Как передает ГУ МВД по Самарской области, на днях в Промышленном районе произошло убийство. Труп 53-летнего мужчины с ножевыми ранениями был обнаружен в квартире одного из домов по улице Воронежской. Под подозрением оказалась жена погибшего. Как выяснили полицейские, женщина уже неоднократно привлекалась за различные административные нарушения.
По версии силовиков, во время распития алкоголя между супругами произошла ссора. Женщина нанесла своего мужу ранения, несовместимые с жизнью.
В настоящий момент подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело.
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