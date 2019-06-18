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В США голодная акула чуть не съела 8-летнего мальчика
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18 июня 2019, 02:26
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В центре Самары появилась яма на пешеходном переходе
В областной столице образовался очередной провал асфальта. На этот раз раз яма появилась на пешеходном переходе на пересечении улиц Молодогвардейской и Полевой. «Бабушка чуть не угодила в яму. Также видна начальная стадия провала асфальта на проезжей части», - написала …
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18 июня 2019, 01:47
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В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем
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17 июня 2019, 02:53
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В Тольятти началось рассмотрение дела «маньяка с ножом»
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17 июня 2019, 01:38
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За 6 лет по программе «Союза машиностроителей России» кровь сдали 220 тысяч добровольцев
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14 июня 2019, 12:10
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Самарчанка начала гнить после нескольких пластических операций
На днях на прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну пришла самарчанка Велеслава Григорьева. Она рассказала, что стала жертвой пластических хирургов. Женщина заплатила сотрудникам одной из екатеринбургских клиник 2,5 миллиона рублей за несколько операций, но вместо красивого тела получила серьезные проблемы …
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6 июня 2019, 03:47
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В Самаре ушла из жизни заместитель главврача больницы имени Середавина
В воскресенье, 2 июня, на 66-м году жизни скоропостижно скончалась Ольга Мищенко - заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, врач высшей категории, Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук. О дате похорон будет …
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3 июня 2019, 12:03
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Самарские парки обработают от комаров в июне
Стало известно, что все городские зоны отдыха, которые управляются МАУ «Парки Самары», обработают от комаров до 8 июня. Но работы будут выполнены только при «благоприятных погодных условиях», пишет samru.ru. Противоклещевая обработка завершилась еще до 5 мая. Отметим, что речь …
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31 мая 2019, 11:46
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В блогах: есть ли в Самарской области паллиативная помощь, или Пока они живы...
Блогер Ольга Шелест задается вопросом, есть ли в Самарской области паллиативная помощь? "Вопрос почти риторический на данный момент, - сетует автор. - Вот вчера в очередной раз участковый педиатр из обычного кашля моего ребенка раздул: "Реанимация, санация, срочная госпитализация". …
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31 мая 2019, 09:22
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Чиновники и бизнесмены пока не смогли решить судьбу «Клиники сердца»
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17 мая 2019, 12:14
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Противоклещевую обработку скверов и парков в Самаре должны закончить до 20 мая
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30 апреля 2019, 08:26
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Рак передается по наследству. Как и где в Самаре определяют предрасположенность к этому недугу?
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25 апреля 2019, 10:17
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В Самарской области зафиксировали три новых случая бешенства
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25 апреля 2019, 03:01
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В двух клещах, которых сняли с самарцев, нашли энцефалит
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17 апреля 2019, 11:11
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Самарские парки защитят от клещей
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16 апреля 2019, 12:42
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В Самарской области повысилась заболеваемость гепатитом А: заразились 16 человек
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3 апреля 2019, 01:21
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