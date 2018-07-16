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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 13 июля 2018г 
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Материалы по теме:

43 автобуса собираются отдать в аренду в Самаре

43 автобуса собираются отдать в аренду в Самаре

Часть муниципальных автобусов будет передана в аренду на условиях сублизинга. Речь идет о 43 машинах марки ЛИАЗ, приобретенных еще в 2016 году, сообщается на сайте госзакупок. Начальная сумма контракта составляет 131,6 млн рублей.

Арендатору автобусы передадут в пользование до 2020 года. 

16 июля 2018, 12:29
Работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» завершены почти наполовину в Самаре

Работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» завершены почти наполовину в Самаре

В Самаре продолжается ремонт улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».  Асфальтовое полотно приводится в порядок с помощью больших «карт» свыше 100 погонных метров. Сейчас ремонт идет на проспекте Карла Маркса и улице Пугачевской.

«Дорожная ремонтная кампания вступит в основную 

13 июля 2018, 10:35
130 млн рублей в кредит возьмет «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары

130 млн рублей в кредит возьмет «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары

Самарское муниципальное предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» собирается взять кредит в размере 130 миллионов рублей. Эти деньги должны пойти на пополнение оборотных средств и погашение прежних долгов. Судя по документам, размещенным на сайте госзакупок, рассчитаться с кредитом предприятие должно не более, чем 
12 июля 2018, 09:31
После чемпионата мира по футболу сеть общественного транспорта оптимизируют в Самаре

После чемпионата мира по футболу сеть общественного транспорта оптимизируют в Самаре

После чемпионата мира по футболу в Самаре оптимизируют сеть общественного транспорта. Об этом в своем твиттере сообщили представители профильного департамента. При этом отмечается, что работа уже началась.

Оптимизация маршрутной сети будет проводиться на областном уровне. Она затронет инфраструктуру регионального центра.

Стоит отметить, 

11 июля 2018, 03:52
Завершено бетонирование пролетного строения одного из съездов с Фрунзенского моста

Завершено бетонирование пролетного строения одного из съездов с Фрунзенского моста

В Самаре продолжается сооружение Фрунзенского моста. На днях подрядчики завершили бетонирование пролетного строения путепровода на съезде будущей развязки на улице Шоссейной. В качестве средства поддержки для конструкции служат пять железобетонных опор. Под путепроводом длиной 70,7 метра пройдет дорога основного хода. 
10 июля 2018, 02:19
Самарцы попросили продлить троллейбусный маршрут №19

Самарцы попросили продлить троллейбусный маршрут №19

Самарцы попросили продлить маршрут троллейбуса №19. Сейчас он ходит до КРЦ «Звезда». Конечную точку предложили передвинуть на площадь Революции, использовав контактную сеть вдоль набережной.

Департамент транспорта Самары рассмотрел этот проект и пояснил, что осуществить его можно только при наличии соответствующего финансирования. 

5 июля 2018, 03:56
Авария с маршруткой, в которой пострадали 7 человек, парализовала движение троллейбусов в Самаре

Авария с маршруткой, в которой пострадали 7 человек, парализовала движение троллейбусов в Самаре

Авария с участием маршрутки, произошедшая 8 июня в Самаре, создала проблемы в работе троллейбусов. Из-за того, что автобус врезался в столб, произошло замыкание фидеров. Это и спровоцировало остановку троллейбусов на Московском шоссе. Их движение удалось восстановить только спустя 1 час 

8 июня 2018, 10:29
130 миллионов рублей хочет занять «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары

130 миллионов рублей хочет занять «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары

Самарское муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» объявило торги по поиску кредитора. Организация намерена занять 130 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

МП нужны деньги для пополнения оборотных средств. Кредит должен быть выдан на 26 месяцев со ставкой не более 18 

1 июня 2018, 08:58
«Тольяттинское троллейбусное управление» распродает имущество

«Тольяттинское троллейбусное управление» распродает имущество

Муниципальное предприятие «Тольяттинское троллейбусное управление» выставило на продажу свое имущество. С молотка должны уйти производственный корпус со всем оборудованием, гараж для спецмашин, контрольно-пропускной пункт, очистные сооружения, пишет «СитиТрафик». Итоги торгов будут подведены 16 августа. Объекты расположены по адресу: город 
10 мая 2018, 04:11
424 трамвая и 232 троллейбуса отмоют в Самаре

424 трамвая и 232 троллейбуса отмоют в Самаре

В Самаре полным ходом идет наведение чистоты в городском общественном транспорте. Работы предстоит много. Только в МП ТТУ нужно перемыть 424 трамвая и 232 троллейбуса. Для того чтобы справиться с такими объемами, привлекаются не только профессиональные мойщики, но и добровольцы 

18 апреля 2018, 09:11
В Самаре могут отменить 10 троллейбусный маршрут

В Самаре могут отменить 10 троллейбусный маршрут

В Самаре могут отменить троллейбусный маршрут №10, который, по данным городского ТТУ, является практически «персональным». Себестоимость перевозки одного пассажира по этому маршруту - 78 рублей. То есть втрое дороже установленного в городе тарифа. Принимать решение по судьбе маршрута чиновники будут 
22 марта 2018, 11:55
Самарец пожаловался на торговлю сувенирами в салоне трамвая

Самарец пожаловался на торговлю сувенирами в салоне трамвая

«Ходят тут, как в электричке», - возмущался горожанин. ТТУ пообещало разобраться.
 
Жителю Самары не понравилась поездка в общественном транспорте. Горожанин стал свидетелем несанкционированной торговли сувенирами прямо в вагоне трамвая. Об этом он сообщил в своем twitter-аккаунте. Твитт был 
9 марта 2018, 04:08
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