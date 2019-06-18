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В США голодная акула чуть не съела 8-летнего мальчика

В США голодная акула чуть не съела 8-летнего мальчика

Страшный случай произошел в воскресенье в США. На пляже Болд Хэд в штате Северная Каролина голодная акула напала на 8-летнего мальчика. Подробности инцидента не сообщаются, но известно, что хищная рыба ухватила ребенка за ногу, когда тот купался.

На место 
18 июня 2019, 02:26
В центре Самары появилась яма на пешеходном переходе

В центре Самары появилась яма на пешеходном переходе

В областной столице образовался очередной провал асфальта. На этот раз раз яма появилась на пешеходном переходе на пересечении улиц Молодогвардейской и Полевой. «Бабушка чуть не угодила в яму. Также видна начальная стадия провала асфальта на проезжей части», - написала 
18 июня 2019, 01:47
В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем

В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем

Поистине жуткий случай произошел на днях в Канаде. Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо. У девушки начались проблемы с дыханием. Оказалось, что перед встречей парень ел бутерброды 
17 июня 2019, 02:53
В Тольятти началось рассмотрение дела «маньяка с ножом»

В Тольятти началось рассмотрение дела «маньяка с ножом»

В понедельник, 17 июня, в Автозаводском районном суде Тольятти стартовал судебный процесс по нашумевшему делу «маньяка с ножом». На скамье подсудимых оказался 22-летний местный житель Артем Семенов. Его обвиняют в серии нападений на женщин из хулиганских побуждений. Государственное обвинение по 
17 июня 2019, 01:38
За 6 лет по программе «Союза машиностроителей России» кровь сдали 220 тысяч добровольцев

За 6 лет по программе «Союза машиностроителей России» кровь сдали 220 тысяч добровольцев

14 июня - Всемирный день донора крови. Он был учрежден в 2005-м и приурочен ко Дню рождения австрийского врача - иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови человека Карла Ландштейнера. Ежегодно в мире регистрируются около 112 миллионов донаций крови, примерно половина 
14 июня 2019, 12:10
Самарчанка начала гнить после нескольких пластических операций

Самарчанка начала гнить после нескольких пластических операций

На днях на прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну пришла самарчанка Велеслава Григорьева. Она рассказала, что стала жертвой пластических хирургов. Женщина заплатила сотрудникам одной из екатеринбургских клиник 2,5 миллиона рублей за несколько операций, но вместо красивого тела получила серьезные проблемы 
6 июня 2019, 03:47
В Самаре ушла из жизни заместитель главврача больницы имени Середавина

В Самаре ушла из жизни заместитель главврача больницы имени Середавина

В воскресенье, 2 июня, на 66-м году жизни скоропостижно скончалась Ольга Мищенко - заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, врач высшей категории, Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук. О дате похорон будет 
3 июня 2019, 12:03
Самарские парки обработают от комаров в июне

Самарские парки обработают от комаров в июне

Стало известно, что все городские зоны отдыха, которые управляются МАУ «Парки Самары», обработают от комаров до 8 июня. Но работы будут выполнены только при «благоприятных погодных условиях», пишет samru.ru. Противоклещевая обработка завершилась еще до 5 мая. Отметим, что речь 
31 мая 2019, 11:46
В блогах: есть ли в Самарской области паллиативная помощь, или Пока они живы...

В блогах: есть ли в Самарской области паллиативная помощь, или Пока они живы...

Блогер Ольга Шелест задается вопросом, есть ли в Самарской области паллиативная помощь? "Вопрос почти риторический на данный момент, - сетует автор. - Вот вчера в очередной раз участковый педиатр из обычного кашля моего ребенка раздул: "Реанимация, санация, срочная госпитализация". 
31 мая 2019, 09:22
Чиновники и бизнесмены пока не смогли решить судьбу «Клиники сердца»

Чиновники и бизнесмены пока не смогли решить судьбу «Клиники сердца»

Чиновникам и бизнесменам так и не удалось прийти к общему решению по дальнейшей судьбе «Клиники сердца», которую в 2014 году начал возводить в Самаре Сергей Шатило. На данный момент строительство заморожено, а меморандум о государственно-частном партнерстве расторгают через суд. Кроме 
17 мая 2019, 12:14
Противоклещевую обработку скверов и парков в Самаре должны закончить до 20 мая

Противоклещевую обработку скверов и парков в Самаре должны закончить до 20 мая

Сезон активности клещей в разгаре. По состоянию на конец прошлой недели в Самарской области они укусили 491 человека, в том числе 131 ребенка. Для того, чтобы защитить жителей губернской столицы от кровососов, в парках и скверах началась масштабная дезинфекция.
 
Дезинсекторы, которые 
30 апреля 2019, 08:26
Рак передается по наследству. Как и где в Самаре определяют предрасположенность к этому недугу?

Рак передается по наследству. Как и где в Самаре определяют предрасположенность к этому недугу?

Рак передается по наследству. Генетические причины обуславливают появление 10 % злокачественных опухолей. Существуют даже так называемые семейные диагнозы, при которых наличие недуга хотя бы у 1 родственника, в 40 % случаев влечет за собой заболевание другого. К таким болезням относятся: 
25 апреля 2019, 10:17
В Самарской области зафиксировали три новых случая бешенства

В Самарской области зафиксировали три новых случая бешенства

С начала года в Самарской области выявили 13 случаев заболевания бешенством у животных, только за последнюю неделю зафиксировали три из них. В частности, местные жители нашли в поселке Соколинка Красноармейского района и в Октябрьске двух погибших от бешенства лисиц. В 
25 апреля 2019, 03:01
В двух клещах, которых сняли с самарцев, нашли энцефалит

В двух клещах, которых сняли с самарцев, нашли энцефалит

С начала этого эпидемического сезона в Самарской области клещи укусили 112 человек, в том числе 28 детей. С 8 по 12 апреля случаи заболевания среди жителей региона клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом не зарегистрированы.
 
- На 2019 год запланированы 
17 апреля 2019, 11:11
Самарские парки защитят от клещей

Самарские парки защитят от клещей

В самарских городских парках проведут противоклещевую обработку территорий. При подходящей погоде это сделают в период с 22 апреля по 5 мая, информирует муниципальное предприятие "Парки Самары". После осадков в течение трех дней акарицидная дезинсекция невозможна, отмечают в компании. По данным 

16 апреля 2019, 12:42
В Самарской области повысилась заболеваемость гепатитом А: заразились 16 человек

В Самарской области повысилась заболеваемость гепатитом А: заразились 16 человек

В Самарской области повысилась заболеваемость гепатитом А: за два месяца 2019 года им заразились 16 человек. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 0,5 - что выше аналогичного за прошлый год на 13,6%. В 2018 
3 апреля 2019, 01:21
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