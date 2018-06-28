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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Пьяный механик из Чапаевска «заминировал» станцию метро «Победа» в Самаре

Пьяный механик из Чапаевска «заминировал» станцию метро «Победа» в Самаре

Звонок о «заложенной» бомбе поступил в полицию 11 декабря.  В ходе проверочных мероприятий ничего подозрительного обнаружено не было.
 
Оперативники быстро определили номер, с которого был произведен телефонный звонок, и задержали «минера». Им оказался 54-летний житель города Чапаевска, работающий механиком 
13 декабря 2017, 10:49
Опять орудуют неуловимые телефонные террористы: в Тольятти эвакуировали четыре ТЦ

Опять орудуют неуловимые телефонные террористы: в Тольятти эвакуировали четыре ТЦ

Об эвакуации посетителей и персонала из «Парк-Хауса», одного из крупнейших тольяттинских торговых центров, пишет TLTgorod со ссылкой на одного из очевидцев.

«7 октября вечером мы только с друзьями в «Парк-Хаус» пришли кино посмотреть, как полиция и МЧС приехали, всех 
8 октября 2017, 05:51
В Тольятти пьяный пенсионер «заминировал» свой дом

В Тольятти пьяный пенсионер «заминировал» свой дом

В Тольятти местный житель позвонил в ЕДДС и сообщил, что в доме на улице Автостроителей заложено взрывное устройство. Информацию сразу же передали в полицию.
 
По указанному адресу выехала оперативно-следственная группа. Полицейские обследовали здание, но никаких опасных предметов не обнаружили. 

10 апреля 2017, 11:19
Тольяттинец осужден за ложное сообщение о бомбе в здании МФЦ

Тольяттинец осужден за ложное сообщение о бомбе в здании МФЦ

Служители Фемиды вынесли приговор жителю Тольятти Андрею К. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Инцидент произошел в конце прошлого года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина появился в многофункциональном центре на улице Юбилейной в Автограде, подошел к сотруднику охраны и 

28 апреля 2016, 04:17
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