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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

В блогах: «Старейший музейный работник Самары»

В блогах: «Старейший музейный работник Самары»

95-летний юбилей отмечает старейший музейный работник Самары - Луиза Августовна Лукина, проработавшая в краеведческом музее 12 лет.
21 июня 2018, 09:52
Собаку бравого солдата Швейка отремонтировали в Самаре

Собаку бравого солдата Швейка отремонтировали в Самаре

В Самаре провели ремонтные работы на скульптурной композиции «Бравый солдат Швейк». Специалисты привели в порядок собаку, которая сидит рядом с неунывающим литературным героем. Об этом сообщает городской департамент культуры.

Напомним, скульптура с изображением бравого солдата Швейка появилась в Самаре в 2013 

16 мая 2018, 09:34
Новая концепция развития «дачи со слонами» представлена в Самаре

Новая концепция развития «дачи со слонами» представлена в Самаре

В Самаре по инициативе врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и под патронажем областного министерства культуры эксперты начали обсуждение новой концепции развития дачи Головкина — памятника архитектуры 20 века, который горожане 
14 мая 2018, 11:15
Через несколько дней в Самаре откроется музей Эльдара Рязанова

Через несколько дней в Самаре откроется музей Эльдара Рязанова

19 мая там пройдут первые экскурсии.
14 мая 2018, 09:03
Музей Госавтоинспекции откроют в заброшенном здании парка Гагарина

Музей Госавтоинспекции откроют в заброшенном здании парка Гагарина

В Самаре планируют открыть музей Госавтоинспекции. Его предполагают разместить в заброшенном одноэтажном здании в парке Гагарина. Экспозицию предлагают разделить на четыре тематических блока: постовые и патрульные дежурства, оформление профессиональной документации, сопровождение организованных колонн и мониторинг аварийности дорог. Всего предложено семь 

20 апреля 2018, 11:49
До 100 тысяч гостей ждут на Грушинском фестивале 2018 года

До 100 тысяч гостей ждут на Грушинском фестивале 2018 года

В Самарской области полным ходом идет подготовка к Грушинскому фестивалю. В этом году он пройдет с 9 по 12 августа, а не в первые выходные июля. Связано это с предстоящим чемпионатом мира по футболу 2018 года.

Также стоит отметить, 
16 апреля 2018, 10:14
Сызрань получила статус исторического поселения

Сызрань получила статус исторического поселения

Сызрань официально внесена в перечень исторических поселений регионального значения. Это означает, что город имеет особое значение для истории и культуры области. Соответствующий документ подписан врио вице-губернатора Александром Нефедовым.

Новый статус позволит городу претендовать на региональные субсидии на приведение в порядок зданий, 

13 апреля 2018, 02:42
Мэрия: «Самара встретит Новый год в гостях у Эльдара Рязанова»

Мэрия: «Самара встретит Новый год в гостях у Эльдара Рязанова»

В Самаре в сквере у дома №120 по улице Фрунзе, где появится музей Эльдара Рязанова, пройдет вечер, посвященный встрече Нового года. 31 декабря там запланирована праздничная программа. С 16 часов будут показывать новогодние фильмы известного режиссера. А с 18:00 начнется 

28 декабря 2017, 02:17
В Самаре отметили юбилей Эльдара Рязанова

В Самаре отметили юбилей Эльдара Рязанова

18 ноября нашему прославленному земляку исполнилось бы 90 лет. В конце года планируется открытие музея кинорежиссера. Экспонаты для него частично передала в дар семья Рязанова, а также его самарские и московские родственники.
20 ноября 2017, 05:31
На самарском вокзале зазвучит музыка из фильмов Эльдара Рязанова

На самарском вокзале зазвучит музыка из фильмов Эльдара Рязанова

В субботу, 18 ноября, на самарском вокзале зазвучит музыка из фильмов Эльдара Рязанова. Состоится концерт, посвященный памяти известного режиссера и приуроченный к 90-летию со дня его рождения.

«В 18:00 в зале ожидания железнодорожного вокзала Самары прозвучат 30 композиций из фильмов Эльдара 

17 ноября 2017, 12:57
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