У депутатов Госдумы началась неделя работы в регионах, интересы которых они представляют в Москве. В Самаре прием граждан провел Владимир Гутенев - первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент СоюзМаш России.
На прием к депутату Государственной думы от Самарской области, первому вице-президенту крупнейшей общественной организации страны «Союз Машиностроителей России» Владимиру Гутеневу пришли с собственными проектами молодые жители губернии. Члены «Молодой Гвардии» занимаются решением экологических проблем и попросили им помочь. Владимир Гутенев предложил активистам подключиться к проекту Общероссийского Народного фронта «Генеральная уборка», который в губернии координирует Валерий Барсук. Создана интерактивная карта свалок.
«Выявлено более 600 незаконных свалок, из которых около 250 уже рекультивировано. Это огромное число, здесь большую роль сыграла и местная власть», - отметил Владимир Гутенев.
Жительница Самары Анна Кривошеева пришла на прием с личной проблемой. Она выплачивает банку ипотечный кредит и в связи со сложными жизненными обстоятельствами допустила просрочку. Финансовый институт применил жесткие штрафные санкции. При этом у женщины есть встречные претензии к кредитному учреждению.
«В этой выписке почему-то не просматривается материнский капитал, он просто здесь вообще не фигурирует», - рассказала женщина.
Чтобы оценить ситуацию, Владимир Гутенев направит депутатские запросы в кредитное учреждение и Банк России.
«Мы не просто контролируем их ситуацию жизненную, но и информируем на всех этапах. Если мы договорились на приеме, что сделаем ряд шагов (а я стараюсь, чтобы пришедший на прием понимал алгоритм наших совместных действий), мы обязательно информируем, направляем сканы тех обращений, которые уходят в федеральные органы исполнительной власти», - пояснил парламентарий.
Владимир Гутенев отметил, что всегда контролирует, как складывается дальнейшая жизнь людей, которые обращаются к нему за помощью.
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