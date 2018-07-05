В четверг, 5 июля, музей легендарного кинорежиссера Эльдара Рязанова, который открылся полтора месяца назад в Самаре, отмечает знаменательное событие.
В преддверии Дня семьи, любви и верности его тысячными посетителями стали супруги, прожившие в браке более сорока лет.
- Это очень редкое явление, мало таких музеев, а надо бы побольше. В этот музей мы придем еще раз, ведь надо все как следует посмотреть, разглядеть и прочесть, - поделились впечатлениями Гелий и Людмила Тиранова.
Напомним, что дом-музей знаменитого кинорежиссера Эльдара Рязанова на улице Фрунзе должен был стать одним из ключевых объектов туристического маршрута Самары. Правда, пока в день его посещают в среднем два человека. Основной поток посетителей наблюдался в день открытия, также во время ЧМ-2018 выставкой интересовались иностранцы.
Экспозиция музея отражает различные этапы жизни режиссера. В первой комнате посетители могут стать ближе к легендарному соотечественнику — в помещении воспроизведен интерьер его детства, здесь находятся его игрушки, школьные тетради, переписка с одноклассниками. Причем, мебель музею передали родные и друзья режиссера. Во второй комнате размещены фотографии, стихи самого Эльдара Рязанова и один из его любимых свитеров. На втором этаже здания планируется открыть еще одну экспозицию, а на третьем — кинозал на 100 мест.
- Этот музей - общее детище. Проект объединяет сквер, установленные мемориальные памятники и сам музей Эльдара Рязанова, - рассказывает руководитель департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Татьяна Шестопалова.
Создать народный музей Эльдара Рязанова помог губернаторский проект «СОдействие». Общая стоимость дома-музея культового режиссера составила более 4 миллионов рублей. 850 тысяч рублей выделил городской бюджет, два миллиона - областной, а чуть более 280 тысяч рублей пожертвовали жители Самары.
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