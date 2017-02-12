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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Российские туристы смогут в Турции расплачиваться рублями

Российские туристы смогут в Турции расплачиваться рублями

Российский Сбербанк и турецкий Denizbank собираются запустить систему рублевой оплаты в туристической сфере и сельском хозяйстве. Об этом сообщают отечественные информагентства со ссылкой на гендиректора Denizbank Хакана Атеша.
По его словам, отныне «российские туристы в Турции смогут проводить все нужные 

30 января 2017, 09:26
Самара может стать центром развития речного туризма России

Самара может стать центром развития речного туризма России

Самара может стать центром развития речного туризма России. Об этом после встречи с руководителем Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым рассказал корреспондентам «ТЕРРЫ» первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент крупнейшей общественной 

27 декабря 2016, 01:26
В Самару на большую экскурсию будут приезжать пензенские школьники

В Самару на большую экскурсию будут приезжать пензенские школьники

Туристический поезд с пензенскими школьниками прибыл в Самару впервые. 4,5 часа в пути пролетели незаметно. Почти все время ученикам читали лекции об истории самарского края.
 
Екатерина Васюткина, ученица 6а класса гимназии №44 г. Пензы: "Я слышала уже о Самаре, 

19 декабря 2016, 02:03
Посетивший 140 стран путешественник побывал в Самаре

Посетивший 140 стран путешественник побывал в Самаре

Блогер samregotdrgc рассказал, что в Самаре побывал путешественник, посетивший почти 140 стран мира. "Его зовут Снатенков Владимир. В нашем городе он прочитал студентам одного из вузов лекцию по профилю "туристический бизнес". Сейчас Владимир Александрович с семьей живет преимущественно в 
14 декабря 2016, 09:47
На дороге в Уфе произошел большой обвал грунта

На дороге в Уфе произошел большой обвал грунта

Сегодня жители Уфы принялись активно выкладывать в социальные сети снимки с улицы Первомайской. В башкирской столице напротив кинотеатра «Победа» образовалась огромная яма.
По одной из версий, причиной такой усадки грунта стали проведенные ранее ремонтные работы на инженерных коммуникациях. Как отмечается, 

30 ноября 2016, 05:13
В Уфе после взрыва загорелась «Газель», есть фото

В Уфе после взрыва загорелась «Газель», есть фото

О дорожно-транспортном происшествии на трассе в Уфе сообщили региональные информагентства. После взрыва на транспортной развязке недалеко от железнодорожного вокзала воспламенилась грузовая «Газель».
Сообщение сразу распространилось в социальных сетях. По информации очевидцев, специалисты осуществляли сварочные работы. Возможно, они оказались причиной случившегося.

22 ноября 2016, 10:47
В Уфе женщина погибла под колесами трех машин

В Уфе женщина погибла под колесами трех машин

В Уфе 69-летнюю женщину переехали три машины: МАЗ, Ford Focus и Ford Kuga. От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия повреждений пенсионерка скончалась в стационаре.
Как сообщают региональные информагентства, трагедия случилась в темное время суток. Все произошло в башкирской столице на 

19 октября 2016, 11:19
Из-за гололеда под Уфой случилась массовая авария

Из-за гололеда под Уфой случилась массовая авария

Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось утром сегодня, 12 октября, недалеко от башкирской столицы. На трассе М-5 под Уфой столкнулись более 10 автомобилей.
Авария произошла на мосту через реку Дёма. Фотографии с места событий в скором времени выложили в Сеть очевидцы.
В 

12 октября 2016, 11:51
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