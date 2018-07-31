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В Самаре изменился график работ на Красноглинском шоссе
В Самаре изменился график ремонта Краноглинского шоссе. На сегодняшний день подрядчику осталось уложить около 3 километров асфальта.
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31 июля 2018, 02:44
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В Самаре началась стратегическая сессия «Кадровая стратегия - достояние региона»
31 июля в Самаре стартовала стратегическая сессия под названием «Кадровая стратегия - достояние региона». Мероприятие разделено на три секции: «Кадросфера», «Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего». Среди участников глава региона Дмитрий Азаров, представители московской школы управления …
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31 июля 2018, 10:19
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Ремонт улицы Стара-Загора в Самаре завершат на следующей неделе
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27 июля 2018, 12:15
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Глава Ставропольского района подал в отставку после совещания с Дмитрием Азаровым
В среду, 25 июля, в отставку ушел глава Ставропольского района региона Валерий Анисимов. Это решение он принял после завершения в селе Нижнее Санчелеево расширенного совещания, посвящённого социально-экономической ситуации в районе и перспективам его развития. Председательствовал на мероприятии врио губернатора Самарской …
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26 июля 2018, 10:15
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Эксперты обсудили, какие подходы нужно использовать для сохранения здоровья сотрудников промышленных предприятий
Во вторник, 24 июля, на площадке АО «Технодинамика» прошло первое заседание Комитета по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на предприятиях промышленности Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» под председательством руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы. Участники мероприятия …
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25 июля 2018, 11:48
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После дождей на 4-й очереди набережной в Самаре обвалилась плитка и «поплыли» газоны
Во вторник, 24 июля, представители самарской мэрии оценили состояние 4-й очереди набережной Волги после недавних дождей. Напомним,что каждый ливень заканчивается для свежеотремонтированного места отдыха одинаково - реки грязи стекают со склонов на благоустроенную территорию и новую плитку около «Ладьи». Реконструкция …
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25 июля 2018, 09:45
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В самарские «Крылья Советов» в четвертый раз перешел Павел Яковлев
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23 июля 2018, 09:51
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Магазин в Самарской области поймали на «левом» подключении к электросетям
Сотрудники «Самарских распределительных сетей», дочерней структуры «МРСК Волги», выявили хищение электроэнергии. Нарушителя ждет не только взыскание причиненного ущерба, но и крупный штраф. По данным компании, один из магазинов Самарской области перестал оплачивать свет по счетчику. Директор торгового объекта подключился …
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22 июля 2018, 02:09