|
25-летний тольяттинец попал в больницу после СМС-сообщения с соседкой
|
2 июля 2017, 01:49
|
Самарчанка убила сожителя, мешавшего ей готовить обед
|
18 мая 2017, 07:02
|
Окровавленный тольяттинец перед смертью успел рассказать, что его зарезал родной брат
Накануне в ночное время находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны заметил мужчину, который выбежал из подъезда одного из домов по улице Мира Тольятти. Сотрудники Росгвардии остановились, чтобы выяснить, что случилось. Тольяттинец, от которого сильно пахло алкоголем, сообщил, что кто-то, …
|
15 мая 2017, 04:30
|
В Шенталинском районе пьяная женщина зарезала деверя на глазах его брата
|
14 мая 2017, 11:46
|
В блогах: дворники используют детский труд
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в одном из дворов по улице Королева дворник управляющей компании использует детский труд. Мужчина дает в месяц ребенку от 300 до 500 рублей. Мальчишка, ученик 4-го класса, сирота, живёт с бабушкой …
|
18 января 2017, 09:49
|
Жительницу Самары обязали работать дворником за неуплаченный штраф
|
10 марта 2016, 05:19
|
В Твери двое детей выпали из окна 10-го этажа
|
25 мая 2015, 05:57
|
В Твери горит торговый центр «Радость», есть пострадавшие
29 декабря в Твери на ул. Луначарского загорелся торговый центр «Радость». Возгорание произошло около 21:10 по московскому времени.
|
30 декабря 2014, 02:31
|
В Твери пьяный мужчина избил новорожденного сына
|
1 декабря 2014, 04:04
|
В Твери обрушилась кровля дома: погибла женщина, пострадал ребенок
|
7 ноября 2014, 05:57
|
В Тольятти дворнику детсада газонокосилкой отрезало два пальца на руке
|
27 мая 2014, 06:10
|
В Самарской области судебные приставы отправили должника работать дворником
Приволжский районный суд признал местного жителя Николая К. виновным в неуплате двух штрафов на общую сумму 2 тысячи рублей, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов Самарской области.
|
20 мая 2014, 05:14