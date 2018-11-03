В ночь со 2 на 3 ноября, в селе Старый Буян в Красноярского района загорелся частный дом.
Как сообщает областной следственный комитет, пожарные обнаружили в здании тела троих детей в возрасте от 2,5 до 8 лет, когда потушили пламя полностью. Дети умерли во время пожара.
В настоящее время по факту происшествия проводится доследственная проверка. На место ЧП отправлены криминалисты. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
|
«Дым столбом»: в Самаре горело масляно-битумное озеро
|
31 октября 2018, 04:59
|
В Сызрани в ночном пожаре погиб 48-летний мужчина
|
31 октября 2018, 08:41
|
Загорелась газовоздушная смесь: в Тольятти тушили пожар на АЗС
В воскресенье, 28 октября, произошел пожар в Центральном районе Тольятти. На улице Ботанической загорелась остаточная газовоздушная смесь в пустом резервуаре на неэксплуатируемой АЗС. В 12:47 на место событий выехали 12 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 3 единицы техники. Как рассказали …
|
29 октября 2018, 11:21
|
Школа №28 загорелась в Самаре на Мориса Тореза
|
27 октября 2018, 03:23