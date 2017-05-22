1
10
03
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 13 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

«Крылья Советов» вылетели в первую лигу

«Крылья Советов» вылетели в первую лигу

В последнем 30 туре самарская команда уступила на домашней арене грозненскому «Тереку» со счетом 1:3. Поражение опустило наших земляков в зону вылета - на 15 место. Тульский «Арсенал» воспользовался оплошностью "Крыльев" и разгромил у себя дома «Спартак» - 3:0
21 мая 2017, 06:11

"Крылья Советов" обыграли "Томь" - 2:0

Сегодня, 17 мая, в матче 29-го тура чемпионата России самарские "Крылья Советов" в гостевом матче уверенно обыграли "Томь" со счетом 2:0.
 
Если в матче с "Зенитом" самарцы пропустили уже на первой минуте, то в Томске, наоборот, забили быстрый гол. 

17 мая 2017, 08:16
Дзюба круче Шнура: «Крылья Советов» проиграли «Зениту»

Дзюба круче Шнура: «Крылья Советов» проиграли «Зениту»

Вчера, 13 мая, в матче 28-го тура Чемпионата РФПЛ самарские «Крылья Советов» уступили питерскому «Зениту» со счетом 1:3. Игра на стадионе «Металлург» собрала свыше 18 тысяч зрителей.
 
Уже в самом начале игры «крылышки» пропустили два быстрых мяча. Дважды Гиорги 
14 мая 2017, 12:12
Крылья Советов - Зенит: удаление вратаря, гол в свои ворота и 2 пенальти

Крылья Советов - Зенит: удаление вратаря, гол в свои ворота и 2 пенальти

На третьем поле стадиона Металлург завершился матч между молодёжными составами клубов.
Игра получилась обоюдоострая. На 3 минуте полузащитник самарцев Никита Киреев обыграл двух защитников соперника, вышел один на один с вратарём, но пробил прямо в него. А уже на 8 

12 мая 2017, 06:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна