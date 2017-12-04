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Материалы по теме:

В Самаре водитель «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода

В Самаре водитель «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода

В Самаре водитель автомобиля «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода. ДТП произошло в Кировском районе города в воскресенье, 3 декабря.

«3 декабря 2017 года в 18:30 у дома №22 на Красноглинском шоссе в Кировском районе Самары произошло ДТП со смертельным исходом. Как 

4 декабря 2017, 10:55
Жители шокированы: В Самаре на балконе висел труп мужчины

Жители шокированы: В Самаре на балконе висел труп мужчины

Сегодня, 3 декабря, в Самаре в Кировском районе случилась трагедия. Около 11:00 жители одного из домов на пересечении улиц Свободы и Юбилейной увидели труп мужчины. Он свисал с балкона пятого этажа дома.

«Я сначала подумал, что он вылез прыгать 
3 декабря 2017, 02:17
Самарец избил сожительницу до смерти

Самарец избил сожительницу до смерти

В Самаре 53-летняя местная жительница погибла после конфликта со своим сожителем, передает ГУ МВД по Самарской области.

Пострадавшая была доставлена в медучреждение с различными тяжелыми травмами, от которых она впоследствии скончалась.
 
Как установили сотрудники полиции, женщина жила в 
2 декабря 2017, 06:40
В Сызрани ЗАГС «похоронил» оренбуржца и его пришлось «воскрешать» через суд

В Сызрани ЗАГС «похоронил» оренбуржца и его пришлось «воскрешать» через суд

История из разряда анекдотичных случилась в Новосергиевском районе Оренбургской области, передает "МК в Оренбурге". Вот только главному фигуранту было явно не до смеха. Мужчина решил оформить пенсию и обратился в местное отделение ПФР.
 
Перепуганные сотрудники ведомства сообщили гражданину, 
2 декабря 2017, 02:35
Немцы создали поезд будущего с качалкой и видеоиграми

Немцы создали поезд будущего с качалкой и видеоиграми

Инженеры из Германии разработали концепт поезда будущего с тренажерным залом и видеоиграми. Таким путем они хотят представить альтернативу беспилотным авто, рассказывает Engadget.
В двухэтажных вагонах поезда, который именуется Idea Train, будут тренажеры и беговые дорожки, а также оборудуют пространство для 

14 ноября 2017, 05:42
СМИ: Не менее 16 человек погибли при столкновении поезда с автобусом под Владимиром

СМИ: Не менее 16 человек погибли при столкновении поезда с автобусом под Владимиром

Во Владимирской области произошло крупное ДТП – автобус столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. По данным отечественных СМИ, речь может идти о 20 погибших. Согласно предварительной информации, трагедия случилась по причине поломки автобуса «Mercedes». В момент столкновения он оказался на 

6 октября 2017, 10:11
Поезд «Самара-Нижневартовск» ночью сбил пенсионера под Екатеринбургом

Поезд «Самара-Нижневартовск» ночью сбил пенсионера под Екатеринбургом

В ночь с 29 на 30 сентября, на железнодорожной станции Кольцово под Екатеринбургом пассажирский поезд «Самара – Нижневартовск» насмерть сбил 61-летнего мужчину. Как передает «Наша газета», трагедия случилась в 1:05 ночи.
 
По предварительной информации, машинист применил экстренное торможение, 
1 октября 2017, 02:17
Как на войне: В Швеции бронетранспортер врезался в поезд

Как на войне: В Швеции бронетранспортер врезался в поезд

 
 Бронетранспортер врезался в поезд недалеко от Стокгольма. Как сообщают европейские информагентства, в результате инцидента травмы различной степени тяжести получили четыре человека.
Чрезвычайное происшествие случилось на переезде через железнодорожные пути к юго-западу от шведской столицы. Были травмированы машинист и три 

27 сентября 2017, 02:08
Чапаевск превращается в город разрушенных памятников

Чапаевск превращается в город разрушенных памятников

Блогер psergeev77 рассказал, что Чапаевск может остаться без Чапаева. Знаменитый памятник комдиву, расположенный в одном из скверов неподалёку от центральной площади города, превращается в груду камней. Местные активисты уже потребовали включить монумент в реестр объектов культурного наследия и отреставрировать. 
25 июля 2017, 08:38
В Чапаевске мужчина забил до смерти гантелей собственную дочь

В Чапаевске мужчина забил до смерти гантелей собственную дочь

Вынесен приговор 63-летнему местному жителю.
 
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».
 
По версии следствия, 5 сентября 2016 года мужчина напился и поругался с 41-летней 

22 мая 2017, 09:50
В Чапаевске студентка погибла, пытаясь сделать селфи

В Чапаевске студентка погибла, пытаясь сделать селфи

Вчера, 21 мая, около 3 -х часов часу ночи на станции Чапаевск Куйбышевской железной дороги 20-летняя студентка музыкального училища пыталась залезть на вагон-цистерну.
 
Девушка полезла на нее, чтобы сделать селфи, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура. На станции она была вместе 

22 мая 2017, 08:38
В лесу под Самарой нашли схрон с тротилом

В лесу под Самарой нашли схрон с тротилом

В Самарской области вынесен приговор жителю Чапаевска, который украл с завода взрывчатое вещество и спрятал в лесу.

Схрон с тротилом массой более 1,6 кг сотрудники ФСБ нашли в лесополосе на территории Чапаевска в ноябре 2016 года. За незаконное хранение тротила задержали 

3 мая 2017, 01:28
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