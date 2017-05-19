В Самаре прошел региональный этап окружного конкурса "Звезды детства", участие в котором приняли воспитанники региональных детдомов.
10-летний Гордей Бегун на конкурс "Звезды детства" подготовил песню про гнома. Мальчик, у которого есть небольшие задержки в развитии, попал в детский дом, когда ему было три. Но любовь к музыке и занятия пением помогли ему обрести семью. На одном из таких же творческих состязаний он спел песенку "Мамонтенка". Одна из женщин в зале расплакалась и взяла ребенка под опеку.
Гордей Бегун, участник конкурса "Звезды детства"
- Я пел про мамонтенка, и меня мама полюбила. Бог помог мне. У меня теперь мама Фируза, папа Артек. Брат Дима и брат Миша и одна Кристина - это сестра.
О такой семье мечтает каждый из участников конкурса. Все они - воспитанники детских домов в возрасте от 6-ти до 16 лет. В отборочных просмотрах приняли участие более 300 человек. В региональный финал вышел каждый третий.
Светлана Полдамасова, директор благотворительного фонда "Радость"
- В творчество обязательно нужно погружать всех детей, а этих детей особенно. Потому что это такой реабилитационный момент. Дети из сложных жизненных ситуаций, из семей, которые находились в сложной жизненной ситуации. И конечно, у них есть какие-то нарушения, какие-то отставания в развитии. Участники этого конкурса, даже с тяжелым отставанием в развитии, даже с диагнозом, раскрываются с совершенно необыкновенной стороны.
Победители регионального этапа теперь отправятся в Чебоксары, где 10-11 июня пройдет финал конкурса "Звезды детства".
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