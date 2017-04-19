В Сызрани неизвестные разбросали трупы животных около детского сада пишет «КТВ-Луч», уже несколько дней подряд неизвестные злоумышленники разбрасывают расчлененные трупы зверей (в … Сызранский детский садик при школе №32 на улице Механической превратился в последнее время в настоящее "кладбище домашних животных". Однако Стивен Кинг здесь не при чем. Как, уже несколько дней подряд неизвестные злоумышленники разбрасывают расчлененные трупы зверей (в