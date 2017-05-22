Сегодня, 22 мая, на клубной базе «Крыльев Советов» в Самаре состоялось совещание команды с руководством и тренерским штабом.
На нем было объявлено, что после 2-недельной паузы команда снова соберется в городе 8 июня и начнет подготовку к новому сезону.
У 13 игроков КС закончились трудовые соглашения с клубом: Александр Зуев, Жозе Надсон, Виталий Шильников, Сергей Ткачев, Сандро Цвейба, Джанни Бруно, Берат Садик, Иван Таранов, Георгий Зотов, Евгений Конюхов, Артем Громов, Александр Глеб, Кристиан Паскуато.
Сезон в ФНЛ стартует 8 июля. Календарь игр будет опубликован в конце июня. О кадровых решениях клуба и задачах на сезон будет объявлено в ближайшее время.
Напомним, 22 июня после проигрыша «Тереку» самарская футбольная команда покинула Премьер-лигу.
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