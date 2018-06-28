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Пьяный механик из Чапаевска «заминировал» станцию метро «Победа» в Самаре
Звонок о «заложенной» бомбе поступил в полицию 11 декабря. В ходе проверочных мероприятий ничего подозрительного обнаружено не было.
Оперативники быстро определили номер, с которого был произведен телефонный звонок, и задержали «минера». Им оказался 54-летний житель города Чапаевска, работающий механиком …
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13 декабря 2017, 10:49
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Опять орудуют неуловимые телефонные террористы: в Тольятти эвакуировали четыре ТЦ
Об эвакуации посетителей и персонала из «Парк-Хауса», одного из крупнейших тольяттинских торговых центров, пишет TLTgorod со ссылкой на одного из очевидцев.
«7 октября вечером мы только с друзьями в «Парк-Хаус» пришли кино посмотреть, как полиция и МЧС приехали, всех …
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8 октября 2017, 05:51
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В Тольятти пьяный пенсионер «заминировал» свой дом
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10 апреля 2017, 11:19
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Тольяттинец осужден за ложное сообщение о бомбе в здании МФЦ
Служители Фемиды вынесли приговор жителю Тольятти Андрею К. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Инцидент произошел в конце прошлого года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина появился в многофункциональном центре на улице Юбилейной в Автограде, подошел к сотруднику охраны и …
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28 апреля 2016, 04:17