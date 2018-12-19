Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира В среду, 19 декабря, в аэропорту Курумоч на самолёт сел трехмиллионный пассажир за 2018 год . Это студентка Мария Ефимова. В этом году наш аэропорт собрал пассажиропоток на 1 млн больше, чем в 2017 году.

По данным представителей воздушной гавани, … По данным представителей воздушной гавани,