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«Дым столбом»: в Самаре горело масляно-битумное озеро

«Дым столбом»: в Самаре горело масляно-битумное озеро

В среду, 31 октября, жители Кировского района Самары заметили столб черного дыма, который было прекрасно видно со стороны Безымянки, Зубчаниновки, многих точек губернской столицы. Самарцы тут же начали выкладывать фотоснимки пожара в соцсетях и строить предположения о причине ЧП. Оказалось, 
31 октября 2018, 04:59
В Сызрани в ночном пожаре погиб 48-летний мужчина

В Сызрани в ночном пожаре погиб 48-летний мужчина

В ночь на среду, 31 октября, в Сызрани произошел пожар, в котором погиб человек. Возгорание возникло в частном доме на улице Днепропетровской, 53. Сигнал поступил в дежурно-диспетчерскую службу в 00:36. На месте работали 22 сотрудника оперативного ведомства, которые использовали шесть 
31 октября 2018, 08:41
Загорелась газовоздушная смесь: в Тольятти тушили пожар на АЗС

Загорелась газовоздушная смесь: в Тольятти тушили пожар на АЗС

В воскресенье, 28 октября, произошел пожар в Центральном районе Тольятти. На улице Ботанической загорелась остаточная газовоздушная смесь в пустом резервуаре на неэксплуатируемой АЗС. В 12:47 на место событий выехали 12 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 3 единицы техники. Как рассказали 
29 октября 2018, 11:21
Школа №28 загорелась в Самаре на Мориса Тореза

Школа №28 загорелась в Самаре на Мориса Тореза

Сегодня, 27 октября, около 13:00 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о возгорании в самарской школе №28 по улице Мориса Тореза, 115. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники пожарной охраны и МЧС.

Несколько пожарных в газодымозащитном костюмах продолжают бороться 
27 октября 2018, 03:23
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