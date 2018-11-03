В Сызрани в ночном пожаре погиб 48-летний мужчина В ночь на среду, 31 октября, в Сызрани произошел пожар, в котором погиб человек. Возгорание возникло в частном доме на улице Днепропетровской, 53. Сигнал поступил в дежурно-диспетчерскую службу в 00:36. На месте работали 22 сотрудника оперативного ведомства, которые использовали шесть …