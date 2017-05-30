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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Поделят деньги: на АвтоВАЗе распределят прибыль

Поделят деньги: на АвтоВАЗе распределят прибыль

Совет директоров «АвтоВАЗа» назначил на 30 июня общее годовое собрание акционеров. В повестке дня значится вопрос «Распределение прибыли, в том числе и выплата дивидендов, по результатам 2016 отчетного года», говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. Подробности не раскрываются. 

30 мая 2017, 04:27
В октябре этого года в России запустят в обращение купюры номиналом 200 и 2000 рублей

В октябре этого года в России запустят в обращение купюры номиналом 200 и 2000 рублей

Дизайн банкнот утвердят в середине лета. Предполагается, что одну из них выполнят с пропиткой полимером для прочности. Символы для новых денежных знаков были выбраны россиянами в ходе народного голосования. На 200-рублевке будут изображены севастопольский памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес 

26 мая 2017, 04:38
Не в теме: Финансовая неграмотность россиян достигла максимума за девять лет

Не в теме: Финансовая неграмотность россиян достигла максимума за девять лет

Почти половина – 46% –жителей Российской Федерации заявила о своей финансовой неграмотности. Таковы итоги ежегодного мониторинга финансового поведения НИУ "Высшая школа экономики". К исследованию были привлечены респонденты старше 18 лет.
Удовлетворительными свои финансовые знания назвали 41% опрошенных. Хорошими – 11%, 

25 мая 2017, 12:17
Цена комфорта: Россияне подсчитали, сколько им нужно для нормальной жизни

Цена комфорта: Россияне подсчитали, сколько им нужно для нормальной жизни

Для нормальной жизни среднестатистической российской семье требуется 83 тысячи 600 рублей в месяц. Таковы итоги социологического исследования холдинга "Ромир".
Как отмечают специалисты, год назад эта цифра была на 10 900 рублей меньше. Впрочем, о такой сумме в качестве дохода на 

24 мая 2017, 09:08
7,6 млн рублей потратят на опрос самарцев о магистрали «Центральная»

7,6 млн рублей потратят на опрос самарцев о магистрали «Центральная»

Областной Минтранс заплатит 7,6 млн рублей за научно-исследовательскую работу перед сооружением магистрали «Центральная». Чиновники хотят установить число автомобилистов, которые станут пользоваться дорогой.
Победителем торгов признали ООО «Автодорстрой». Стоимость контракта - 7,59 млн рублей, информируют в конкурсной комиссии.
Работа подрядчика включает 

19 мая 2017, 12:49
Опрос: две трети россиян сомневаются в правдивости деклараций госчиновников

Опрос: две трети россиян сомневаются в правдивости деклараций госчиновников

Каждый пятый гражданин РФ полагает, что в декларациях о доходах госчиновников, членов СФ и депутатов Госдумы отмечены все имеющиеся у них доходы и имущество (8%) или большая их часть (12%). Такой вывод сделали аналитики "Левада-Центра" в результате недавнего исследования.
При 

10 мая 2017, 09:05
В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани полиция направила в суд уголовное дело о краже денег у клиентов магазинов.
 
История началось с того, что в феврале этого года в дежурную часть «Сызранское» обратилась местная 58-летняя жительница, которая сообщила, что у нее из сумки пропал 
7 мая 2017, 11:19
Из сейфа в самарском ТЦ пропало более миллиона рублей

Из сейфа в самарском ТЦ пропало более миллиона рублей

В Самаре раскрыта крупная кража. В одном из торговых центров города пропало более 1 миллиона рублей. По данным силовиков, вор проник в подсобное помещение и просто открыл сейф ключом: он остался в замке по халатности персонала, сообщили силовики.

Чтобы установить подозреваемых 

5 мая 2017, 01:59
Сколько получают самарцы?

Сколько получают самарцы?

70 процентов самарцев недовольны своей зарплатой, для полного счастья им нужно свыше 80 тысяч рублей в месяц, сообщают исследователи.
6 апреля 2017, 03:30
Мэрия Самары ищет 1,4 млрд рублей

Мэрия Самары ищет 1,4 млрд рублей

Мэрии Самары необходимо занять как минимум 1 миллиард 387 миллионов рублей. Об этом было заявлено на заседании по бюджету городской думы. Средства планируется направить на финансирование социально значимых направлений. Самую большую сумму - 280 миллионов - необходимо потратить на подготовку 

29 марта 2017, 10:22
Бывшим сотрудникам Самарского дома печати выплатили зарплату спустя 8 лет

Бывшим сотрудникам Самарского дома печати выплатили зарплату спустя 8 лет

Эпопея с многострадальным самарским Домом печати, где некогда располагалась крупнейшая типография региона, по всей видимости, вышла на финишную прямую. Напомним, еще 10 лет назад это учреждение было центром газетной журналистики. Кроме того, здесь печатали учебники и этикетки для товаров. Проблемы 

9 марта 2017, 03:39
В Самаре ищут людей, которым должны заплатить 18 миллионов рублей

В Самаре ищут людей, которым должны заплатить 18 миллионов рублей

Самарские следователи ищут 320 работников организации, которым работодатель задолжал более 18 миллионов рублей.

Речь идет об ООО «1245». На генерального директора завели уголовное дело за невыплату зарплат и нарушение налогового законодательства. Общая сумма ущерба составила 18 миллионов 478 тысяч рублей.

Работников организации 

11 января 2017, 04:57
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