|
Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни
Визит министра культуры России Владимира Мединского в Самару откладывается из-за болезни. Об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
|
4 сентября 2018, 03:07
|
День города Самары-2018: полная программа мероприятий
|
4 сентября 2018, 02:58
|
В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»
|
4 сентября 2018, 02:40
|
За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей
|
4 сентября 2018, 01:51
|
В Сызрани девушка попросила у 83-летнего пенсионера воды и ограбила его
|
3 сентября 2018, 10:09
|
В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже
|
3 сентября 2018, 03:34
|
14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов
В Самаре завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с муниципальными квартирами. По версии следствия, 14 подозреваемых присвоили 27 квартир стоимостью около 40 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Подделка документов».
|
3 сентября 2018, 01:43
|
Судебного пристава в Самаре подозревают в подлоге на 13 млн рублей
|
30 августа 2018, 05:33
|
В Тольятти ограбили пенсионерку, которая шла в церковь
|
31 июля 2018, 01:18
|
Участковый остановил драку мужчины и двух грабителей в Тольятти
В Тольятти участковый вмешался и остановил драку с участием троих мужчин. Инцидент произошел на аллее бульвара Орджоникидзе. Об этом стражам порядка сообщила местная жительница. Прибывший на место происшествия участковый утихомирил дебоширов и начал выяснять, что случилось. 51-летний мужчина заявил, что …
|
10 мая 2018, 11:15
|
Куртку с деньгами и телефоном сняли преступники с жителя Сызрани
На днях к сотрудникам полиции за помощью обратился 45-летний житель Сызрани. Его ограбили на железнодорожной станции. Злоумышленники сняли с потерпевшего куртку, в которой находились деньги и мобильный телефон.
Сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемых и разослали ее по всем постам. Спустя …
|
4 мая 2018, 12:08