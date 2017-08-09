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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Жуткое ДТП с тольяттинским автобусом: водитель умер, пассажиры ранены

Жуткое ДТП с тольяттинским автобусом: водитель умер, пассажиры ранены

В среду, 9 августа, примерно в 8 часов утра в Тольятти произошло ДТП с пассажирским автобусом. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько ранены.

Авария произошла на улице Северной. «Паз» съехал в кювет и воткнулся в световую опору. 
9 августа 2017, 11:12
«Оказались выброшены на улицу»: тольяттинцы просят президента о помощи

«Оказались выброшены на улицу»: тольяттинцы просят президента о помощи

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили открытое видеообращение жителей города к президенту России. Тольяттинцы жалуются, что стали жертвой аферистов. В городе опять появилась новая финансовая пирамида. Некая московская инвестиционная компания уже успела «кинуть» сотни горожан на многие миллионы рублей. 
9 августа 2017, 07:37
Самара и Тольятти смогут обмениваться хоккеистами

Самара и Тольятти смогут обмениваться хоккеистами

Два хоккейных клуба Самарской области - ЦСК ВВС и тольяттинская «Лада» - подписали соглашение о партнерстве. Теперь по ходу сезона команды смогут обмениваться хоккеистами без дополнительного разрешения лиг. Данная мера позволит максимально остановить отток доморощенных игроков, укрепить клубы мастеров местными 

7 августа 2017, 04:46
Незаметная кража двух фонарных столбов

Незаметная кража двух фонарных столбов

Можно ли на крыше Renault Twingo перевезти столь крупногабаритный груз? Ответить на этот вопрос попытался житель Голландии.

Полиция города Лелистад опубликовала на своей странице в Фейсбуке фотографии с места задержания весьма неординарного водителя. Как сказано в описании к посту, 
7 августа 2017, 12:17
В блогах: от тольяттинских водителей прячут светофоры

В блогах: от тольяттинских водителей прячут светофоры

В «Паблике Тольятти» социальной сети «ВКонтакте» водители Автограда пожаловались на «замаскированный» светофор, неподалеку от пересечения улиц Коммунистической и Механизаторов. По словам автомобилистов, там недавно установили знак пешеходного перехода. Заботу о пешеходах, конечно, можно только приветствовать. Однако неожиданно возникла проблема 
4 августа 2017, 05:57
В Самаре мужчина с ножом напал на полицейских

В Самаре мужчина с ножом напал на полицейских

Как минимум двое сотрудников самарской полиции пострадали в эту среду в результате нападения. Молодой человек оказал сопротивление при задержании, нанес им ножевые ранения и скрылся. Областной главк МВД сообщает приметы злоумышленника: мужчина похож на выходца из Средней Азии, на вид 
2 августа 2017, 06:17
Самарских полицейских лишили куска земли

Самарских полицейских лишили куска земли

Областному главку полиции не удалось отстоять право на земельный участок, расположенный на улице Советской Армии. Областной минтранс зарезервировал его в числе прочих под строительство магистрали "Центральная". 

Речь идет о территории общей площадью около 6 тысяч квадратных метров, в 2015 году переданной 

1 августа 2017, 09:59
В Самаре служителя церкви задержали за кражу четырех машин

В Самаре служителя церкви задержали за кражу четырех машин

Служитель самарской церкви стал фигурантом уголовного дела о краже автомобилей. По версии силовиков, 57-летний мужчина похитил четыре автомобиля и сдал их на металлолом.

К полицейским обратился 47-летний мужчина. Он рассказал, что машины были ему доверены на хранение. Он договорился со знакомым 

28 июля 2017, 09:09
Пиратские учебники: Издатели собираются платить за сведения о контрафакте

Пиратские учебники: Издатели собираются платить за сведения о контрафакте

Специализирующееся на выпуске учебников издательство «Просвещение» собирается бороться с подделкой своих изданий. Как сообщают российские СМИ, оно назначило вознаграждение до 500 тыс. руб. для тех, кто поделятся сведениями о пиратских учебниках.
По данным «Коммерсанта» рассказавшему о контрафакте причитается до 10% 

17 июля 2017, 05:22
В торговых центрах Самары обнаружили контрафакт с символикой FIFA

В торговых центрах Самары обнаружили контрафакт с символикой FIFA

Продукция, маркированная товарными знаками Nike, Adidas, Reebok, Lacoste, Puma, Dolce&Gabbana, была выявлена в двух торговых центрах Самары. По сведениям пресс-службы Самарской таможни, на спортивных товарах был один из вариантов написания товарного знака FIFA - «Russia 2018». При этом имущественные права 

25 мая 2017, 02:28
В Тольятти подделывали моторное масло

В Тольятти подделывали моторное масло

Сотрудники полиции пресекли крупномасштабное производство контрафактных моторных масел под брендами известных производителей. Производилась фальсифицированная продукция в одном из ангаров на территории промышленной зоны на окраине Тольятти. Масло сбывалось под брендами известных мировых производителей во всех регионах страны.
В производственных помещениях 

10 мая 2017, 02:41
В Самаре незаконно использовали товарные знаки FIFA и других известных брендов

В Самаре незаконно использовали товарные знаки FIFA и других известных брендов

Самарские таможенники изъяли в одной из торговых точек ТЦ «Мегасити» контрафактную продукцию, общей стоимостью около 10 миллионов рублей, которую продавали под видом известных брендов - Chanel, Nina Ricci, Clinique, Dior, Baldessarini, Calvin Klein, Tissot, Rado, Lacoste, Armani, Louis Vuitton. В 
21 апреля 2017, 01:45
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