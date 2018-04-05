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Появилось видео и подробности потопа на Ново-Садовой в Самаре
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5 апреля 2018, 09:58
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В Самаре потоп – машины «тонут» на Ново-Садовой
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4 апреля 2018, 06:02
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Появилось новое фото и подробности «взрыва» в элитном доме на Ново-Садовой
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4 апреля 2018, 10:40
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Появились комментарии по открытию улицы Луначарского в Самаре
В Самаре автомобилисты в минувшие выходные сообщили, что блоки, перегораживавшие выезд с Московского шоссе на улицу Луначарского, убрали. «Наконец-то движение на Луначарского открыли», - написали очевидцы в соцсети. Один из автомобилистов опубликовал видео, как выезжает с Московского шоссе на …
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2 апреля 2018, 03:43
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В МВД рассказали правду о происшествии на Ново-Садовой в Самаре
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28 марта 2018, 02:40
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В Самаре затопило трамвайные пути на Ташкентской
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21 марта 2018, 12:27
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Мэрия опубликовала временную схему движения автобусов №52 в Самаре
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19 марта 2018, 01:39
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Движение трамваев встало из-за обрыва провода на Ново-Садовой в Самаре
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19 марта 2018, 10:25
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Из-за аварии и потопа автобусы объезжают улицу Промышленности в Самаре
В Самаре в понедельник, 19 марта, произошла коммунальная авария на улице Луганской в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Дорогу на улице Промышленности затопило, из-за этого произошли изменения в движении общественного транспорта. В соцсети появилось фото очевидца.
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19 марта 2018, 10:09
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Бесплатный трамвайный маршрут введут в дни матчей ЧМ-2018 в Самаре
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14 марта 2018, 02:06
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Снова перенесли открытие улицы Луначарского в Самаре
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14 марта 2018, 09:34
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Движение трамваев по Ташкентской временно закрыто в Самаре
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13 марта 2018, 10:04
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Трамваи встали из-за обрыва проводов на проспекте Ленина в Самаре
В Самаре во вторник, 6 марта, из-за обрыва проводов на проспекте Ленина встали трамваи. Инцидент произошел у перекрестка с улицей Осипенко. По словам очевидцев, движение трамваев парализовано в обе стороны. Пассажиры вышли и идут пешком, передает 63.ru. На место …
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6 марта 2018, 11:28