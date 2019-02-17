В Самаре на автомобиль с людьми рухнула снежная лавина сообщили в паблике «Подслушано. Самара» соцсети «ВКонтакте»



По словам свидетеля, в машине находились люди. Однако, к счастью, никто не пострадал.



В комментариях горожане высказываются, что ждать компенсации … О сходе огромного сугроба с крыши самарского Троицкого рынка очевидцысоцсети «ВКонтакте»По словам свидетеля, в машине находились люди. Однако, к счастью, никто не пострадал.В комментариях горожане высказываются, что ждать компенсации