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В Новокуйбышевске из-за снега обрушилась кровля многоквартирного дома
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17 февраля 2019, 03:29
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В Самаре на автомобиль с людьми рухнула снежная лавина
О сходе огромного сугроба с крыши самарского Троицкого рынка очевидцы сообщили в паблике «Подслушано. Самара» соцсети «ВКонтакте»
По словам свидетеля, в машине находились люди. Однако, к счастью, никто не пострадал.
В комментариях горожане высказываются, что ждать компенсации …
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16 февраля 2019, 04:32
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Рисковые игры: в Сызрани школьники бегали под опасным карнизом
Опасные забавы школьников в Сызрани попали на фото: местная жительница опубликовала снимки в соцсетях и попросила родителей напомнить детям, где можно и нельзя играть. Она рассказала, что 12 февраля двое мальчиков - видимо, ученики начальных классов гимназии бегали под …
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15 февраля 2019, 07:49
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Ледяная угроза: кто должен чистить от снега балконные крыши в Самаре?
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12 февраля 2019, 08:45
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