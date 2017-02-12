РЖД и Туристский информационный центр Самарской области решили преподнести туристам из Башкирии подарок – теперь все желающие могут бесплатно добраться из Уфы до Самары.
Все, что нужно сделать – забронировать путевку на речной круиз из Самары продолжительностью более 5 дней. Акция распространяется на туры с 10 апреля по 1 октября 2017 года.
Добавим, что жители Уфы теперь не имеют возможности отправляться на речные прогулки или круизы из столицы Башкортостана в связи с банкротством «Башкирского речного пароходства».
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