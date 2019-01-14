На днях в полицию поступило сообщение об ограблении. Все произошло в цветочном магазине. По словам продавца, в помещение зашли трое молодых людей. Сначала они долго осматривали, а потом один из приятелей втолкнул женщину в помещение для хранения цветов и заблокировал дверь. В итоге, добычей злоумышленников стали мягкие игрушки и букет роз. Общая сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.
Прибывшие на место правоохранители приступили к сбору улик. Они изучили пути отхода подозреваемых, опросили работников соседних торговых точек и жителей близлежащих домов. Полученные данные позволили поймать двоих предполагаемых налетчиков спустя несколько часов, а чуть позже был задержан и третий подельник.
Оказалось, что молодые люди отдали украденный товар в качестве подарков своим девушкам. Сейчас на них заведены уголовные дела, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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