На железной дороге в районе Чапаевска под колесами грузового поезда погиб неизвестный мужчина. Смерть пострадавшего наступила на месте происшествия. Личность погибшего устанавливают. Трагедия случилась 2 декабря около двух часов дня. Проводится проверка.
«На перегоне Чапаевск - Томылово грузовым поездом смертельно травмирован мужчина, переходивший пути перед локомотивом», - сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
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