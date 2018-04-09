Утром 7 апреля к тольяттинским спасателям поступил сигнал о помощи. Сообщалось, что на Волге под лед провалился человек. Найти точное место, из которого поступил звонок, оказалось непросто, так как собеседники спасателей находились в не совсем вменяемом состоянии.
На поиски отправились экипажи Центра гражданской защиты и областных спасателей. Пострадавших обнаружили недалеко от Жигулевска.
Оказалось, что трое молодых людей отдыхали в районе Речпорта в Комсомольском районе Тольятти. Они решили прогуляться по Волге, и заблудились в темноте.
«В ходе спасательной операции, на аэроботе, пострадавшие были доставлены на берег Комсомольского района и переданы сотрудникам 02. В медицинской помощи никто из них не нуждался. Не исключено, что потерпевшим будет выставлен счет, на возмещение понесенных спасателями затрат», - рассказал директор ЦГЗ Андрей Дербенев.
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