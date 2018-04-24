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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая

Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая

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К ЧМ-2018 почти 100 торговых мест для хэндмейда откроют в Самаре

В Самаре к ЧМ-2018 планируют открыть почти 100 торговых мест для продажи хэндмейда и сувениров. Они будут оформлены в едином стиле, как «домики». Первый такой «городок сувениров» планируют разместить на пересечении улиц Ленинградской и Молодогвардейской. Об этом на заседании общественного 
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Появились схемы движения в дни тестовых матчей на «Самара Арене»

Появились схемы движения в дни тестовых матчей на «Самара Арене»

В Самаре в дни тестовых матчей по футболу на стадионе «Самара Арена» введут специальные схемы движения транспорта. В частности, будут введены специальные 
24 апреля 2018, 11:13
ФСИН показала фото созданных заключенными сувениров к ЧМ-2018

ФСИН показала фото созданных заключенными сувениров к ЧМ-2018

Как уже сообщала "ТЕРРА", в Самарской области заключенные исправительных колоний создали сувениры к ЧМ-2018. Фото изделий показала пресс-служба управления ФСИН по Самарской области. Напомним, выставку работ осужденных  организовали сотрудники ведомственного отдела воспитательной, социальной и психологической работы. Жюри возглавил подполковник внутренней 
24 апреля 2018, 09:45
Проданы все билеты на первый тестовый матч на «Самара Арене»

Проданы все билеты на первый тестовый матч на «Самара Арене»

В Самаре проданы все билеты на первый тестовый матч на стадионе «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА», 28 апреля «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» (Воронеж) сыграют матч 35-го тура первенства ФНЛ. Напомним, эта игра пройдет при 30-процентной загрузке трибун. На 
23 апреля 2018, 05:00
Завершена прошивка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»

Завершена прошивка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»

В Самаре завершена прошивка газона на стадионе ЧМ-2018 по футболу «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА, первый на новом поле тестовый матч «Крылья Советов» (Самара) – «Факел» (Воронеж) в рамках 35 тура первенства ФНЛ запланирован на субботу, 28 апреля. С 

23 апреля 2018, 04:17
Появилась схема перекрытия дорог у стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена»

Появилась схема перекрытия дорог у стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена»

В Самаре у стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» ограничат движение транспорта. Мэрия Самары опубликовала схему перекрытия дорог. Для проезда в дни матчей будут закрыты две улицы: Арена-2018 и Дальняя. Но жителям, зарегистрированным в зоне аккредитации, а также юрлицам и индивидуальным предпринимателям, 

23 апреля 2018, 03:33
28 апреля пройдет первый матч на стадионе «Самара-Арена»

28 апреля пройдет первый матч на стадионе «Самара-Арена»

Тестовые игры на стадионе «Самара-Арена» пройдут 28 апреля и 6 мая. Об этом было объявлено на заседании регионального комитета «Россия-2018».

28 апреля в рамках первенства ФНЛ «Крылья Советов» встретятся с воронежским «Факелом», а 6 мая с краснодарской «Кубанью». Первая игра пройдет 

19 апреля 2018, 08:38
Главный тренер ФК «Крылья Советов»: Мы умеем играть в футбол, но без усиления команда будет стоять на месте

Главный тренер ФК «Крылья Советов»: Мы умеем играть в футбол, но без усиления команда будет стоять на месте

- Если говорить о сборах. Зимой вы брали на них троих игроков из второй команды. Как вы оцениваете уровень футболистов? Можно ли рассчитывать на то, что они окажутся в основном составе хотя бы к следующему сезону?

- Если они будут прогрессировать, 

11 апреля 2018, 11:01
Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018

Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018

Футболисты самарских «Крыльев Советов» сегодня, 11 апреля, опробуют новое поле для матчей ЧМ-2018. Речь идет о «Стадионе Калиниград», там самарцы сыграют первый на этой арене тестовый матч с местной «Балтикой» в рамках 32-го тура первенства ФНЛ. В рамках теста предусмотрен 

11 апреля 2018, 10:16
Новое поле ЧМ-2018 испытают «Балтика» и «Крылья Советов»

Новое поле ЧМ-2018 испытают «Балтика» и «Крылья Советов»

«Крылья Советов» (Самара) и «Балтика» (Калининград) опробуют новое поле ЧМ-2018. В среду, 11 апреля, команды сыграют матч 32-го тура первенства ФНЛ на «Стадионе Калининград». 9 апреля Росреестр поставил его на кадастровый учет. Трибуны стадиона рассчитаны на 35 тысяч зрителей. 

«Объект, на котором 

9 апреля 2018, 05:10
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