Блогер Денис Кортунов пожаловался на стаю бездомных собак на самарской набережной. "Еще 4 года назад, в сентябре 2009 года, я написал пост, как они меня здесь чуть не съели, — сообщает автор. — С тех пор в городе поменялась власть, …