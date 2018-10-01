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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Материалы по теме:

В Тольятти «четырнадцатая» протаранила цветочный киоск

В Тольятти «четырнадцатая» протаранила цветочный киоск

В воскресенье, 30 сентября, произошла нестандартная авария в Центральном районе Тольятти. Видимо, в какой-то момент водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и машина примерно в 16:00 врезалась в цветочный киоск, который находится напротив магазина «Спартак». Как рассказали в паблике 
1 октября 2018, 08:21
Под Сызранью «четырнадцатая» врезалась в автобус, отрикошетила в плиту и перевернулась

Под Сызранью «четырнадцатая» врезалась в автобус, отрикошетила в плиту и перевернулась

Вчера, 29 сентября, поздно вечером под Сызранью произошло серьезное ДТП. На участке автодороги от Сызрани до федеральной магистрали М-5 в районе первого поворота на Октябрьск около 22:00 столкнулись ВАЗ-2114 и пассажирский микроавтобус Citroen. После удара «четырнадцатая» отрикошетила в бетонную плиту, 
30 сентября 2018, 06:44
«Чувак попал жестко!»: в Самаре «делимобиль» протаранил забор школы на Партизанской

«Чувак попал жестко!»: в Самаре «делимобиль» протаранил забор школы на Партизанской

В Самаре делимобиль протаранил школьный забор на улице Партизанской. Речь идет о школе №94, дом №78А. ДТП, по предварительным данным, случилось вчера, 29 сентября, пишут в паблике «ДТП 163 Самара» соцсети ВК. Ворота – на ремонт, а у «поминутного» 
30 сентября 2018, 06:17
В Самаре пассажирка такси сломала ногу в результате ДТП с троллейбусом

В Самаре пассажирка такси сломала ногу в результате ДТП с троллейбусом

Сегодня, 30 сентября, в Самаре на Московском шоссе столкнулись троллейбус и две иномарки. Одна из них была машина такси. Его пассажирка получила открытый перелом ноги и была госпитализирована в больницу
  
Авария случилась напротив Ботанического сада, неподалеку от кольца с 
30 сентября 2018, 04:11
На трассе Самара - Ульяновск пьяный водитель протаранил бордюр на островке безопасности

На трассе Самара - Ульяновск пьяный водитель протаранил бордюр на островке безопасности

Накануне вечером, 27 сентября, в Красноярском районе области произошла автоавария. 27-летний водитель ехал на своем автомобиле ВАЗ 2110 по дороге Самара - Ульяновск в сторону Ульяновска. В какой-то момент шофер нарушил правила расположения машины на проезжей части и врезался в 
28 сентября 2018, 12:43
Под Сызранью легковушка рухнула в 6-метровый кювет

Под Сызранью легковушка рухнула в 6-метровый кювет

25 сентября под Сызранью произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Около 5 часов утра 28-летний водитель за рулем «Лады Ларгус» ехал по трассе М-5. В районе Новоспасского легковушка приблизилась к участку, на котором шли дорожные работы. В какой-то момент 
26 сентября 2018, 03:55
В Самарской области «ГАЗель» с оторвавшимся колесом «собрала» две машины

В Самарской области «ГАЗель» с оторвавшимся колесом «собрала» две машины

ДТП сразу с тремя автомобилями произошло утром, 20 сентября, в Самарской области. 52-летний водитель за рулем «ГАЗели» ехал по трассе М-5 со стороны столицы губернии в направлении Уфы. На 1042 километре дороги у грузовика отлетело колесо. Потерявшая управление машина вылетела 

21 сентября 2018, 12:09
В Самарской области пьяный пенсионер на «Гранте» оказался в кювете

В Самарской области пьяный пенсионер на «Гранте» оказался в кювете

В понедельник, 17 сентября, в Похвистневском районе области произошла авария с пострадавшим. 67-летний водитель «Лады Гранты» ехал по трассе «Старопохвистнево - Исаково».

По предварительной версии, автомобилист двигался не на безопасной скорости, он не справился с управлением, машина скатилась в 
18 сентября 2018, 04:53
В Отрадном лопатой отрубили голову щенку на глазах у 7-летнего ребенка

В Отрадном лопатой отрубили голову щенку на глазах у 7-летнего ребенка

Про шокирующий случай рассказала в соцсети Одноклассники жительница Самарской области Ирина Гребнева Маширова. В Отрадном на глазах у 7-летнего ребенка забили лопатой щенка.

«ОТРАДНЫЙ!!! Максимальный репост!!! Страна должна знать своих ХЕРОЕВ! (орфография автора – ТЕРРА). Хочу вам рассказать 
6 июня 2018, 08:33
Пьяный водитель «Приоры» снес столб в Отрадном

Пьяный водитель «Приоры» снес столб в Отрадном

3 июня автоавария произошла в Отрадном . Водитель «Лады Приоры» ехал вечером по одной из улиц города. Мужчина не смог справиться с управлением, и его легковушка перевернулась, а потом снесла столб.

На месте ДТП работали сотрудники полиции. В результате 
4 июня 2018, 09:56
«Телефонного террориста» приговорили к году ограничения свободы в Отрадном

«Телефонного террориста» приговорили к году ограничения свободы в Отрадном

В Отрадненском городском суде завершился процесс над «телефонным террористом». 5 октября прошлого года 41-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил о заминировании жилого дома. Никакой взрывчатки там не обнаружили, а вот горе-шутника сотрудники ФСБ вычислили за несколько часов.

Мужчину задержали и 

11 мая 2018, 01:05
Варварское «нападение» на Смешариков произошло в Отрадном (есть видео)

Варварское «нападение» на Смешариков произошло в Отрадном (есть видео)

В городе Отрадный произошло варварское нападение на Смешариков! Об этом сообщает паблик «ЧП | Самарская область» соцсети «ВКонтакте». Видео наглой кражи афиши известного российского мультипликационного сериала выложили очевидцы.
 
«Организованная преступная группировка» в составе трех неизвестных совершила кражу афиши 
30 апреля 2018, 09:21
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