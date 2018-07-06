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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Пять человек госпитализировали после ДТП с автобусом и «десяткой» в Тольятти

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Мать четверых детей сбил насмерть внедорожник в Тольятти

Мать четверых детей сбил насмерть внедорожник в Тольятти

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Видео: два человека сгорели после ДТП под Сызранью

Видео: два человека сгорели после ДТП под Сызранью

5 июля под Сызранью произошло жуткое ДТП. Около села Переволоки столкнулись грузовик и легковой автомобиль. После аварии легковушка загорелась. В результате аварии погибли два человека, находящиеся в машине, а водитель большегруза получил травмы, сообщает КТВ-Луч.

Очевидцы сняли на 
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Самарские байкеры попросили снизить для них ставку транспортного налога

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Фото в блогах: как выглядят самарские байкеры

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12 сентября 2017, 11:03
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