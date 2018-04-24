Тестовые игры на стадионе «Самара-Арена» пройдут 28 апреля и 6 мая. Об этом было объявлено на заседании регионального комитета «Россия-2018».

28 апреля в рамках первенства ФНЛ «Крылья Советов» встретятся с воронежским «Факелом», а 6 мая с краснодарской «Кубанью». Первая игра пройдет …