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Организатор IT-форума 404fest, который в этом году пройдет в Самаре в седьмой раз, сообщил подробности программы грядущего фестиваля.

«В этом году мы не берем количеством, а делаем ставку на качество докладов. Свое участие уже подтвердили многие крутейшие спикеры, некоторые 
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Новости самарских блогов 27.02.2013

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Новости самарских блогов 4.02.2013

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Блогер resident_063 

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