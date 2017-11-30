Самарскому машиностроительному колледжу - 75 лет Самарскому машиностроительному колледжу в эти дни исполняется 75 лет. Он был создан в 1942 году, когда на базе эвакуированного I Московского государственного подшипникового завода был открыт вечерний машиностроительный техникум. За это время его преподаватели подготовили более 30 000 квалифицированных специалистов, …