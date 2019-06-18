С начала года в Самарской области выявили 13 случаев заболевания бешенством у животных, только за последнюю неделю зафиксировали три из них. В частности, местные жители нашли в поселке Соколинка Красноармейского района и в Октябрьске двух погибших от бешенства лисиц. В …