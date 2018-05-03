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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

500 тысяч рублей вымогали трое самарцев у бывшего сотрудника

500 тысяч рублей вымогали трое самарцев у бывшего сотрудника

В Самаре полицейские раскрыли разбой. К силовикам обратился 31-летний горожанин. Он заявил, что трое знакомых вымогают у него крупную денежную сумму. Потерпевший рассказал, что в прошлом работал у своих обидчиков в службе доставки, но уволился. Бывшие коллеги стали требовать у 

3 мая 2018, 10:08
71-летняя пассажирка «Гранты» пострадала в ДТП в Тольятти

71-летняя пассажирка «Гранты» пострадала в ДТП в Тольятти

30 апреля в Тольятти произошла дорожная авария. Около 17:20 33-летний мужчина на вазовской «десятки» выезжал на улицу Карла Маркса со второстепенной дороги. Водитель не предоставил преимущество «Ладе Гранте», которая двигалась наперерез по главной трассе. Произошло столкновение. В результате аварии пострадала 

30 апреля 2018, 09:35
Мужчину, который сделал кустарный охотничий нож, поймали в Тольятти

Мужчину, который сделал кустарный охотничий нож, поймали в Тольятти

В тольяттинскую полицию поступила оперативная информация на местного жителя. Сообщалось, что он мастерит в своем гараже на улице Громовой холодное оружие.

Правоохранители наведались к подозреваемому. Полученная информация подтвердилась. Во время обыска у него изъяли клинок, который, по заключению экспертов, является гражданским 

27 апреля 2018, 02:05
Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти

Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти

К сотрудникам полиции из Ставропольского района поступила информация о том, что 32-летний житель Самары занимается торговлей наркотиками. Правоохранители выяснили, что мужчина планирует перевезти крупную партию запрещенных веществ в Тольятти.
 
Машину подозреваемого остановили сотрудники ДПС вместе с оперативниками. Во время 
27 апреля 2018, 11:56
Природоохранная прокуратура вновь добилась восстановления пруда «Сухой» в Самаре

Природоохранная прокуратура вновь добилась восстановления пруда «Сухой» в Самаре

Пруд «Сухой» должен быть полностью восстановлен. Областной суд оставил в силе решение Самарского районного суда, которое было вынесено еще 6 февраля. Объекту, находящемуся на территории Самарского государственного социально-педагогического университета, необходимо вернуть первозданный вид в течение трех месяцев с момента вступления 

26 апреля 2018, 08:24
За размещение запрещенной музыки в интернете оштрафовали жителя Тольятти

За размещение запрещенной музыки в интернете оштрафовали жителя Тольятти

В Тольятти завершился суд над местным жителем. Он обвинялся в распространении запрещенных материалов в интернете.

Житель города разместил на своей странице в соцсети песни групп, которые входят в официальный Федеральный список экстремистских материалов. Доступ к странице был ничем не ограничен. Каждый 

25 апреля 2018, 10:50
Житель Оренбурга отсудил у больницы 200 тысяч рублей

Житель Оренбурга отсудил у больницы 200 тысяч рублей

Житель Оренбурга засудил одну из больниц на 200 тысяч рублей. Причиной все стала во время операции по удалению селезенки, которая прошла в 2014 году. Вскоре после нее у пациента начались начались проблемы с пищеварением.  В июне 2016 года гастроскопия показала, 

24 апреля 2018, 06:41
Обвинение во взяточничестве предъявили 2 полковникам ФСБ в Самаре

Обвинение во взяточничестве предъявили 2 полковникам ФСБ в Самаре

В Самаре во вторник, 24 апреля, двум арестованным полковникам областного управления ФСБ Павлу Чермашенцеву и Сергею Гудованому предъявили обвинение в получении взятки.  Как уже сообщала «ТЕРРА», они, а также двое предполагаемых посредников были задержаны 11 апреля. По версии следствия, подозреваемые 
24 апреля 2018, 03:36
Схватила бутылку и сбежала: безработная женщина ограбила торговцев спиртным в Самаре

Схватила бутылку и сбежала: безработная женщина ограбила торговцев спиртным в Самаре

В Самаре посетительница магазина схватила бутылку спиртного и сбежала не заплатив. Сотрудники торговой точки обратились к полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Инцидент произошел в поселке Береза. По данным полицейских, заявление от торговцев поступило лишь несколько дней спустя после 

23 апреля 2018, 10:12
Таксист разул и обокрал пьяного клиента в Тольятти

Таксист разул и обокрал пьяного клиента в Тольятти

Тольяттинские полицейские раскрыли ограбление клиента таксомотора. К ним за помощью обратился мужчина, рассказавший, что у него отобрали сотовый телефон и кроссовки.

По словам потерпевшего, он выпивал с друзьями, а потом вызвал такси, чтобы доехать до дома. Расплатившись с водителем, он вышел 

16 апреля 2018, 10:36
Самарец четыре месяца носил с собой украденный телефон

Самарец четыре месяца носил с собой украденный телефон

Самарские полицейские раскрыли ограбление, совершенное несколько месяцев назад. К правоохранителям обратился мужчина, который рассказал, что у него из рук вырвали сумку на остановке на улице Карбышева.

Поймать злоумышленника по горячим следам не получилось, однако его поиски не прекращались. Спустя время, выяснилось, 

8 апреля 2018, 09:10
Тольяттинец ограбил знакомого прямо в его машине

Тольяттинец ограбил знакомого прямо в его машине

Конфликт на почве возврата денег стал поводом для возбуждения уголовного дела. Двое одноклассников из Тольятти сидели в машине. Один из них одолжил другому деньги, и речь шла об их возврате. Должник, по неизвестным причинам, расплатиться не мог. Тогда кредитор просто 

28 марта 2018, 03:40
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