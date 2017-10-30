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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров обсудил с вдовой Эльдара Рязанова открытие музея культового режиссера

Дмитрий Азаров обсудил с вдовой Эльдара Рязанова открытие музея культового режиссера

После открытия памятника почетному гражданину Самары и культовому советскому режиссеру Эльдару Рязанову временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров встретился с его вдовой — Эммой Абайдуллиной. На встрече обсудили открытие музея Рязанова в областной столице. Абайдуллина рассказала, что сейчас подбираются фотографии, 

30 октября 2017, 01:21
Глава региона проинспектировал ход строительства госпиталя «Мать и дитя»

Глава региона проинспектировал ход строительства госпиталя «Мать и дитя»

В минувшие выходные врио губернатора Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства нового клинического госпиталя группы компаний «Мать и дитя». Объект возводят в рамках частно-государственного партнерства правительства области и «Медицинской компании ИДК».
Фундамент нового шестиэтажного госпиталя «Мать и дитя» в районе Радиоцентра 

30 октября 2017, 01:18
Впервые за 9 лет заседание правительства Самарской области прошло в расширенном составе

Впервые за 9 лет заседание правительства Самарской области прошло в расширенном составе

На мероприятии, которое провел врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, помимо членов кабинета министров собрались руководители крупнейших предприятий, банков, муниципалитетов и представители общественности. На совещании обсудили важнейшие и наиболее болезненные вопросы социально-экономического развития региона. Кроме того, глава области заявил об 

26 октября 2017, 06:09
Дмитрий Азаров отметил работу врио министра управления финансами Андрея Прямилова

Дмитрий Азаров отметил работу врио министра управления финансами Андрея Прямилова

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, выступая на расширенном заседании правительства региона, особо отметил работу врио министра управления финансами Андрея Прямилова (на фото) с федеральным центром по погашению долга региона. Напомним, как ранее отмечал Дмитрий Азаров, губерния ежегодно тратит на 
26 октября 2017, 12:34
Началось расширенное заседание правительства Самарской области

Началось расширенное заседание правительства Самарской области

Как подчеркнул во вступительном слове врио губернатора Дмитрий Азаров, в последний раз в подобном формате, когда важнейшие вопросы обсуждались с общественностью, оно проходило 9 лет назад. Таким образом, с одной стороны, происходит возврат к традициям, с другой - это прямое 

26 октября 2017, 11:54
Дмитрий Азаров в здании правительства проводит расширенное заседание

Дмитрий Азаров в здании правительства проводит расширенное заседание

Дмитрий Азаров собрал ведущих бизнесменов, руководителей промышленных предприятий, руководителей муниципалитетов в здании правительства на расширенное заседание.
Обсуждаются вопросы экономического роста, инвестиционной привлекательности. На первом месте - развитие промышленности. Этот индекс уже 4 года падает. Какие решения будут приняты -узнаете из 

26 октября 2017, 11:31
Здоровье чиновников облправительства застрахуют на 22 000 000 рублей

Здоровье чиновников облправительства застрахуют на 22 000 000 рублей

Здоровье чиновников областного правительства застрахуют на 22 миллиона рублей, следует из сообщения на портале госзакупок. Тендер по определению страховой компании, которая в 2018 году окажет услуги добровольного медстрахования «для лиц, замещающих государственные должности в Самарской области» объявил Департамент управления делами 

13 октября 2017, 05:10
В рабочую группу по вопросам самарских льготников вошли 29 человек

В рабочую группу по вопросам самарских льготников вошли 29 человек

Первое заседание рабочей группы по вопросу оказания мер социальной поддержки населению Самарской области прошло сегодня в региональном правительстве под председательством врио губернатора Дмитрия Азарова. В ее состав вошли 29 человек, в том числе депутаты всех фракций губернской думы, представители общественной 
12 октября 2017, 04:14
Новым начальником Самарской таможни может стать Юрий Лушников

Новым начальником Самарской таможни может стать Юрий Лушников

По информации ТЕРРЫ, самарскую таможню может возглавить Юрий Лушников. Сейчас он руководит территориальным подразделением ведомства в Нижегородской области. В таможенных органах служит с августа 1992-ого года. Начинал инспектором как раз в Нижнем Новгороде. С 2006 по 2010-ый год был первым 

10 апреля 2017, 01:02
В Самару приехал новый прокурор области

В Самару приехал новый прокурор области

Накануне в Самару приехал новый прокурор области Константин Букреев. Напомним, в октябре он был назначен на этот пост приказом президента страны.
Государственному советнику юстиции 2-ого класса 37 лет, из них в органах прокуратуры он служит почти 16. В последнее время 

19 октября 2016, 10:44
Главврачом кардиодиспансера с приставкой и.о. назначен Дмитрий Дупляков

Главврачом кардиодиспансера с приставкой и.о. назначен Дмитрий Дупляков

Главным врачом Самарского областного клинического кардиологического диспансера с приставкой и.о. назначен главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков. Он сменил на этом посту Сергея Хохлунова, который возглавлял учреждение на протяжении 14-ти лет. Всего же в кардиоцентре он проработал 32 года, начав 

17 октября 2016, 07:07
Новые назначения в полиции Тольятти и Красноярского района

Новые назначения в полиции Тольятти и Красноярского района

В областном главке полиции сообщили о назначениях в отделах.

Нового начальника представили личному составу отдела МВД России по Красноярскому району. На эту должность назначен полковник полиции Вадим Асплунд, ранее занимавший должность замначальника УМВД России по Тольятти – начальника полиции.
22 июня 2015, 04:06
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