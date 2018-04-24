В Самаре названы футболисты, которые нанесут первый удар по мячу перед началом матча на стадионе «Самара Арена», который состоится 28 апреля. Это ветераны ФК «Крылья Советов» Равиль Аряпов, Андрей Каряка и Валерьян Панфилов. Напомним, в субботу на новом поле для игр ЧМ-2018 состоится первый тестовый матч. В рамках 35 тура первенства ФНЛ сыграют «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» (Воронеж).
«Заслуженные ветераны «Крыльев Советов» Равиль Аряпов, Андрей Каряка и Валерьян Панфилов примут участие в торжественном открытии матча «Крылья Советов» – «Факел» 28 апреля на «Самара Арене». Все трое они нанесут символический первый удар по мячу перед началом игры», - сообщает пресс-служба ФК «Крылья Советов».
http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?16095
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