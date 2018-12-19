|
Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную
Жители Самарской области выбрали визитную карточку региона. Голосование на эту тему завершилось на портале «Вместе». В опросе участвовали 1300 человек.
|
19 декабря 2018, 02:02
|
Пострадали двое: в Самаре «четырнадцатая» врезалась в машину дорожной службы
|
19 декабря 2018, 01:34
|
В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку
|
19 декабря 2018, 12:51
|
Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира
|
19 декабря 2018, 12:46
|
Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области
|
19 декабря 2018, 12:36
|
В Самаре более трех десятков домов остались без холодной воды
Жители более трех десятков домов в Железнодорожном районе областной столицы остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. По данным «РКС-Самара» на 21:00 вторника, 18 декабря, было отключено холодное водоснабжение по следующих адресам:
|
19 декабря 2018, 09:31
|
По Сызрани гуляет зеленая собака
В Сызрани заметили собаку непривычного зеленого цвета. Теперь горожане с азартом обсуждают, что случилось с животным и почему его шерсть приобрела такой насыщенный оттенок? Наиболее адекватной и логичной выглядит версия, что животное испачкалось красителем, который добавили коммунальщики в систему отопления. …
|
18 декабря 2018, 04:56
|
Возможны проблемы с водой: на улице Мориса Тореза произошло повреждение водовода
Во вторник, 18 декабря, примерно в 15:00 датчики центральной диспетчерской службы коммунальщиков показали резкое падение давления на водоводе диаметром 900 миллиметров. Такое падение обычно говорит о крупной утечке. Как сообщили в «РКС-Самара», предположительно, произошло повреждение водовода в районе дома № …
|
18 декабря 2018, 04:20
|
В Тольятти из-за звонка анонима эвакуировали школу № 85
В понедельник, 17 декабря, в Тольятти эвакуировали сотрудников и учащихся школы № 85 в микрорайоне Шлюзовой. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы. После вызова здание обследовали кинологи с собаками, представители оперативных служб. Оказалось, что тревога поднялась из-за звонка неизвестного. Этот …
|
18 декабря 2018, 08:01
|
Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти
|
17 декабря 2018, 11:11
|
В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии
|
14 декабря 2018, 02:35
|
Выстроились очереди: в «Вива-Лэнде» закрывали кафе на фудкорте
|
12 декабря 2018, 10:06