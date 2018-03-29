В Тольятти вынесли приговор в отношении троих серийных автоугонщиков. Они действовали с июня 2016 по март 2017 года. За это время они похитили две автомашины "ЛАДА Гранта" и один "Datsun". Украденный транспорт преступники перегоняли в арендованные гаражные боксы, «перебивали» номера и перепродавали.
В результате оперативных мероприятий злоумышленников задержали. Свою вину в совершенных преступлениях они признали.
Суд приговорил участников группы к различным наказаниям. Двое получили один и полтора года колонии общего режима. Еще одного угонщика приговорили к трем годам условно, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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