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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

25-летний тольяттинец попал в больницу после СМС-сообщения с соседкой

25-летний тольяттинец попал в больницу после СМС-сообщения с соседкой

В Тольятти СМС-сообщения чужой жене отправили мужчину на больничную койку.

25-летний парень переписывался сообщениями с 35-летней женой своего соседа по лестничной площадке. Муж женщины, прочитав СМС-ки, решил выяснить отношения с молодым человеком.

Сначала разговор на повышенных тонах шел 
2 июля 2017, 01:49
Самарчанка убила сожителя, мешавшего ей готовить обед

Самарчанка убила сожителя, мешавшего ей готовить обед

Трагедия произошла в квартире одного из домов по улице Средне-Садовой.
 
37-летняя местная жительница на кухне готовила обед, держа в руках нож. Рядом с ней стоял сожитель и требовал, чтобы она готовила быстрее. Женщина сделала ему замечание, однако тот не 

18 мая 2017, 07:02
Окровавленный тольяттинец перед смертью успел рассказать, что его зарезал родной брат

Окровавленный тольяттинец перед смертью успел рассказать, что его зарезал родной брат

Накануне в ночное время находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны заметил мужчину, который выбежал из подъезда одного из домов по улице Мира Тольятти. Сотрудники Росгвардии остановились, чтобы выяснить, что случилось. Тольяттинец, от которого сильно пахло алкоголем, сообщил, что кто-то, 

15 мая 2017, 04:30
В Шенталинском районе пьяная женщина зарезала деверя на глазах его брата

В Шенталинском районе пьяная женщина зарезала деверя на глазах его брата

В начале мая в полицию поступило сообщение, что в одном из домов села Тимяшево Шенталинского района обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. На место выехали представители ОВД и следственного комитета, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
Оперативники выяснили, что 

14 мая 2017, 11:46
В блогах: дворники используют детский труд

В блогах: дворники используют детский труд

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в одном из дворов по улице Королева дворник управляющей компании использует детский труд. Мужчина дает в месяц ребенку от 300 до 500 рублей. Мальчишка, ученик 4-го класса, сирота, живёт с бабушкой 
18 января 2017, 09:49
Жительницу Самары обязали работать дворником за неуплаченный штраф

Жительницу Самары обязали работать дворником за неуплаченный штраф

В Самаре за неуплату штрафа местная жительница 60 часов поработает дворником. Такое нестандартное решение вынес мировой судья. Как сообщает региональная служба судебных приставов, в августе прошлого года осужденная за кражу женщина была приговорена к денежному взысканию в размере 5 тысяч 
10 марта 2016, 05:19
В Твери двое детей выпали из окна 10-го этажа

В Твери двое детей выпали из окна 10-го этажа

7-летний мальчик скончался, 2-летняя девочка – в реанимации.
25 мая 2015, 05:57
В Твери горит торговый центр «Радость», есть пострадавшие

В Твери горит торговый центр «Радость», есть пострадавшие

29 декабря в Твери на ул. Луначарского загорелся торговый центр «Радость». Возгорание произошло около 21:10 по московскому времени.
По предварительной версии, огонь распространился из приемного помещения торговой точки.
Пострадали три человека - их эвакуировали и оказали медицинскую помощь. От госпитализации 

30 декабря 2014, 02:31
В Твери пьяный мужчина избил новорожденного сына

В Твери пьяный мужчина избил новорожденного сына

Местные СМИ сообщают о том, что в Твери 26 ноября отец нанес травмы новорожденному сыну. На момент совершения преступления 22-летний мужчина был пьян. Он несколько раз ударил малыша по голове.
Через 2 дня ребенку стало плохо и мать отвезла его 

1 декабря 2014, 04:04
В Твери обрушилась кровля дома: погибла женщина, пострадал ребенок

В Твери обрушилась кровля дома: погибла женщина, пострадал ребенок

Сегодня, 7 ноября, днем на ул. Мусоргского в Твери произошло ЧП: обрушилась кровля 2-этажного жилого дома. По предварительной информации, причиной обрушения стали ремонтные работы по замене крыши. Предположительно, рабочие поднимали шифер на крышу, а он при падении пробил ее.
При 
7 ноября 2014, 05:57
В Тольятти дворнику детсада газонокосилкой отрезало два пальца на руке

В Тольятти дворнику детсада газонокосилкой отрезало два пальца на руке

65-летний мужчина решил улучшить работу техники, за что поплатился фалангами среднего и безымянного пальцев левой руки.
27 мая 2014, 06:10
В Самарской области судебные приставы отправили должника работать дворником

В Самарской области судебные приставы отправили должника работать дворником

Приволжский районный суд признал местного жителя Николая К. виновным в неуплате двух штрафов на общую сумму 2 тысячи рублей, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов Самарской области.
В качестве наказания подсудимый теперь обязан отработать 40 часов дворником в сельском 

20 мая 2014, 05:14
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