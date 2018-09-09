Страшный "улов": Разложившийся до костей труп мужчины прибило к берегу в Сызрани передает «КТВ ЛУЧ».



У трупа видны кости. Предположительно, на голове погибшего имеется головной … 23 июля в Сызрани обнаружили труп, который прибило к берегу реки Сызранка в районе гидроэлектростанции. Тело, находившееся в стадии гнилостного разложения, заметили рыбаки в камышах,».У трупа видны кости. Предположительно, на голове погибшего имеется головной