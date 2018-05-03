В Самарской области будут судить троих злоумышленников. Их обвиняют в избиении людей и совершении разбоя.
По информации следствия, преступление было совершено в июне прошлого года в Приволжском районе. Двое сотрудников местного охотхозяйства заметили на дороге припаркованную машину, в которой находились двое мужчин. Их заподозрили в ведении незаконной охоты.
Злоумышленники поспешили скрыться, а работники охотхозяйства отправились в погоню. Через некоторое время машина остановилась. Вышедшие из нее мужчины начали избивать лесника. Третий соучастник заметил, что один из преследователей снимает происходящее на камеру. Злоумышленник отобрал у него аппарат, а после этого компания скрылась.
Подозреваемых полицейские задержали недалеко от места происшествия. Их поместили под подписку о невыезде. Материалы на них направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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