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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

Порыв на Ташкентской: тепло в дома обещают вернуть завтра к обеду

Порыв на Ташкентской: тепло в дома обещают вернуть завтра к обеду

В Самаре ведутся работы на месте прорыва на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора. Глубина залегания трубы - 1,5 метра, место порыва нашли. Как рассказали в мэрии, к 0.00 часам планируется завершить земляные работы и приступить к замене повреждённого участка. После 
22 января 2019, 10:37
«Тольяттинскую птицефабрику» оставят без земли?

«Тольяттинскую птицефабрику» оставят без земли?

«Тольяттинская птицефабрика» рискует остаться без земли, на которой расположены производственные мощности предприятия. Компания «Домашняя ферма» обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском о признании недействительным договора аренды участка площадью более 900 гектаров, заключенного между птицефабрикой и администрацией Ставропольского 
22 января 2019, 10:28
Следственный комитет начал проверку прорыва теплотрассы в Самаре

Следственный комитет начал проверку прорыва теплотрассы в Самаре

Крупная коммунальная авария в Самаре может обернуться уголовным делом: стартовала доследственная проверка из-за прорыва трубопровода. Напомним, что сегодня на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора произошел порыв на тепломагистрали диаметром 1000 мм. Горячая воды разлилась по проезжей части, и ожоги различной 
22 января 2019, 10:07
Бывший губернатор Камчатского края назначен заместителем полпреда в ПФО

Бывший губернатор Камчатского края назначен заместителем полпреда в ПФО

Во вторник, 22 января, стало известно, что заместителем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова назначен Алексей Кузьмицкий. Напомним, что в 2007-2011 годах он был губернатором Камчатского края.

Алексей Кузьмицкий родился 5 августа 1967 года 
22 января 2019, 08:52
В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за коммунальной аварии на Ташкентской/Стара-Загоре

В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за коммунальной аварии на Ташкентской/Стара-Загоре

Настоящий транспортный коллапс возник во вторник в областной столице: из-за порыва теплотрассы на улицах Ташкентской и Стара-Загора встали троллейбусы и трамваи. 

«На пересечении улиц Ташкентская/Стара-Загора произошел выход горячей воды на поверхность, в связи с чем остановлено движение троллейбусов и трамваев 
22 января 2019, 03:56
В Самарской области легковушка сбила двух подростков на «зебре»

В Самарской области легковушка сбила двух подростков на «зебре»

Рано утром во вторник, 22 января., в селе Красный Яр под колесами машины оказались две девочки-подростка. В 08:05 25-летний водитель ВАЗ 201440 двигался по улице Промысловой во время снегопада. Когда он проезжал нерегулируемый пешеходный переход, то сбил двух девочек 12 
22 января 2019, 03:09
В 7 самарских школах ввели карантин

В 7 самарских школах ввели карантин

В Самарской области растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог не превышен пока в нашем регионе, но к этому все идёт. Сейчас эпидпорог превышен в 13 областях страны, в том числе и в соседнем Татарстане. Если сравнивать с результатами прошлой 
22 января 2019, 01:49
В Самаре удалось сохранить голубые ели на Молодогвардейской

В Самаре удалось сохранить голубые ели на Молодогвардейской

Коммунальщики завершили ремонт на водоводе диаметром 900 мм, который снабжает питьевой водой жителей центральных районов Самары. Напомним, что на прошлой неделе произошел технологический сбой около дома № 215 по улице Молодогвардейской. Коммунальщикам нужно было отремонтировать трубы, но над ними росли 
21 января 2019, 10:53
Чуда не случилось: Девушка, которая вместе с другом упала с 9-этажки в Новокуйбышевске, скончалась в больнице.

Чуда не случилось: Девушка, которая вместе с другом упала с 9-этажки в Новокуйбышевске, скончалась в больнице.

15-летний парень погиб на месте. 16-летняя школьница выжила. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь. Сегодня, 20 января, она скончалась.
20 января 2019, 03:02
В Самаре грузовик протаранил машину скорой: пострадали 4 человека

В Самаре грузовик протаранил машину скорой: пострадали 4 человека

В четверг, 17 января, в Советском районе Самары произошла авария с участием кареты скорой помощи. В 03:30 19-летний водитель грузовика Dong Feng ехал по улице Гагарина в направлении Запорожской. По данным регионального ГУ МВД, он не сумел проконтролировать движение своего 
18 января 2019, 04:05
В Самаре прорвало тепломагистраль на Карла Маркса

В Самаре прорвало тепломагистраль на Карла Маркса

В областной столице устраняют аварию на тепломагистрали диаметром 800 мм на проспекте Карла Маркса (в районе пересечения с Гастелло). К работам привлекли 19 рабочих, которые используют 10 единиц техники.

- Диагностику поврежденного участка осложняет большая глубина залегания (порядка 3,5 метров) 
18 января 2019, 09:42
Выехал на встречку: в Тольятти 3 человека пострадали в ДТП

Выехал на встречку: в Тольятти 3 человека пострадали в ДТП

В четверг днем, 17 января, произошла авария с пострадавшими в Тольятти. 20-летний водитель на иномарке Chevrolet Aveo ехал по Южному шоссе. В районе дома № 51а он не справился с управлением, и машина оказалась на встречной полосе, где столкнулась с 
17 января 2019, 05:52
В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега на 9-летнего мальчика

В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега на 9-летнего мальчика

В Самаре начата доследственная проверка из-за схода снега с крыши на ребенка. Напомним, что 15 января на улице Садовой в областной столице рабочие чистили крыши от снега. В какой-то момент снежная масса обрушилась на 9-летнего мальчика и нанесла ему травмы. 
17 января 2019, 05:09
В Самаре столкнулись трамвай и «десятка»: пострадали два человека

В Самаре столкнулись трамвай и «десятка»: пострадали два человека

Во вторник, 15 января, в областной столице произошла авария с участием трамвая. В 14:40 35-летний водитель ВАЗ 2110 ехал в условиях снегопада по двору со стороны улицы Аминева в направлении Ново-Садовой. По предварительной информации, на выезде с прилегающей территории он 
16 января 2019, 12:09
В Самаре автомобилист на Datsun on-DO сбил 23-летнюю девушку на «зебре»

В Самаре автомобилист на Datsun on-DO сбил 23-летнюю девушку на «зебре»

В воскресенье, 14 января, в Советском районе Самары произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 10:15 водитель Datsun on-DO ехал по улице Блюхера со стороны Карбышева в направлении Советской Армии. В районе дома № 27 по улице Блюхера он сбил 
14 января 2019, 05:50
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