Крылья Советов - Зенит: удаление вратаря, гол в свои ворота и 2 пенальти На третьем поле стадиона Металлург завершился матч между молодёжными составами клубов.

Игра получилась обоюдоострая. На 3 минуте полузащитник самарцев Никита Киреев обыграл двух защитников соперника, вышел один на один с вратарём, но пробил прямо в него. А уже на 8 …