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Британец пробежал более 15 тысяч миль по маршруту Форреста Гампа
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25 марта 2018, 09:44
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К 2020 году могут начаться туристические полеты к Луне
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22 марта 2018, 04:58
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Челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл пытались провезти через таможню в Самаре
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13 марта 2018, 08:43
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Житель Омска решил доехать до Исландии на собственноручно собранном велосипеде
Путешественник из Омска решил доехать до Исландии весьма необычным способом. 28-летний Сергей Лебединский будет добираться до острова на велосипеде, который соберет собственными руками. В путь мужчина отправится 1 июня. Его маршрут пройдет через Петропавловск, Челябинск, Набережные Челны, Казань, Нижний Новгород, …
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21 февраля 2018, 04:27
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Турок выиграл в лотерею более 11 миллионов долларов
Житель турецкой провинции Эрзинджан в одночасье стал миллионером. Он выиграл в национальную лотерею 11,4 миллиона долларов или 42,5 миллиона турецких лир по актуальному курсу, сообщает ТАСС. Баловень судьбы смог угадать все выпавшие номера, коими стали 5, 12, 15, 17, …
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26 января 2018, 09:55
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Россияне массово бронируют путевки в Турцию
С начала года россияне очень активно скупают путевки в Турцию. Туры приобретаются в рамках раннего бронирования. По сравнению с прошлым годом спрос на направление вырос в 4 раза. Такие данные со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России приводит Интерфакс.
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25 января 2018, 11:05
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В прошлом году в Турции побывали 4,7 миллиона человек
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19 января 2018, 04:17
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Около 40% российских путешественников продлили себе новогодние каникулы
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16 января 2018, 07:32
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В 2017 году в Анталье отдохнули почти 4 миллиона россиян
В 2017 году курорты турецкой Антальи посетили почти 3 миллиона 800 тысяч человек. Такие данные приводит Интерфакс со ссылкой на портал Haber Turk. По данным аналитиков, турпоток из нашей страны в ушедшем году побил все рекорды. Нынешние цифры побили …
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9 января 2018, 04:53
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Социологи узнали, сколько денег россияне тратят на отдых
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29 ноября 2017, 12:08