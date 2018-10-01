В Самарской области пьяный пенсионер на «Гранте» оказался в кювете



По предварительной версии, автомобилист двигался не на безопасной скорости, он не справился с управлением, машина скатилась в … В понедельник, 17 сентября, в Похвистневском районе области произошла авария с пострадавшим. 67-летний водитель «Лады Гранты» ехал по трассе «Старопохвистнево - Исаково».По предварительной версии, автомобилист двигался не на безопасной скорости, он не справился с управлением, машина скатилась в