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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Три девушки не смогли доехать до Самары на «Фольксвагене»

Три девушки не смогли доехать до Самары на «Фольксвагене»

Под Самарой улетела в кювет и врезалась в дерево иномарка «Фольксваген». Автомобиль двигался со стороны Тольятти. По предварительной информации, после поворота на Волжский, перед «Фольксвагеном» затормозил автомобиль, водитель попытался уйти от столкновения и машина улетела в кювет, где врезалась в 
19 апреля 2017, 04:30
Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной

Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной

В ночь на 19 апреля в Самаре на пересечении улицы Революционной и Московского шоссе снова погиб человек. Трагедия случилась в результате автомобильной аварии – на указанном участке это уже второе смертельное ДТП за последние четверо суток.

По данным полиции, 
19 апреля 2017, 02:19
В Самаре трамвай сошел с рельсов и застрял в луже

В Самаре трамвай сошел с рельсов и застрял в луже

Около 10 часов утра в среду, 19 апреля, в Самаре с рельсов сошел трамвай №22. Это произошло на улице Ново-Садовой между остановками «Госуниверситет» и Постников овраг, сообщил очевидец в социальной сети. Он опубликовал фото.

«На овраге трамвай сошёл с 
19 апреля 2017, 11:44
Появилось видео ДТП, в котором погибла мать двоих детей

Появилось видео ДТП, в котором погибла мать двоих детей

В Интернете появилось видео, снятое в Самаре в момент ДТП, в котором погибла мать двоих детей.

Как уже сообщала «ТЕРРА»,  трагедия случилась в ночь на 17 апреля на пересечении улиц Гагарина и Карбышева. По данным силовиков, 19-летний водитель 
18 апреля 2017, 03:48
В Сызрани неизвестные разбросали трупы животных около детского сада

В Сызрани неизвестные разбросали трупы животных около детского сада

Сызранский детский садик при школе №32 на улице Механической превратился в последнее время в настоящее "кладбище домашних животных". Однако Стивен Кинг здесь не при чем. Как пишет «КТВ-Луч», уже несколько дней подряд неизвестные злоумышленники разбрасывают расчлененные трупы зверей (в 
15 апреля 2017, 05:36
Под Самарой нашли туши, зараженные опасным вирусом

Под Самарой нашли туши, зараженные опасным вирусом

В Самарской области еще на один месяц продлен карантин из-за африканской чумы свиней. Найдены туши двух зараженных свиней в районе села Владимировка. Местные жители нашли мертвых животных в одном километре от села Владимировка около трассы в Приволжье. Возраст погибших свиней 
12 апреля 2017, 10:41
Следователи начали проверку по факту пожара с трупами в центре Самары

Следователи начали проверку по факту пожара с трупами в центре Самары

По факту обнаружения двух трупов на месте ночного пожара в центре Самары начата доследственная проверка. Тела двоих погибших были обнаружены 11 ноября в 1 час 30 минут в сгоревшем заброшенном доме на улице Максима Горького, сообщили в СУ СК 
11 ноября 2016, 12:21
Под Самарой водитель «ВАЗ-2110» сбил женщину с ребенком: малыш умер

Под Самарой водитель «ВАЗ-2110» сбил женщину с ребенком: малыш умер

Во вторник, 1 ноября, на трассе в Самарской области произошло ДТП, в котором погиб ребенок. В 18 часов 55 минут легковой автомобиль наехал на двух пешеходов. Это случилось в Сергиевском районе на 1128 километре федеральной автодороги М-5 «Урал», сообщили в 

2 ноября 2016, 10:22
Под Самарой в ДТП погибли 15-летняя девочка и молодой водитель

Под Самарой в ДТП погибли 15-летняя девочка и молодой водитель

Утром 1 сентября в Волжском районе Самарской области произошло ДТП, в котором погиб ребенок. Легковой автомобиль «Лада Приора» врезался в отбойник на дороге, ведущей из Чапаевска в Самару.

По данным полиции, авария случилась накануне примерно в 9 часов 30 
2 сентября 2016, 09:55
Мать с младенцем разбились насмерть в ДТП под Тольятти

Мать с младенцем разбились насмерть в ДТП под Тольятти

Сегодня, 12 августа, рано утром в Самарской области произошло ДТП, в котором погиб ребенок. Трагедия случилась на трассе М-5 под Тольятти.

На 999-м километре федеральной автодороги вылетел в кювет и перевернулся легковой автомобиль Lada. Погибли два человека – женщина 
12 августа 2016, 10:36
После пожара на жигулевской даче нашли трупы двух мужчин

После пожара на жигулевской даче нашли трупы двух мужчин

Минувшей ночью в дачном массиве Жигулевска произошел пожар. Есть погибшие.

Трагедия случилась на территории СДТ «Ласточка» в ночь на 4 августа. Сгорел один из дачных домов. На месте ЧП обнаружили два трупа. По данным следователей, погибшие – мужчины.

По факту гибели людей 

4 августа 2016, 03:20
В Сызрани водитель «Соболя» сбил насмерть 12-летнюю девочку

В Сызрани водитель «Соболя» сбил насмерть 12-летнюю девочку

В Сызрани в ДТП погиб ребенок. 12-летняя девочка попала под колеса «Соболя».

Трагедия случилась сегодня, 21 июля, в третьем часу дня возле дома по улице Декабристов. «Соболь», которым управлял 51-летний водитель, ехал по дворовому проезду и сбил ребенка-пешехода. Медики 
21 июля 2016, 06:22
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