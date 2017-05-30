В Самаре 47 процентов работников хотят знать размер заработной платы своих коллег. При этом каждый десятый расстраивается, если его сослуживец получает больше, выяснили специалисты портала «Зарплата.ру». В настоящее время при приеме на работу большинство россиян подписывают документ о неразглашении суммы будущего вознаграждения. По данным исследования, треть самарцев считает, что их коллеги не заслуживают повышения. 14 процентов завидуют молча.
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Поделят деньги: на АвтоВАЗе распределят прибыль
Совет директоров «АвтоВАЗа» назначил на 30 июня общее годовое собрание акционеров. В повестке дня значится вопрос «Распределение прибыли, в том числе и выплата дивидендов, по результатам 2016 отчетного года», говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. Подробности не раскрываются. …
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30 мая 2017, 04:27
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В октябре этого года в России запустят в обращение купюры номиналом 200 и 2000 рублей
Дизайн банкнот утвердят в середине лета. Предполагается, что одну из них выполнят с пропиткой полимером для прочности. Символы для новых денежных знаков были выбраны россиянами в ходе народного голосования. На 200-рублевке будут изображены севастопольский памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес …
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26 мая 2017, 04:38
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Не в теме: Финансовая неграмотность россиян достигла максимума за девять лет
Почти половина – 46% –жителей Российской Федерации заявила о своей финансовой неграмотности. Таковы итоги ежегодного мониторинга финансового поведения НИУ "Высшая школа экономики". К исследованию были привлечены респонденты старше 18 лет.
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25 мая 2017, 12:17
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Цена комфорта: Россияне подсчитали, сколько им нужно для нормальной жизни
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24 мая 2017, 09:08
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7,6 млн рублей потратят на опрос самарцев о магистрали «Центральная»
Областной Минтранс заплатит 7,6 млн рублей за научно-исследовательскую работу перед сооружением магистрали «Центральная». Чиновники хотят установить число автомобилистов, которые станут пользоваться дорогой.
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19 мая 2017, 12:49
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Опрос: две трети россиян сомневаются в правдивости деклараций госчиновников
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10 мая 2017, 09:05
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В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах
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7 мая 2017, 11:19
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Из сейфа в самарском ТЦ пропало более миллиона рублей
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5 мая 2017, 01:59
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Сколько получают самарцы?
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6 апреля 2017, 03:30
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Мэрия Самары ищет 1,4 млрд рублей
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29 марта 2017, 10:22
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Бывшим сотрудникам Самарского дома печати выплатили зарплату спустя 8 лет
Эпопея с многострадальным самарским Домом печати, где некогда располагалась крупнейшая типография региона, по всей видимости, вышла на финишную прямую. Напомним, еще 10 лет назад это учреждение было центром газетной журналистики. Кроме того, здесь печатали учебники и этикетки для товаров. Проблемы …
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9 марта 2017, 03:39
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В Самаре ищут людей, которым должны заплатить 18 миллионов рублей
Самарские следователи ищут 320 работников организации, которым работодатель задолжал более 18 миллионов рублей.
Речь идет об ООО «1245». На генерального директора завели уголовное дело за невыплату зарплат и нарушение налогового законодательства. Общая сумма ущерба составила 18 миллионов 478 тысяч рублей.
Работников организации …
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11 января 2017, 04:57