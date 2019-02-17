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Материалы по теме:

В Новокуйбышевске из-за снега обрушилась кровля многоквартирного дома

В Новокуйбышевске из-за снега обрушилась кровля многоквартирного дома

Сегодня, 17 февраля, рано утром в Новокуйбышевске в доме №3 на улице Кадомцева обрушилась крыша на площади в 30 квадратных метров. Об этом сообщил в Твиттере мэр Н-ска Владимир Фомин.
 
Крыша четырехэтажного дома не выдержала снега и рухнула. Она 
17 февраля 2019, 03:29
В Самаре на автомобиль с людьми рухнула снежная лавина

В Самаре на автомобиль с людьми рухнула снежная лавина

О сходе огромного сугроба с крыши самарского Троицкого рынка очевидцы сообщили в паблике «Подслушано. Самара» соцсети «ВКонтакте»
 
По словам свидетеля, в машине находились люди. Однако, к счастью, никто не пострадал.
 
В комментариях горожане высказываются, что ждать компенсации 
16 февраля 2019, 04:32
Рисковые игры: в Сызрани школьники бегали под опасным карнизом

Рисковые игры: в Сызрани школьники бегали под опасным карнизом

Опасные забавы школьников в Сызрани попали на фото: местная жительница опубликовала снимки в соцсетях и попросила родителей напомнить детям, где можно и нельзя играть. Она рассказала, что 12 февраля двое мальчиков - видимо, ученики начальных классов гимназии бегали под 
15 февраля 2019, 07:49
Ледяная угроза: кто должен чистить от снега балконные крыши в Самаре?

Ледяная угроза: кто должен чистить от снега балконные крыши в Самаре?

Смертельная угроза для пешеходов в виде ледяной глыбы нависла на балконе пятиэтажки № 108 на улице Белорусской. Хозяйка квартиры, пенсионерка Мария Ильясова, год назад отдала за реконструкцию балкона 70 тысяч рублей - удлинила на нем крышу. Теперь здесь намерзают нескольких 
12 февраля 2019, 08:45
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