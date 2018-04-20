ДТП с участием трех автомобилей произошло 19 апреля в Ставропольском районе области. 44-летний водитель на «Volvo» ехал по трассе «М-5» из Самары в сторону Тольятти. Мужчина не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди автомобиля «ВАЗ», и все закончилось столкновением. После этого отечественная машина продолжила движение и врезалась в остановившуюся «ГАЗель» дорожной службы.
В результате ДТП пострадала пассажирка «ВАЗа». После оказания медпомощи ее отпустили домой, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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