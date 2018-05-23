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Жительница Тюмени в 100 лет стала майором полиции
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22 мая 2018, 10:24
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Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России
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22 мая 2018, 05:36
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С начала года 295 нелегалов выдворили из Самарской области
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22 мая 2018, 03:15
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В Самарской области бывшего высокопоставленного полицейского будут судить за взяточничество
В Самарской области будут судить бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Сызранское». Он обвиняется в получении взятки, а также в превышении должностных полномочий. Вместе с ним в рамках процесса будет проходить 38-летний мужчина, которого обвиняют …
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22 мая 2018, 02:52
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В блогах: «В Самаре студентка упала в обморок из-за духоты в 67 автобусе»
На городских чиновников в "ВК" нападает жительница Самары Анна Назарова. "Студентка из Крутых Ключей упала в обморок из-за духоты в 67-м автобусе, - пишет автор. - Нас везли, как кильку. Внезапно несчастной стало плохо, она потеряла сознание, завалилась на …
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22 мая 2018, 02:32
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В блогах: зачем «развели свинарник» в самарском парке Победы
В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" ругают мэрию Самары. "Почему в парке Победы в озере почти нет воды? Утки, бедные, плавают в грязи. Вы куда смотрите? Почему никто не уберет мусор со дна и не облагородит …
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22 мая 2018, 02:14
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Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре
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21 мая 2018, 10:35
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Водителя, сбившего 11-летнего ребенка, ищут в Жигулевске
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18 мая 2018, 02:04
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В Самаре реконструкцию Ботанического сада завершат в апреле 2018 года
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21 декабря 2017, 06:22
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В Самаре откроется «космический» ботанический сад
В самарском ботаническом саду малые архитектурные формы и ряд оранжерей будут оформлены в космической тематике. Это произойдет в ходе реконструкции, первый этап которой уже стартовал. При этом от строительства предусмотренных первоначальным проектом инновационного учебного центра, конгресс-холла и лектория решено отказаться.
Богатейшая …
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12 сентября 2017, 10:15
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Когда самарцев снова начнут пускать в Ботанический сад?
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11 августа 2017, 08:03
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Самарский ботанический сад закрывается
С 14 августа научное учреждение перестанет принимать посетителей. Как уже сообщала «ТЕРРА», там начнется ремонт.
Учреждение было основано в Куйбышеве еще в 1932 году. Его площадь сейчас превышает 33 гектара. Территория относится к особо охраняемым природным зонам. По сути, инфраструктура Ботанического …
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11 августа 2017, 01:43