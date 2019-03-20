Самарской компании «Трансгруз» не удалось вернуть разрешение на строительство высотки в Ленинском районе Самары. Кассация областного арбитражного суда отклонила жалобу застройщика. «Трансгруз» намеревался возвести 25-этажный жилой дом в границах улиц Самарской, Ульяновской и Галактионовской. Разрешение на строительство компания получила летом 2016 года.
Однако уже через год мэрия отменила его. На такой шаг власти пошли после протестов жителей в местных пабликах. Горожане посчитали, что в центре и так не хватает детсадов, школ, больниц и парковок. Новая высотка с «заведомо элитными жильцами» только усугубит социальную напряжённость. Против стройки выступили и ряд архитекторов. По их мнению, 25-этажная свечка негативно скажется на городском ландшафте. Поэтому следует уменьшить этажность дома.
Застройщик обратился в суд и сначала выиграл его. Но потом апелляция отменила решение нижестоящей инстанции. Этот вердикт подтвердил и арбитражный суд Поволжского округа. В ходе разбирательств выяснилось, что «Трансгруз» и гордепартамент строительства оперируют разными градостроительными планами участка. Так, в документе компании по неустановленным пока причинам отсутствовали сведения о том, что земля находится в зоне охраняемого памятника «Ансамбль застройки Самарской площади». Кроме того, территория совпала с техзоной линии метро «Алабинская-Самарская-Театральная».
Ряд депутатов призвали дать правовую оценку обстоятельств получения разрешения на стройку. По их мнению, могла иметь место «коррупционная составляющая». К слову, «Трансгруз» собирается застроить и соседний участок. Летом 2018 фирме выдали разрешение на планировку квартала по периметру Вилоновская-Самарская-Ульяновская-Садовая.
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