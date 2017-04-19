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Три девушки не смогли доехать до Самары на «Фольксвагене»
Под Самарой улетела в кювет и врезалась в дерево иномарка «Фольксваген». Автомобиль двигался со стороны Тольятти. По предварительной информации, после поворота на Волжский, перед «Фольксвагеном» затормозил автомобиль, водитель попытался уйти от столкновения и машина улетела в кювет, где врезалась в …
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19 апреля 2017, 04:30
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Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной
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19 апреля 2017, 02:19
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В Самаре трамвай сошел с рельсов и застрял в луже
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19 апреля 2017, 11:44
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Появилось видео ДТП, в котором погибла мать двоих детей
В Интернете появилось видео, снятое в Самаре в момент ДТП, в котором погибла мать двоих детей.
Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась в ночь на 17 апреля на пересечении улиц Гагарина и Карбышева. По данным силовиков, 19-летний водитель …
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18 апреля 2017, 03:48
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В Сызрани неизвестные разбросали трупы животных около детского сада
Сызранский детский садик при школе №32 на улице Механической превратился в последнее время в настоящее "кладбище домашних животных". Однако Стивен Кинг здесь не при чем. Как пишет «КТВ-Луч», уже несколько дней подряд неизвестные злоумышленники разбрасывают расчлененные трупы зверей (в …
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15 апреля 2017, 05:36
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Под Самарой нашли туши, зараженные опасным вирусом
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12 апреля 2017, 10:41
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Следователи начали проверку по факту пожара с трупами в центре Самары
По факту обнаружения двух трупов на месте ночного пожара в центре Самары начата доследственная проверка. Тела двоих погибших были обнаружены 11 ноября в 1 час 30 минут в сгоревшем заброшенном доме на улице Максима Горького, сообщили в СУ СК …
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11 ноября 2016, 12:21
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Под Самарой водитель «ВАЗ-2110» сбил женщину с ребенком: малыш умер
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2 ноября 2016, 10:22
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Под Самарой в ДТП погибли 15-летняя девочка и молодой водитель
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2 сентября 2016, 09:55
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Мать с младенцем разбились насмерть в ДТП под Тольятти
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12 августа 2016, 10:36
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После пожара на жигулевской даче нашли трупы двух мужчин
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4 августа 2016, 03:20
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В Сызрани водитель «Соболя» сбил насмерть 12-летнюю девочку
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21 июля 2016, 06:22