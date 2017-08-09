В Тольятти полицейские выявили производство контрафактных моторных масел. Незаконное предприятие было организовано на территории двух городских складов. Там изъяли 10 тысяч пластиковых канистр и около 300 бочек с маслом, а также конвейерные ленты, пустые коробки и этикетки с товарными знаками производителей масел.
«По подозрению в совершении противоправного деяния полицейские задержали двух местных жителей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Оба подозреваемых дали подписки о невыезде. Сейчас полицейские устанавливают каналы поставки поддельных моторных масел.
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