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Раскрыта новая схема банковского мошенничества в Сети
Пользователей соцсетей специалисты в области кибербезопасности предупредили об очередном всплеске финансового мошенничества в интернете. В осенние месяцы число случаев кибермошенничества в социальных сетях от лица отечественных финансово-кредитных организаций увеличилось вдвое по сравнению с летним периодом. Такие наблюдения сделали эксперты Group-IB, …
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15 ноября 2017, 11:03
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«Касперский» перечислил самые популярные уловки мошенников в Сети
Специалисты провели анализ текущей ситуации в киберпространстве и составили перечень самых популярных уловок интернет-мошенников, выискивающих жертвы среди тех, кто намерен пополнить свой капитал на криптовалютном рынке. О недавнем исследовании рассказали эксперты «Лаборатории Касперского», занимающейся вопросами кибербезопасности.
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8 ноября 2017, 05:16
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Беспроводной интернет сделают в каждом классе московских школ
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30 октября 2017, 06:56
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Минздрав не согласовал законопроект о продаже алкоголя в интернете
Минздрав не согласовал законопроект, подразумевающий продажу спиртных напитков в Сети с 1 января 2018-го. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на замглаву ведомства Дмитрия Костенникова.
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30 октября 2017, 10:10
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В блогах: новую иконку поиска Google придумал дизайнер из Самары
Дмитрий Васильев в «Фейсбуке» сообщает, что автором нового уменьшенного логотипа Google, представляющего из себя разноцветную букву G, оказался дизайнер из Самары Денис Кортунов. Васильев запостил статью, в которой говорится, что «Кортунов предложил свой концепт иконки еще в 2008 году, …
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4 сентября 2015, 05:34
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404fest в Самаре: стали известны имена приглашенных на IT-форум экспертов
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19 сентября 2014, 12:46
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Новости самарских блогов 27.02.2013
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28 февраля 2013, 11:17
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Новости самарских блогов 4.02.2013
Блогер resident_063 опубликовал раритетные фотографии Куйбышевского парка им. 50 лет Октября. В Самаре появились поддельные дизайнеры - об этом предупреждает блогер Денис Кортунов. А блогер Вадим Кондратьев рассказал о необычном школьном музее в селе Васильевка Ставропольского района.
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4 февраля 2013, 07:06