым ожидаемым станет отправка к Международной космической станции многоцелевого лабораторного модуля. В нем разместится до 8 тонн различной научной аппаратуры. 

19 декабря 2017, 03:30
Ученые рассказали, где располагается кладбище космических кораблей

Ученые рассказали, где располагается кладбище космических кораблей

Известное специалистам как «кладбище космических кораблей» место расположено в Тихом океане в одном из самых удаленных от берега месте.
Как поясняют специалисты, для «погребения» выполнивших свою межзвездную миссию ракет и космических аппаратов основная часть мировых космических агентств останавливают свой выбор 

6 декабря 2017, 10:29
Самарская ракета подняла в космос рекордное число спутников

Самарская ракета подняла в космос рекордное число спутников

В пятницу, 14 июля, с космодрома Байконур успешно стартовала самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» с рекордным для отечественной космонавтики количеством спутников. Пуск прошел в штатном режиме, сообщает Роскосмос. На борту изделия ракетно-космического центра «Прогресс», который входит в крупнейшую общественную организацию страны - 

14 июля 2017, 12:27
Собери ракету: самарский «Союз» готовят к запуску

Собери ракету: самарский «Союз» готовят к запуску

Ракета-носитель «Союз-2.1а» доставит на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-06», сообщает пресс-служба Роскосмоса. На Байконуре уже начались работы по подготовке космического аппарата к запуску. Специалисты самарского завода РКЦ «Прогресс», который входит в крупнейшую общественную организацию страны «Союз машиностроителей России», уже выполнили 

30 мая 2017, 12:06
Разработана программа для повышения качества сборки самарских ракет

Разработана программа для повышения качества сборки самарских ракет

Роскосмос разработал спецпрограмму для повышения качества сборки ракет-носителей «Союз» после аварии «Прогресса», заявил глава госкорпорации Игорь Комаров. По его словам, вводятся дополнительные меры контроля сварных швов, пирозамков, насосоокислителей и сборки агрегатов двигателей. Программа разработана с учетом всех вероятностных причин аварии.
3 февраля 2017, 04:18
NASA: США не планируют продлевать контракт с Роскосмосом

NASA: США не планируют продлевать контракт с Роскосмосом

США не планируют продлевать контракт с Роскосмосом на доставку астронавтов к Международной космической станции после 2019 года, однако обсуждение такой возможности до сих пор продолжается, говорится на сайте Американского космического агентства NASA.
14 июля 2016, 09:55
Руководство предприятий «Роскосмоса» ждет переаттестация

Руководство предприятий «Роскосмоса» ждет переаттестация

Из-за ЧП на космодроме Восточный руководителям всех предприятий «Роскосмоса» придётся пройти переаттестацию, пишут федеральные СМИ. Пуск самарской ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя спутниками с нового космодрома произвели 28-го апреля со второй попытки. Изначально старт был назначен на 27-е число, однако 
6 мая 2016, 02:02
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