Куча-мала на дороге: Сразу 7 автомобилей столкнулись в Тольятти ДТП произошло сегодня, 25 мая, около 11 часов утра. На улице Дзержинского в районе дома № 52 столкнулись сразу 7 автомобилей. По предварительной информации пострадал один человек. Его доставили на машине скорой помощи в больницу с травмой головы. Сотрудники полиции разбираются …