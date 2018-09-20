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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области мужчина вымогал квартиру у приятеля, пристегнув его в батарее

В Самарской области мужчина вымогал квартиру у приятеля, пристегнув его в батарее

Суд Новокуйбышевска вынес приговор по скандальному делу о вымогательстве денег, недвижимости и лишении человека свободы. По версии следствия, 32-летний Максим Масальский в ночь с 1 на 2 декабря прошлого года находился в гостях у своего знакомого в Новокуйбышевске. Мужчина пристегнул 
20 сентября 2018, 03:23
В Самарской области грибами отравились 23 человека

В Самарской области грибами отравились 23 человека

За 8 месяцев этого года в Самарской области зарегистрировали 23 случая отравления условно-съедобными грибами. По информации регионального Роспотребнадзора они были приготовлены с нарушением правил обработки и технологического режима. К счастью, все пострадавшие выздоровели. Между тем, грибы могут быть источником опасного 
20 сентября 2018, 02:43
В Волгаре «Приора» сбила пешехода на зебре

В Волгаре «Приора» сбила пешехода на зебре

В четверг, 20 сентября, рано утром в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе произошла авария, в которой пострадал пешеход. Примерно в 7:20 36-летний водитель «Лады Приоры» ехал по улице Осетинской со стороны Академика Тихомирова в направлении Народной. В районе дома № 
20 сентября 2018, 02:15
Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

В ночь на четверг, 20  сентября, после продолжительной болезни ушёл из жизни спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов. Известно, что он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание с Виктором Федоровичем пройдет в Самаре в субботу.

Виктор Сазонов родился 26 ноября 1947 
20 сентября 2018, 08:53
В Самаре директор вагона-ресторана украла 90 тысяч рублей с карты пассажира

В Самаре директор вагона-ресторана украла 90 тысяч рублей с карты пассажира

Суд Железнодорожного района областной столицы рассмотрел дело в отношении директора вагона-ресторана пассажирского поезда «Нижневартовск - Пенза». По материалам дела, женщина втерлась в доверие к пьяному пассажиру и взяла у него банковскую карту и пин-код.  Она уверяла «приятеля», что на одной 
19 сентября 2018, 12:46
Гендиректор «Нефтегорского газоперерабатывающего завода» стал фигурантом еще одного дела

Гендиректор «Нефтегорского газоперерабатывающего завода» стал фигурантом еще одного дела

В Самарской области завели еще одно уголовное дело в отношении генерального директора АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» («НГПЗ»). Этого человека подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2016 году он незаконно получил от двух представителей 
19 сентября 2018, 10:53
Попытка не удалась: в Сызрани 4 грабителей пытались украсть рельсы

Попытка не удалась: в Сызрани 4 грабителей пытались украсть рельсы

В Сызрани сотрудники полиции на транспорте помешали злоумышленникам похитить крупную партию рельсов. В августе четверо местных жителей разработали настоящую криминальную операцию -  кражу и дальнейшую продажу отрезков рельсов, которые лежали на складе в селе Репьевка в Новоспасском районе Ульяновской области.
19 сентября 2018, 08:18
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