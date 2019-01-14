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В Тольятти пропал 16-летний подросток

В Тольятти пропал 16-летний подросток

Полицейские ищут в Автограде пропавшего без вести 16-летнего Виталия Еремина. Он ушел из дома на улице Железнодорожной еще в 10:00 26 декабря и до сих пор не вернулся. На связь с близкими школьник перестал выходить в тот же день примерно 
10 января 2019, 07:50
Решила потусить: в Тольятти 16-летняя девушка сбежала из дома

Решила потусить: в Тольятти 16-летняя девушка сбежала из дома

В Тольятти сутки разыскивали 16-летнюю девушку, которая ушла из дома и не вернулась. С заявлением 7 января обратилась ее мама. Она рассказала, что пять дней назад, вечером 2 января поссорилась с дочерью, и та решила уйти. Женщина объяснила, что не 
9 января 2019, 01:46
60-летняя пенсионерка и прапорщик полиции поймали в Тольятти похитителя сумки

60-летняя пенсионерка и прапорщик полиции поймали в Тольятти похитителя сумки

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, пенсионерка шла в сторону своего дома, когда к ней подбежал неизвестный и попытался «рывком» вырвать из рук сумку. Однако 60-летняя женщина среагировала мгновенно, она лишь покрепче схватилась за свое имущество двумя руками и 

2 января 2019, 01:57
Под Тольятти Lada Kalina врезалась в пикап: автоледи погибла

Под Тольятти Lada Kalina врезалась в пикап: автоледи погибла

Накануне в Ставропольском районе области произошла автокатастрофа - один водитель находится в тяжелом состоянии, а второй погиб. По данным полицейских, 27 декабря в 10:00 42-летняя автоледи ехала по трассе Тольятти - Хрящевка на своем ВАЗ-111740. Примерно на 9-м километре автодороги 

28 декабря 2018, 11:03
В Германии мальчик, недовольный рождественскими подарками, вызвал полицию

В Германии мальчик, недовольный рождественскими подарками, вызвал полицию

Довольно необычный вызов пришлось отрабатывать полицейским в немецком городе Цетель. Правоохранителям позвонил рассерженный мальчик, пояснив, что он получил на Рождество совсем не те подарки, о которых просил.

Прибывшие на место стражи порядка посмотрели список пожеланий юного «потерпевшего» и сравнили 
27 декабря 2018, 10:52
Безработный самарец избил студента на остановке и «снял» с него цепочку

Безработный самарец избил студента на остановке и «снял» с него цепочку

19-летнего парня доставили в больницу. ЧП произошло на Полевой.
3 ноября 2018, 03:08
«Наглость - второе счастье»: тольяттинец вытащил магнитолу из авто на глазах у инспекторов ГИБДД

«Наглость - второе счастье»: тольяттинец вытащил магнитолу из авто на глазах у инспекторов ГИБДД

В Тольятти на улице Зеленая местный житель пытался ограбить автомобиль «Лада Калина». Он разбил стекло и стал копаться в автомобиле. Именно в этот момент в этот момент он попал в поле зрения патруля ДПС.
 
Заметив приближающихся полицейских, воришка попытался 

16 сентября 2018, 03:56
Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

В Автограде возбуждено уголовное дело по статье  «Грабеж с применением насилия», подозреваемых пока нет. Нападение произошло еще 30 августа на улице Мира в Центральном районе Тольятти.

Трое неизвестных подошли к мужчине, ударили его и отобрали рюкзак, внутри которого лежали 
4 сентября 2018, 02:22
Видео: День ВДВ в Самаре начался с церемонии возложения цветов

Видео: День ВДВ в Самаре начался с церемонии возложения цветов

2 августа самарцы, как и другие жители страны отмечают День воздушно-десантных войск. В областном центре торжественные мероприятия начались с возложения цветов в память о десантниках, павших на полях сражений. В эти минуты десятки людей в голубых беретах и тельняшках и 
2 августа 2018, 11:00
Удивительной красоты растения нашел самарец на границе с Казахастаном

Удивительной красоты растения нашел самарец на границе с Казахастаном
24 мая 2018, 08:03
В Самарской области стартовала акция «Первоцвет»

В Самарской области стартовала акция «Первоцвет»

В Самарской области стартовала акция «Первоцвет». Пресекать незаконную торговлю подснежниками будут полиция и представители муниципалитетов. Прежде всего, они обратят внимание на дороги у лесных массивов, где из года в год появляются подростки с букетиками. Неприятности могут ожидать и пенсионеров, реализующих 

14 мая 2018, 08:00
Футбольные клумбы к ЧМ-2018 появятся на набережной в Самаре

Футбольные клумбы к ЧМ-2018 появятся на набережной в Самаре

В Самаре на набережной Волги к ЧМ-2018 появятся «футбольные мячи» из петуний. Две цветочные композиции в мае высадят на Маяковском и Красноармейском 
11 апреля 2018, 12:19
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