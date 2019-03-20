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Материалы по теме:

Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуара

Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуара

Во время проверки на строительном объекте в губернской столице полицейские нашли шестерых иностранцев, которые работали без разрешительных документов. Оказалось, что на стройке трудились три уроженца соседней республики и три чернокожих гражданина Республики Кот-д’Ивуар (Западная Африка). На всех инорстранцев составили административные 
19 марта 2019, 12:23
Балтинвестбанк потребовал деньги у Александра Швидака

Балтинвестбанк потребовал деньги у Александра Швидака

Балтинвестбанк решил через суд взыскать упущенную выгоду со своих прежних бенефициаров Вадима Егиазарова, Юрия Рыдника, Александра Швидака, экс-председателя правления Игоря Кирилловых и нескольких бывших членов совета директоров. С соответствующим иском кредитное учреждение обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Какие 

15 марта 2019, 05:58
С поезда «Москва - Тольятти» сняли пассажира, который устроил пьяный дебош

С поезда «Москва - Тольятти» сняли пассажира, который устроил пьяный дебош

В Сызрани с поезда сняли молодого человека, который вел себя слишком агрессивно и был пьян. К сотрудникам патрульно-постовой службы полиции Сызранского линейного отдела обратился начальник поезда «Москва - Тольятти». Он рассказал, что один из пассажиров вел себя вызывающе, пытался сесть 
13 марта 2019, 11:30
Битва за 4 «лимона» проиграна: Арбитражный суд отказал региональному Минстрою

Битва за 4 «лимона» проиграна: Арбитражный суд отказал региональному Минстрою

Арбитражный суд Самарской области отказал региональному Министерству строительства в иске к областному Управлению Федерального казначейства. Строители пытались доказать правомерность получения почти 4 миллионов рублей на расселение аварийного дома в Самаре.

Согласно материалам дела, причиной судебных разбирательств стала одна из двухэтажек послевоенной 

12 марта 2019, 06:20
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
Актриса Лукерья Ильяшенко свинтила знак с арендованного «мерина»?

Актриса Лукерья Ильяшенко свинтила знак с арендованного «мерина»?

Самарская актриса Лукерья Ильяшенко рассказала в своем Instagram-блоге о неприятности, которая с ней произошла на днях. По словам девушки, одна из каршерринговых фирм обвинила ее в краже знака с арендованного «Мерседеса». И она не скрывает радости от того, что хоть 

1 марта 2019, 01:13
Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Пользователи соцсетей в Самарской области активно обсуждают видеоролик, который выложили недавно. На нем агрессивная женщина выкрикивала оскорбления в адрес дежурной бригады «скорой помощи», колотила руками по двери и по стеклу с пассажирской стороны, а затем и вовсе нашла белую 
27 февраля 2019, 11:20
В Смышляевке рухнула стрела строительного крана

В Смышляевке рухнула стрела строительного крана

В среду рано утром, 13 февраля, в Смышляевке случилось ЧП. На одной из мтройплощадок новой очереди очереди "Кошелев-проекта"  упала стрела башенного крана. По словам очевидцев, на передвижном кране рухнула выдвижная стрела. К счастью, обошлось без пострадавших. Как пояснили представители застройщика 
13 февраля 2019, 10:47
В Самаре снесут несколько домов по улице Буянова

В Самаре снесут несколько домов по улице Буянова

Квартал в исторической части Самары в районе улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова и Вилоновской планируют застроить заново. Городская администрация записала в перечень строений, которые будут сносить или реконструировать, пять домов по улице Буянова: 113А,  115А, 115В и 117/91А. Из них 
27 сентября 2018, 04:46
В Самаре застройщик засыпал котлован 18-этажного дома на Солнечной

В Самаре застройщик засыпал котлован 18-этажного дома на Солнечной

Поставлена точка в скандальном деле о возведении на Солнечной новой многоэтажки: застройщик засыпал котлован. Напомним, что на улице Солнечной мог появиться 18-этажный дом с паркингом. Фирма-застройщик вырыла котлован под фундамент объекта капитального строительства и создала условия, угрожающие жизни и здоровью 
6 сентября 2018, 02:16

"Авиакор-авиационный завод" проиграл в арбитражном суде Москвы иск к ПАО "Туполев"

 Как говорится в материалах дела, в мае прошлого года между двумя предприятиями был заключен договор поставки продукции для сервисного обслуживания самолетов Ту-95мс. Самарский завод получил аванс в размере около 39.5 миллионов рублей, суммарно же отгрузил комплектующих более чем на 92 

24 октября 2017, 11:44
Область заплатит за тольяттинские квартиры

Область заплатит за тольяттинские квартиры

Еще одна неудача юристов областных ведомств в апелляционной инстанции. На этот раз речь идет о попытке министерства социально-демографической и семейной политики опротестовать решение арбитражного суда по иску Тольяттинской мэрии.
Как уже рассказывала "ТЕРРА", муниципалитет регулярно судится с региональными властями, требуя 

5 сентября 2017, 04:50
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