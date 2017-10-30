В областном правительстве новые кадровые перестановки. Советником главы региона назначен Михаил Головушкин, который до этого руководил Главным управлением организации торгов. Его место заняла Наталья Катина, ранее она успела поработать и в мэрии Самары, и в белом доме. Об этих назначениях Дмитрий Азаров объявил в понедельник на заседании регионального правительства. На нем же кабинет министров принял изменения в порядке предоставления социальной помощи жителям региона. Кто теперь сможет получить дополнительные выплаты? Подробности – позже на нашем сайте и в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45 и 23:25.
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Дмитрий Азаров обсудил с вдовой Эльдара Рязанова открытие музея культового режиссера
После открытия памятника почетному гражданину Самары и культовому советскому режиссеру Эльдару Рязанову временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров встретился с его вдовой — Эммой Абайдуллиной. На встрече обсудили открытие музея Рязанова в областной столице. Абайдуллина рассказала, что сейчас подбираются фотографии, …
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30 октября 2017, 01:21
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Глава региона проинспектировал ход строительства госпиталя «Мать и дитя»
В минувшие выходные врио губернатора Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства нового клинического госпиталя группы компаний «Мать и дитя». Объект возводят в рамках частно-государственного партнерства правительства области и «Медицинской компании ИДК».
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30 октября 2017, 01:18
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Впервые за 9 лет заседание правительства Самарской области прошло в расширенном составе
На мероприятии, которое провел врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, помимо членов кабинета министров собрались руководители крупнейших предприятий, банков, муниципалитетов и представители общественности. На совещании обсудили важнейшие и наиболее болезненные вопросы социально-экономического развития региона. Кроме того, глава области заявил об …
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26 октября 2017, 06:09
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Дмитрий Азаров отметил работу врио министра управления финансами Андрея Прямилова
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, выступая на расширенном заседании правительства региона, особо отметил работу врио министра управления финансами Андрея Прямилова (на фото) с федеральным центром по погашению долга региона. Напомним, как ранее отмечал Дмитрий Азаров, губерния ежегодно тратит на …
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26 октября 2017, 12:34
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Началось расширенное заседание правительства Самарской области
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26 октября 2017, 11:54
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Дмитрий Азаров в здании правительства проводит расширенное заседание
Дмитрий Азаров собрал ведущих бизнесменов, руководителей промышленных предприятий, руководителей муниципалитетов в здании правительства на расширенное заседание.
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26 октября 2017, 11:31
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Здоровье чиновников облправительства застрахуют на 22 000 000 рублей
Здоровье чиновников областного правительства застрахуют на 22 миллиона рублей, следует из сообщения на портале госзакупок. Тендер по определению страховой компании, которая в 2018 году окажет услуги добровольного медстрахования «для лиц, замещающих государственные должности в Самарской области» объявил Департамент управления делами …
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13 октября 2017, 05:10
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В рабочую группу по вопросам самарских льготников вошли 29 человек
Первое заседание рабочей группы по вопросу оказания мер социальной поддержки населению Самарской области прошло сегодня в региональном правительстве под председательством врио губернатора Дмитрия Азарова. В ее состав вошли 29 человек, в том числе депутаты всех фракций губернской думы, представители общественной …
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12 октября 2017, 04:14
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Новым начальником Самарской таможни может стать Юрий Лушников
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10 апреля 2017, 01:02
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В Самару приехал новый прокурор области
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19 октября 2016, 10:44
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Главврачом кардиодиспансера с приставкой и.о. назначен Дмитрий Дупляков
Главным врачом Самарского областного клинического кардиологического диспансера с приставкой и.о. назначен главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков. Он сменил на этом посту Сергея Хохлунова, который возглавлял учреждение на протяжении 14-ти лет. Всего же в кардиоцентре он проработал 32 года, начав …
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17 октября 2016, 07:07
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Новые назначения в полиции Тольятти и Красноярского района
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22 июня 2015, 04:06