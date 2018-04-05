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Материалы по теме:

Появилось видео и подробности потопа на Ново-Садовой в Самаре

Появилось видео и подробности потопа на Ново-Садовой в Самаре

Стали известны подробности вчерашнего происшествия на улице Ново-Садовой. Видео с места происшествия, снятое в районе ТЦ «Апельсин» у перекрестка с ул. XXII Партъезда, появилось в Сети. В среду, 4 апреля, в районе «Современника» произошел потоп – водой залило трамвайные пути 
5 апреля 2018, 09:58
В Самаре потоп – машины «тонут» на Ново-Садовой

В Самаре потоп – машины «тонут» на Ново-Садовой

В Самаре на улице Ново-Садовой в среду, 4 апреля, случился потоп. Очевидцы публикуют фото в социальных сетях. Судя по комментариям, инцидент произошел 
4 апреля 2018, 06:02
Появилось новое фото и подробности «взрыва» в элитном доме на Ново-Садовой

Появилось новое фото и подробности «взрыва» в элитном доме на Ново-Садовой

В Самаре устанавливаются подробности инцидента в элитной высотке на улице Ново-Садовой. Сообщение о «взрыве» в доме №106 «о» появилось во вторник, 3 апреля. Вечером местных жителей напугал хлопок и дым, поваливший из окна многоэтажки. Ранее сообщалось, что к месту ЧП 
4 апреля 2018, 10:40
Появились комментарии по открытию улицы Луначарского в Самаре

Появились комментарии по открытию улицы Луначарского в Самаре

В Самаре автомобилисты в минувшие выходные сообщили, что блоки, перегораживавшие выезд с Московского шоссе на улицу Луначарского, убрали. «Наконец-то движение на Луначарского открыли», - написали очевидцы в соцсети. Один из автомобилистов опубликовал видео, как выезжает с Московского шоссе на 
2 апреля 2018, 03:43
В МВД рассказали правду о происшествии на Ново-Садовой в Самаре

В МВД рассказали правду о происшествии на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре представители МВД сообщили, что произошло на перекрестке улиц Ново-Садовой и Советской 
28 марта 2018, 02:40
В Самаре затопило трамвайные пути на Ташкентской

В Самаре затопило трамвайные пути на Ташкентской

В Самаре очевидцы сообщили, что затопило трамвайные пути на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Ташкентской. Фото с места происшествия появилось в социальной сети.

«Остановка Карла Маркса. Очередной прорыв», - 
21 марта 2018, 12:27
Мэрия опубликовала временную схему движения автобусов №52 в Самаре

Мэрия опубликовала временную схему движения автобусов №52 в Самаре

В Самаре автобусы №52 «Железнодорожный вокзал – автостанция «Аврора» следуют по временной схеме. Она введена в связи с коммунальной аварией, которая утром 19 марта произошла на пересечении улиц Промышленности и Луганской. Как уже сообщала «ТЕРРА», выявлена утечка на водоводе диаметром 
19 марта 2018, 01:39
Движение трамваев‍ встало из-за обрыва провода на Ново-Садовой в Самаре

Движение трамваев‍ встало из-за обрыва провода на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре в понедельник, 19 марта, из-за аварии на улице Ново-Садовой было нарушено движение трамваев. Инцидент произошел около 8:30 в районе завода Тарасова. Там лопнул провод контактной сети. Трамваи встали в оба направления.

«Произошел обрыв контактного провода в районе ТЦ «Апельсин» 

19 марта 2018, 10:25
Из-за аварии и потопа автобусы объезжают улицу Промышленности в Самаре

Из-за аварии и потопа автобусы объезжают улицу Промышленности в Самаре

В Самаре в понедельник, 19 марта, произошла коммунальная авария на улице Луганской в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Дорогу на улице Промышленности затопило, из-за этого произошли изменения в движении общественного транспорта. В соцсети появилось фото очевидца.
19 марта 2018, 10:09
Бесплатный трамвайный маршрут введут в дни матчей ЧМ-2018 в Самаре

Бесплатный трамвайный маршрут введут в дни матчей ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре в дни матчей ЧМ-2018 отменят обычные трамваи и будут ходить только скоростные – до стадиона «Самара Арена». Во время игр будет действовать новый маршрут – от железнодорожного вокзала до стадиона. С других городских маршрутов снимут 40 составов. Вместе 
14 марта 2018, 02:06
Снова перенесли открытие улицы Луначарского в Самаре

Снова перенесли открытие улицы Луначарского в Самаре

Сроки открытия улицы Луначарского в Самаре снова изменились. Движение по новой дороге с Московского шоссе до Автобусного проезда откроется только через полтора месяца.

«Ориентировочный срок открытия до 1 мая», — сообщил в микроблоге первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
14 марта 2018, 09:34
Движение трамваев по Ташкентской временно закрыто в Самаре

Движение трамваев по Ташкентской временно закрыто в Самаре

В Самаре во вторник, 13 марта, временно будет закрыто движение трамваев по улице Ташкентской. Общественный рельсовый электротранспорт не будет курсировать по участку от 15-го микрорайона до Барбошиной поляны с 10 часов утра до 13:00. Это связано с работами на новой 

13 марта 2018, 10:04
Трамваи встали из-за обрыва проводов на проспекте Ленина в Самаре

Трамваи встали из-за обрыва проводов на проспекте Ленина в Самаре

В Самаре во вторник, 6 марта, из-за обрыва проводов на проспекте Ленина встали трамваи. Инцидент произошел у перекрестка с улицей Осипенко. По словам очевидцев, движение трамваев парализовано в обе стороны. Пассажиры вышли и идут пешком, передает 63.ru. На место 
6 марта 2018, 11:28
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