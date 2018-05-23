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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре‍

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Водителя, сбившего 11-летнего ребенка, ищут в Жигулевске

Водителя, сбившего 11-летнего ребенка, ищут в Жигулевске

Полицейские города Жигулевск ищут водителя, который сбил ребенка. ДТП произошло 17 мая в 16:20. Мужчина на черном кроссовере ехал по улице Репина. В районе дома №5 под колесами машины оказался 11-летний мальчик, находившийся на парковочной площадке. После наезда автолюбитель с 

18 мая 2018, 02:04
В Самаре реконструкцию Ботанического сада завершат в апреле 2018 года

В Самаре реконструкцию Ботанического сада завершат в апреле 2018 года

После благоустройства на территории Ботанического сада появятся новые дорожки с системой освещения и видеонаблюдения, ценные породы деревьев, новое ограждение и отремонтированная дамба у озера.

Как пишет sgpress.ru, новый вход 
21 декабря 2017, 06:22
В Самаре откроется «космический» ботанический сад

В Самаре откроется «космический» ботанический сад

В самарском ботаническом саду малые архитектурные формы и ряд оранжерей будут оформлены в космической тематике. Это произойдет в ходе реконструкции, первый этап которой уже стартовал. При этом от строительства предусмотренных первоначальным проектом инновационного учебного центра, конгресс-холла и лектория решено отказаться.

Богатейшая 

12 сентября 2017, 10:15
Когда самарцев снова начнут пускать в Ботанический сад?

Когда самарцев снова начнут пускать в Ботанический сад?

Самарский ботанический сад с 14 августа закрывается на ремонт. 

Учреждение было основано в Куйбышеве еще в 1932 году. Его площадь сейчас превышает 33 гектара. Территория относится к особо охраняемым природным зонам. Там произрастает более 3500 видов растений. Многие из них занесены 

11 августа 2017, 08:03
Самарский ботанический сад закрывается

Самарский ботанический сад закрывается

С 14 августа научное учреждение перестанет принимать посетителей. Как уже сообщала «ТЕРРА», там начнется ремонт.

Учреждение было основано в Куйбышеве еще в 1932 году. Его площадь сейчас превышает 33 гектара. Территория относится к особо охраняемым природным зонам. По сути, инфраструктура Ботанического 

11 августа 2017, 01:43
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