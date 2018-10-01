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В Тольятти «четырнадцатая» протаранила цветочный киоск
В воскресенье, 30 сентября, произошла нестандартная авария в Центральном районе Тольятти. Видимо, в какой-то момент водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и машина примерно в 16:00 врезалась в цветочный киоск, который находится напротив магазина «Спартак». Как рассказали в паблике …
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1 октября 2018, 08:21
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Под Сызранью «четырнадцатая» врезалась в автобус, отрикошетила в плиту и перевернулась
Вчера, 29 сентября, поздно вечером под Сызранью произошло серьезное ДТП. На участке автодороги от Сызрани до федеральной магистрали М-5 в районе первого поворота на Октябрьск около 22:00 столкнулись ВАЗ-2114 и пассажирский микроавтобус Citroen. После удара «четырнадцатая» отрикошетила в бетонную плиту, …
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30 сентября 2018, 06:44
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«Чувак попал жестко!»: в Самаре «делимобиль» протаранил забор школы на Партизанской
В Самаре делимобиль протаранил школьный забор на улице Партизанской. Речь идет о школе №94, дом №78А. ДТП, по предварительным данным, случилось вчера, 29 сентября, пишут в паблике «ДТП 163 Самара» соцсети ВК. Ворота – на ремонт, а у «поминутного» …
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30 сентября 2018, 06:17
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В Самаре пассажирка такси сломала ногу в результате ДТП с троллейбусом
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30 сентября 2018, 04:11
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На трассе Самара - Ульяновск пьяный водитель протаранил бордюр на островке безопасности
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28 сентября 2018, 12:43
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Под Сызранью легковушка рухнула в 6-метровый кювет
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26 сентября 2018, 03:55
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В Самарской области «ГАЗель» с оторвавшимся колесом «собрала» две машины
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21 сентября 2018, 12:09
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В Самарской области пьяный пенсионер на «Гранте» оказался в кювете
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18 сентября 2018, 04:53
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В Отрадном лопатой отрубили голову щенку на глазах у 7-летнего ребенка
Про шокирующий случай рассказала в соцсети Одноклассники жительница Самарской области Ирина Гребнева Маширова. В Отрадном на глазах у 7-летнего ребенка забили лопатой щенка.
«ОТРАДНЫЙ!!! Максимальный репост!!! Страна должна знать своих ХЕРОЕВ! (орфография автора – ТЕРРА). Хочу вам рассказать …
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6 июня 2018, 08:33
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Пьяный водитель «Приоры» снес столб в Отрадном
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4 июня 2018, 09:56
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«Телефонного террориста» приговорили к году ограничения свободы в Отрадном
В Отрадненском городском суде завершился процесс над «телефонным террористом». 5 октября прошлого года 41-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил о заминировании жилого дома. Никакой взрывчатки там не обнаружили, а вот горе-шутника сотрудники ФСБ вычислили за несколько часов.
Мужчину задержали и …
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11 мая 2018, 01:05
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Варварское «нападение» на Смешариков произошло в Отрадном (есть видео)
В городе Отрадный произошло варварское нападение на Смешариков! Об этом сообщает паблик «ЧП | Самарская область» соцсети «ВКонтакте». Видео наглой кражи афиши известного российского мультипликационного сериала выложили очевидцы.
«Организованная преступная группировка» в составе трех неизвестных совершила кражу афиши …
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30 апреля 2018, 09:21