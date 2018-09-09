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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Страшный

Страшный "улов": Разложившийся до костей труп мужчины прибило к берегу в Сызрани

23 июля в Сызрани обнаружили труп, который прибило к берегу реки Сызранка в районе гидроэлектростанции. Тело, находившееся в стадии гнилостного разложения, заметили рыбаки в камышах, передает «КТВ ЛУЧ».
 
У трупа видны кости. Предположительно, на голове погибшего имеется головной 
28 июля 2018, 02:28
Труп неизвестного мужчины нашли возле колодца в Тольятти

Труп неизвестного мужчины нашли возле колодца в Тольятти

15 апреля в Тольятти была обнаружена страшная находка. На улице Спортивной в Автозаводском районе города местные жители нашли труп неизвестного мужчины. Тело лежало около люка коллектора недалеко от проезжей части.

На месте происшествия работали полицейские. Им предстоит выяснить обстоятельства 
16 апреля 2018, 09:01
Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом рыбака

Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом рыбака

Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом мужчины. Поиски проводились на Волге в районе Васильевских островов утром в понедельник, 25 января. В поисково-спасательную службу обратились полицейские. На автомобиле к реке доставили аэроглиссер «Патруль». На аэросанях четверо спасателей отправились 

27 декабря 2017, 09:09
В Самаре на заброшенном заводе нашли труп 16-летней девушки

В Самаре на заброшенном заводе нашли труп 16-летней девушки

Самарские следователи проводят проверку по факту смерти несовершеннолетней. В среду, 28 июня, около пяти часов вечера на территории заброшенного завода, который находится на улице Ново-Садовой, нашли труп девушки. Её возраст, по данным следователей, 16 лет.

Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская 

29 июня 2017, 05:39
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