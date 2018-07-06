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Пять человек госпитализировали после ДТП с автобусом и «десяткой» в Тольятти
В пятницу, 6 июля, в Центральном районе Тольятти произошла серьезная авария. На пересечении улицы Карбышева и Мира неподалеку от ТЦ «Апельсин» столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и отечественная «десятка». Судя по фотографиям, опубликованным в паблике «Происшествия Тольятти», от сильного удара …
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6 июля 2018, 11:09
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Депутат горсовета Балаково и его девушка сгорели заживо на трассе под Сызранью
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6 июля 2018, 10:20
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Мать четверых детей сбил насмерть внедорожник в Тольятти
В четверг, 5 июля, произошла страшная авария в Тольятти. По словам очевидцев, внедорожник «Нива» ехал со стороны улицы Баныкина. В районе дома №3а по улице Базовой на проезжую часть неожиданно выбежала женщина, сообщают свидетели в паблике «Происшествия Тольятти». Шофер …
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5 июля 2018, 08:54
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Видео: два человека сгорели после ДТП под Сызранью
5 июля под Сызранью произошло жуткое ДТП. Около села Переволоки столкнулись грузовик и легковой автомобиль. После аварии легковушка загорелась. В результате аварии погибли два человека, находящиеся в машине, а водитель большегруза получил травмы, сообщает КТВ-Луч.
Очевидцы сняли на …
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5 июля 2018, 11:18
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Самарские байкеры попросили снизить для них ставку транспортного налога
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22 января 2018, 07:03
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По Самаре колонной проехали Деды Морозы-байкеры с МотоСнегурочками
В канун Нового года по Самаре мотопробегом проехались Деды Морозы на байках, передает портал 63.ru. Мотодедушки создали на улицах города новогоднее настроение. Чтобы усилить атмосферу праздника, своих железных коней сказочные волшебники украсили новогодней мишурой. Некоторых Дедушек сопровождали Снегурочки. Горожанам …
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2 января 2018, 01:31
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В Самаре два байкера не успели увернуться от «Весты»
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19 сентября 2017, 03:22
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Фото в блогах: как выглядят самарские байкеры
Блогер 63r в сообществе «Самарский край» рассказывает о первом самарском байкер-фесте. «Bikers Fest Samara с сосисками и гудением двигателей. То, что надо», - пишет блогер. «Все виды двухколесных ракет – и красавцы чопперы, спортбайки, и всяческие эндуро, а еще …
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12 сентября 2017, 11:03