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Материалы по теме:

Пьяный тольяттинец украл зубило из магазина

Пьяный тольяттинец украл зубило из магазина

Сотрудники полиции в течение суток раскрыли кражу из строительного магазина. В зал торговой точки зашел подозрительный покупатель. Мужчина ходил около полок с товарами и постоянно оглядывался. За ним постоянно наблюдала одна из сотрудниц. Она-то и увидела, как злоумышленник взял с 

28 марта 2018, 09:29
Тольяттинец ограбил знакомого прямо в его машине

Тольяттинец ограбил знакомого прямо в его машине

Конфликт на почве возврата денег стал поводом для возбуждения уголовного дела. Двое одноклассников из Тольятти сидели в машине. Один из них одолжил другому деньги, и речь шла об их возврате. Должник, по неизвестным причинам, расплатиться не мог. Тогда кредитор просто 

28 марта 2018, 03:40
115 тысяч рублей в виде алиментов выплатила жительница Тольятти

115 тысяч рублей в виде алиментов выплатила жительница Тольятти

Жительница Тольятти стала фигуранткой уголовного дела из-за неуплаты алиментов на содержание своей младшей дочери. Девочка находится на попечении старшей сестры, а мать обязали перечислять в ее пользу четверть заработка.

Выполнять свои обязательства тольяттинка не спешила. Она не устраивалась на работу и 

28 марта 2018, 12:23
Предполагаемый убийца пенсионерок покончил с собой в Самарском облсуде

Предполагаемый убийца пенсионерок покончил с собой в Самарском облсуде

Неожиданный поворот в уголовном деле об убийствах трех пенсионерок. Две из них жили в Самаре, одна в Смоленской области. В их убийстве подозревался уроженец Казахстана Павел Шайахметов.

По версии следствия, он убивал женщин ради наживы. Свою вину мужчина сначала признал, потом 

28 марта 2018, 11:27
Память погибших в Кемерово почтит Тольятти

Память погибших в Кемерово почтит Тольятти

Тольятти в среду, 28 марта, почтит память погибших в Кемерово. В мэрии Автограда назвали мемориальные места.

«Тольяттинцы могут почтить память погибших у монумента Признание в любви возле дворца бракосочетания в Автозаводском районе (улица Революционная, 25), у Обелиска Славы на 
28 марта 2018, 11:00
Житель Новокуйбышевска получил условный срок за фиктивную регистрацию мигрантов

Житель Новокуйбышевска получил условный срок за фиктивную регистрацию мигрантов

В Новокуйбышевске осудили 37-летнего мужчину. Он обвинялся в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

По информации следствия, в ноябре-декабре прошлого года обвиняемый пришел в местный многофункциональный центр. Он прописал в своей квартире 13 граждан Узбекистана. Однако на данной жил площади эти 

27 марта 2018, 06:15
Полгода исправительных работ получил алиментщик из Самарской области

Полгода исправительных работ получил алиментщик из Самарской области

Немало хлопот доставил судебным приставам житель Кошкинского района области. Мужчина задолжал 540 тысяч рублей на содержание своего ребенка. Долгое время он не устраивался на работу, что не давало приставам взыскать с него законные алименты. Тогда ему назначили 100 часов обязательных 

27 марта 2018, 12:14
Двух серийных воров будут судить в Сызрани

Двух серийных воров будут судить в Сызрани

Двое жителей Сызрани пошли под суд по подозрению в серии крупных краж из гаражей. Ущерб, нанесенный в результате их преступной деятельности, оценивается более чем в 1 миллион рублей.

По версии правоохранитлей, злоумышленники действовали по заранее оговоренному плану. Роли каждого были тщательно 

27 марта 2018, 10:13
Составлен рейтинг машин, которые редко угоняют

Составлен рейтинг машин, которые редко угоняют

По итогам 2016 года вазовский минивэн Lada Largus стал самой непопулярной моделью среди угонщиков, к такому выводу пришли в страховой компании "МАКС". "Ларгус" относительно недавно на рынке и пока ещё не успел основательно распространиться, запчасти на машину - не дорогие 

7 февраля 2017, 04:31
В ГИБДД определили самое угоняемое авто 2015 года

В ГИБДД определили самое угоняемое авто 2015 года

Работники ГИБДД Москвы обнародовали информацию по поводу числа угонов по итогам прошлого года. Наибольшей популярностью у злоумышленников пользовался корейский Hyundai Solaris. В общей сложности было зафиксировано 382 факта угона машины. Затем с небольшой разницей следуют Mazda 3 и KIA RIO. 
12 февраля 2016, 05:08
Тольятти и Самара – в лидерах антирейтинга по автоугонам

Тольятти и Самара – в лидерах антирейтинга по автоугонам

Тольятти и Москва возглавили список городов, где чаще всего угоняют автомобили. Рейтинг составила компания «Альфастрахование». Исследование отражает реальный риск автовладельца остаться без своего транспортного средства. По статистике в Тольятти угоняют каждое трехсотую оставленную без присмотра машину. На третьем месте - 
26 марта 2015, 05:00
Lada и Toyota названы самыми угоняемыми автомобилям в России

Lada и Toyota названы самыми угоняемыми автомобилям в России

По данным агентства «Автостат», в минувшем году каждый третий угнанный в стране автомобиль – это «Лада». Всего за 2014 год было похищено 13 294 машины данной марки.
На втором месте по популярности у автоугонщиков находится бренд Toyota, этих авто лишились 

11 февраля 2015, 02:59
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